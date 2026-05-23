Kuba (Naše Česko): Zaveďme dvě odpisové skupiny místo šesti

24.05.2026 19:10 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změně systému odepisování firemních investic

Martin Kuba

Naše Česko má být země, kde jsou podmínky pro firmy i podnikatele jednoduché, jasné a motivující k investicím a modernizaci českých firem. Navrhujeme proto zjednodušit a zrychlit systém odepisování firemních investic, který je nepřehledný a nemotivuje firmy k větším investicím.

Je to jasný a jednoduchý krok, který jde udělat velmi rychle. Odepisování znamená, že podnikatelé a firmy nemohou dát většinu investic do nákladů v roce, kdy je pořídí, a peníze, které reálně investují, musí v tom roce zdanit jako zisk.

Zaveďme jen dvě odpisové skupiny místo šesti. Jen nemovitosti a movité věci. Skončí věčné spory, jak a co mají podnikatelé odepisovat.

A zvyšme limit pro to, kdy lze investici uplatnit celou v jednom roce a není nutné ji odepisovat ve více letech. Současných 80 tisíc už je nesmyslně málo. Navrhujeme částku zvýšit na 200 tisíc s automatickou valorizací.

NAŠE ČESKO. Země, kde jsou podmínky pro podnikání jednoduché a motivující.

MUDr. Martin Kuba

  • hejtman
