Mají víc peněz. Stejně nevysílají Wimbledon. Senátor měl kousavou poznámku

Nevysílání historického českého finále Wimbledonu vzbudilo výraznou kritiku právě v době, kdy se kolem České televize vede zásadní politický spor. Vláda v červnu schválila návrh, podle něhož mají být zrušeny koncesionářské poplatky a hlavním zdrojem financování ČT a Českého rozhlasu se má stát příspěvek ze státního rozpočtu.
Pro Českou televizi návrh počítá od příštího roku s částkou 5,74 miliardy korun a s valorizací až poté, co kumulovaná inflace překročí deset procent. Změnu ostře kritizuje opozice i vedení veřejnoprávních médií. Kritici proto mluví o „vyhladovění“ médií veřejné služby a oslabení jejich nezávislosti.
Ačkoli Česká televize uvedla, že ji v souboji o vysílací práva ohledně finále Wimbledonu přeplatil jiný televizní subjekt, řada diváků i politiků událost označila za další důvod k otázce, co přesně veřejnost za své peníze od veřejnoprávní televize dostává.
Velmi kriticky se vyjádřil senátor Zdeněk Hraba. Připustil, že neodvysílání českého finále není tragédií, podle něj však ukázalo, že argument o nepostradatelnosti veřejnoprávní televize už neplatí.
„Nežijeme v době před třiceti, čtyřiceti lety, kdy měla státní televize monopol na vysílání. Dnes existuje řada komerčních televizí a streamovacích platforem, které divákům nabízejí takovéto špičkové sportovní přenosy,“ uvedl.
Podle Hraby případ dokládá, že tvrzení „bez České televize přijdeme o významné sportovní události“ neobstojí. „Nepřijdeme. Jen je odvysílá někdo jiný,“ napsal a dodal, že veřejnoprávní médium nemůže svou existenci obhajovat tím, že si nárokuje atraktivní obsah, který dokáže zajistit i trh, mnohdy navíc pro diváka levněji.
Na Hrabova slova zareagoval senátní kolega David Smoljak (STAN), který se veřejnoprávní televize zastal. Celou situaci označil za „malou předzvěst toho, jak to teď bude probíhat“. „Vláda sebere ČT peníze a pak bude posměšně volat: Podívejte, ani tohle vám nedokážou zakoupit! Zrušme to úplně!“ uvedl Smoljak.
Podle něj jde o předem připravený postup současné vládní většiny. „Přesně takhle si to ANO s SPD a Motoristy naplánovali. Teď akorát ‚ulil start‘ někdo z úplně jiného klubu,“ dodal v narážce na Hrabovu kritiku.
Hraba se proti Smoljakově interpretaci ohradil a pod jeho příspěvkem jej vyzval, aby si jeho původní vyjádření přečetl znovu. Zdůraznil, že mu nejde o to, aby finále nutně vysílala právě Česká televize, ale o to, že díky konkurenci mají diváci možnost sledovat podobné sportovní události i u jiných vysílatelů. „Díky svobodnému mediálnímu trhu budeme mít všichni možnost to sledovat a fandit. A levněji a dost možná kvalitněji,“ uvedl Hraba.
V závěru si Hraba do Smoljaka rýpl také kvůli jeho podpoře loňského zvýšení koncesionářských poplatků. Připomněl, že Česká televize díky novele získala více peněz, přesto práva na české finále Wimbledonu nezakoupila. „I díky tobě má ČT peněz víc a wimbledonské finále stejně nevysílá,“ uzavřel.
Davide, zkus si to přečíst ještě jednou. A příště mě i označit. :)— Zdeněk Hraba (@hraba_z) July 11, 2026
Doslova tam píšu, že je mi celkem jedno, že to nevysílá ČT, protože díky svobodnému mediálnímu trhu budeme mít všichni možnost to sledovat a fandit. :) A levněji a dost možná kvalitněji.
A jen tak mimochodem -…
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