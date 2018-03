Kubásek (ANO): Velký jarní úklid se chystá již za měsíc, letos i s Gabrielou Koukalovou

Pohled z okna, či na teploměr tomu příliš neodpovídá (letošní zima si s odchodem dává opravdu na čas), ale již za měsíc, v sobotu 7. dubna, se odehraje hlavní vlna dobrovolnických úklidů pořádaných v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Podaří se letos opět překonat rekord v počtu zapojených dobrovolníků? Na odpověď na tuto otázku si musíme ještě měsíc počkat. Mohla by tomu ale napomoci i účast řady známých osobností, mezi kterými letos vyniká Gabriela Koukalová, naše historicky nejúspěšnejší biatlonistka, oceněná vloni titulem sportovkyně roku. Co ji přimělo se aktivně zapojit do uklízení přírody a propagace celé akce? „Při tisícovkách naběhaných treninkových kilometrů se pohybuji převážně v přírodě. Sníh sice většinu nepořádku milosrdně zakrývá, ale přesto je odpadků v lese víc než je zdrávo a občas nám i komplikují přípravu. Není výjimkou, když při jízdě ve stopě vytáhnu na hůlce třeba pet lahev nebo jiný předmět, který nemá v lese co dělat. Proto jsem sama už dříve odpadky ze stopy sbírala a podpořit akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, především v osvětové rovině, mi přišlo jako prima nápad. Snad to trochu pomůže, aby toho nepořádku vznikalo co nejméně,“ usmívá se sportovkyně.

„V loňském roce se do úklidové akce aktivně zapojilo přes 96 tisíc dobrovolníků , kteří uklízeli na 2 500 místech. Velmi si vážíme toho, že se Gábina Koukalová stává naší patronkou a věřím, že se nám díky tomu podaří letos do úklízení zapojit ještě širší veřejnost”, uvedl Miroslav Kubásek, jeden ze zakladatelů akce.



Organizátoři akce pak vyzývají: „zapojit se může každý, stačí udělat první krok, zaregistrovat se jako organizátor, nebo se přidat k úklidu jako dobrovolník. Kde všude se bude uklízet, ukazuje interaktivní mapa na www.uklidmecesko.cz. Na tom, jak vypadá naše prostředí, se podílíme všichni, i za jeden den lze udělat velkou změnu. Pojďte do toho společně s námi a Gábinou Koukalovou v sobotu 7. dubna“.

