Kubík (ANO): Vy pracujete na principu, aby byla doba strávená v důchodu co nejkratší

Takže dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Stanovení věku odchodu do důchodu je velmi citlivá otázka pro mladší populaci, ta si tento moment ostatně, jak o tom svědčí dnešní projednávání, zatím neuvědomuje. Jde právě o spoluobčany, kteří mají takzvaně odpracováno. Vy jako koalice tvrdíte, že návrh zákona přináší do oblasti základního důchodového pojištění zásadní parametrické úpravy a další reformní kroky, jejichž účelem je posílení jeho finanční a sociální udržitelnosti. Dávky důchodového pojištění musejí přes dosavadní nepříznivý demografický a ekonomický vývoj nadále zůstat účinným prostředkem k zajištění hmotného zabezpečení, především ve stáří a rovněž při invaliditě a při úmrtí živitele. Úroveň tohoto zabezpečení musí být důstojná a přiměřená předchozím dlouhodobým zásluhám pojištěných osob.

Garanci funkčního, stabilního, udržitelného důchodového systému je třeba zachovat nejen pro současné důchodce, ale i pro pojištěnce, kteří se stanou důchodci v budoucnu. Bohužel musím tento váš jistě pěkně formulovaný text přeložit do češtiny.

Důchody jsme vám, milí důchodci, snížili a dále budeme nominálně snižovat, aby vydělali vám na ně ti, co jdou později do důchodu. Na něco jste zapomněli, vážení koaliční partneři, a to, že ten svět okolo je skutečný a realita je odlišná od vládního inkubátoru, kde je vše zalité sluncem. Ostatně se o tom můžete osobně přesvědčit, jakmile opustíte tuto budovu, tak tady jsou nějaké reality. V dnešní době člověk po padesátce už jen většinou těžko sežene práci ve své odbornosti, a to z mnoha důvodů. Poslední trendem je, že vesměs mladým ti staří a zkušení ve firmách i státní správě začínají překážet.

A zpět k zaměstnanosti padesátníků a starších. To znamená, že ve skutečnosti se (nesrozumitelné) před důchodem i na pracovní úřad a brát dávky. Tím do systému nepřispějí, ale zase to má pro ministra práce a sociální věcí to pozitivum, že se bude takovému člověku vyměřovat důchod, tak dostane méně. Protože důchod se skládá ze dvou složek, základní výměry, která je stanovena plnou částkou, a v roce 2024 činí 4 400 měsíčně, a procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou, a z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

Ale pokud posledních sedm až deset let strávíte na pracáku, tak je pak úplně jedno, jestli jste předtím třeba působili v manažerské funkci. Je tady jedno úskalí, že i sociální dávky se dají vyčerpat, ale tady nemám strach, protože dávky se dají snížit, pokud o ně bude žádat moc lidí, nebo tyto lidi, pro které je existence na konci svého pracovního života velmi křehké zboží a jsou zranitelní, zastrašíme, že visí státu na krku. Ostatně některé parametry takové kampaně už jsme si vyzkoušeli po loňském roce.

Období důchodů je citlivé ještě v jedné věci. Jde o čas strávený do konce vašich dnů, tedy celkem skrupulí, vaše návrhy pracují s tím, aby délka dožití, a tím pádem závislost na důchodovém systému byla co nejkratší, a to je prostě jednoduše sprosté. Nemáme měřit délku života, ale také kvalitu dožití, to, že se (dá?) dnes dále co léčit, ještě neznamená, že takový člověk žije kvalitní a plnohodnotný život. i

Vy touto úpravou sdělujete lidem, že jsou v důchodu nějak moc dlouho, a to je za mě špatně. Děkuji vám.

Ing. Jan Kubík ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky