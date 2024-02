Kubín (ANO): Milion migrantů, recept komisařky Johanssonové

reklama

Demografický vývoj Evropské unie není nic radostného. Počet lidí ve věku 80 a více se mezi roky 2002 a 2022 zdvojnásobil. Počet dětí na jednu ženu od roku 2016 klesá, věk žen při narození prvního dítěte se zvýšil na 29,7 let, podíl porodů matek ve věku 40 let a více se mezi lety 2001 a 2021 více než zdvojnásobil. Podle Evropské komise má klesnout počet pracujících obyvatel EU z 334 milionů v roce 2014 na 238 v roce 2060. Další kritický aspekt je deficitní důchodový systém, současná generace třicátníků bude mít při pohledu na důchodový výměr slzy v očích, nejenom v České republice.

Příčina – rodí se málo dětí, prodlužuje se věk dožití.

Co byste s tím dělali vy? Podpořili byste rodiny, podpořili byste rodiče, aby měli více dětí, aby měli děti dříve? Chtěli byste, aby pracovní trh akceptoval starší generaci, aby zaměstnavatelé dostali takové pobídky, aby zaměstnávali lidi ve věku 55+ a ti mohli déle uplatňovat své zkušenosti a znalosti?

Ne tak evropská komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová, přezdívaná Madame Migration. Ta 8.ledna prohlásila že řešením demografické krize Evropské unie je, že by legální migrace měla každý rok do Evropy dodat o milión lidí více! To je zvrácené sociální inženýrství postavené jenom na ideologii, bez opory ve faktech. Ukážeme si to na dvou příkladech ve vztahu ke státním financím.

I v našich médiích se objevila zpráva převzatá z Handelsblatt o výsledcích studie vypracované pro Stiftung Marktwirtschaft. Podle analýzy zvýšení imigrace v žádném případě nestačí ke zlepšení takzvané „mezery udržitelnosti“. Ačkoli má migrační politika v Německu pro fiskální rovnováhu určitý význam, není vhodná pro kompenzaci důsledků demografických změn. Zjednodušeně řečeno – imigrace je nákladový faktor, v německém štědrém systému sociální podpory stojí více peněz, než přináší. Málo kvalifikovaní zahraniční pracovníci odvádějí do systému daleko méně než němečtí, navíc trvá dlouho, než se do pracovního procesu zapojí, studie uvádí šestileté integrační období. Sociální dávky ale čerpají prakticky stejné.

Nizozemská Státní demografická komise vydala koncem minulého roku zprávu, která se zabývá vývojem počtu obyvatel do roku 2050 a jeho možnými důsledky. Jednoznačný závěr zní: aby Nizozemsko zůstalo dobrým místem k životu, musí být přistěhovalectví omezeno. Zpráva a komentáře hovoří o omezení imigrace na 50.000 lidí ročně a také o omezení imigrace pro nekvalifikované pracovní síly.

Veřejné finance se podle zprávy zlepšují pouze tehdy, pokud se ekonomická výkonnost přistěhovalců alespoň vyrovná ekonomické výkonnosti průměrného obyvatele Nizozemska. I v tomto případě je ale zmírňující účinek jenom marginální. Podstatného zlepšení je dosaženo pouze tehdy, pokud jsou přistěhovalci „vysoce výkonného typu“. Existuje přibližně 30 zemí, u nichž první a druhá generace přistěhovalců vytváří vysoký kladný čistý příspěvek, konkrétně například lidé z Německa, České republiky, Jižní Korey, Itálie, Izraele, Japonska anglosaských a skandinávských zemí.

Autoři studie uvádějí, že neexistuje opora pro argument "potřebujeme imigranty, aby nám v budoucnu platili důchody". Ptají se, co se stane, když se pokusíme napravit zhoršující se věkové rozložení obyvatelstva přijetím většího počtu přistěhovalců, a v této souvilosti hovoří o pyramidové hře s explozivním růstem populace.

Tyto analýzy dokazují, že si větší příliv migrantů uvedené země nemohou dovolit, protože přicházejí v drtivé většině pouze ti, kteří situaci zhoršují. Obě studie jsou velkou změnou, protože dosud „renomovaní autoři“ plodili jenom oslavné ódy na imigraci podle politického zadání a v médiích se nic jiného nikdy neobjevilo. Konečně mají i mainstreamové zdroje odvahu postavit argumenty a fakta proti ideologii.

Vraťme se k prohlášení eurokomisařky Johanssonové. Není to poprvé, kdy se tato dáma vytasila se stejným bludem. V rozpravě o novém paktu o migraci v září 2020 řekla, že "máme velkou migraci do Evropské unie, a potřebujeme ji“ kvůli stárnutí Evropy. Stejně se vyjádřila i v červenci 2023 ve Štrasburku.

Evropa stárne, nerodí děti a Johanssonová chce každý rok o milión imigrantů více proto, aby nahradili ubývající pracovní síly. Mentalita otrokáře – doveze si pracovní síly z kolonií. Co na tom, že budou chybět ve vlastní zemi? (příklad Moldávie apod, o tom se rozepíšu příště) Rodinám se beze změny ponechají takové podmínky, že nebudou chtít mít děti. Stárnoucí lidé, kteří blahobyt Evropy budovali a pro něž nemá pracovní trh práci proto, že není ochoten se stárnutí populace přizpůsobit a místo nich si levně pořídí imigranty, se pošlou na úřad práce pro podporu. To fakt chceme?

Proč tedy musíme jít v červnu k volbám do Evropského parlamentu? Proto, aby EU nevládli lidé jako je komisařka Johanssonová.

Článek byl převzat z Profilu Bc. Tomáš Kubín

