Kubisková (Přísaha): Další vládní podraz k důchodům? To nemůžou myslet vážně

Další vládní podraz k důchodům? To nemůžou myslet vážně! STRIKTNĚ ODMÍTÁME posouvání hranice odchodu do důchodu do nekonečna, bez jakýchkoliv omezení! Vláda svojí asociální "důchodovou reformou" zvedla věk odchodu do penze, kvůli narůstající délce dožití, nad 65 let s tím, že se bude posouvat maximálně o dva měsíce ročně a tak, aby lidé strávili v důchodu alespoň 21,5 roku (tedy zhruba čtvrtinu života). To už teďka NEPLATÍ!

Nově předložili pozměňovací návrh k novele Zákona o důchodovém pojištění, kterým se všechna tato pravidla ZRUŠÍ. Samozřejmě v době voleb, aby si toho skoro nikdo nevšiml. Čímž vlastně celá "důchodová reforma" z dílny ministra práce Jurečky pozbývá smysl i zdůvodnění. Nejenže je vládě jedno, kolik let v důchodu strávíme a zda se ho vůbec dožijeme, ale zrušili i možnost, že se posouvání hranice odchodu do penze vůbec zastaví!

Podle původní verze se měl pravidelně revidovat věk odchodu do penze podle demografického vývoje a kdyby došlo ke zkrácení průměrné délky života, jako tomu bylo třeba za Covidu, měl se důchodový věk alespoň zastavit.

NOVĚ sice ministerstvo jednou za pět let předloží zprávu o demografickém vývoji, ale vláda na ní nemusí brát vůbec zřetel! Tento návrh, který předložil poslanec z Vysočiny Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), považuji za absolutně asociální a nešetrný k našim občanům! Dokazuje navíc, co říkáme od začátku.

Fialův kabinet neumí vládnout a jediné, jak dokáže "řešit" důchody, je zvyšovat nám daně a prodlužovat věk odchodu do penze. Místo, aby podpořil prorodinnou politiku a zastavil propad porodnosti, na který jako PŘÍSAHA dlouhodobě upozorňujeme. Říkáme to zas a znovu!

Podpořme mladé rodiny. Zajistěme jim cenově dostupné bydlení i vhodné podmínky pro skloubení práce s mateřstvím (školky, zvýhodněné úvazky) a zajistěme, aby se pořízení dítěte nerovnalo propadu do existenční chudoby. Jedině tak zajistíme, aby se důchodový systém nezhroutil a měl v budoucnu kdo vydělávat na důchody.

Ing. Karolína Kubisková PŘÍSAHA Roberta Šlachty



zastupitelka města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky