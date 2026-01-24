Kubisková (Výzva): Neskutečné pokrytectví bývalé vlády. Co dělali poslední čtyři roky?

26.01.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánům KDU-ČSL zlepšit rodinám život.

Kubisková (Výzva): Neskutečné pokrytectví bývalé vlády. Co dělali poslední čtyři roky?
Foto: archiv K. Kubiskové, se svolením
Popisek: Karolína Kubisková

Co dělali doteď!? Čtyři roky nám tu vládli v rámci koalice SPOLU. Měli dokonce svého ministra práce a sociálních věcí. Co udělali pro rodiny?? Rodičák odmítli zvednout o celou inflaci (na 400 tisíc), zrušili školkovné i slevu na manželku, zdecimovali porodnost a zavedli svůj  ”konsolidační” daňový balíček, který mimo jiné zdražil pleny i kojeneckou vodu a nejvíc zasáhl právě rodiny s malými dětmi. Teď budou slibovat pomoc? Neskutečné pokrytectví!

Ing. Karolína Kubisková

  • zastupitelka města
