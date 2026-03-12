Štěpánek (Trikolora): Zákon FARA a kanárci v dole

Vládní koalice nyní navrhuje zákon, který politickým neziskovkám uloží povinnost zveřejňovat, kdo a jak je ze zahraničí financuje. Obyčejná transparentnost. Nic víc, nic méně. A jaké jsou reakce? Dvojího druhu. S jistou nadsázkou, jsou ty reakce vlastně také takový kanárek, který signalizuje, s kým máme co do činění.
Ten navrhovaný zákon je totiž napsaný jako obdoba amerického zákona FARA. Foreigen Agents Registration Act (FARA) je americký federální zákon z roku 1938, který vyžaduje, aby osoby a organizace, lobbující či působící v USA ve prospěch zahraničních vlád, politických stran nebo firem, zveřejňovaly své financování a činnost. Cílem je regulace zahraničního vlivu na americkou politiku a veřejné mínění. Podobné zákony v toku času přijaly také mnohé další země.
A v čem je ten kanárek? Někteří politici a novináři namísto toho, aby lidem poctivě sdělovali, že takový zákon má svůj prapůvod ve Spojených státech amerických, podsouvají veřejnosti hanebnou lež a účelovou dezinformaci, že Babišova vládní koalice ten zákon opsala z ruských zdrojů.
Mějme se před takovými politiky a novináři na pozoru. Šíří totiž kolem sebe smrtící dezinformační plyn.
