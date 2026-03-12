Kavij (KSČM): Loď eurohujerů se potápí. Moravec,Vondra... Kdo další?

A odchod dalšího vyžírky, europoslance ODS Alexandra Vondry z televizního studia slovenské televize, kdy se mu nedostávalo argumentace na slova slovenského europoslance Luboše Blahy k probíhajícím válečným konfliktům. Dvě zprávy během několika dní, které příznivce současného liberalismu a pražské kavárny moc nepotěšily.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Na druhou stranu, nejsou nově vznikající poměry v ČT příležitostí a výzvou pro tzv. nezávislou, objektivní veřejnoprávní televizi k přehodnocení současného způsobu vedení politické publicistiky? Co takhle namísto hodinového tlachání Petra Pavla k zhodnocení jeho tříletého působení na Hradě v hlavním nedělním večerním vysílacím čase (ČT 8. 3. 2026) jeho pozvání do diskusního pořadu, ve kterém bude mít skutečné oponenty?
Spousta diváků by si jistě vychutnala také první dámu Evu Pavlovou, která se stále častěji mediálně ohrazuje vůči občanům, nesdílícím názory současného prezidentského páru k zatahování ČR do války na Ukrajině po boku NATO. Podobných tipů z řad eurohujerů by se našla celá řada. Namátkou exministr zahraničí Jan Lipavský, který se pochlubil podáním přihlášky na vysokou školu.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.