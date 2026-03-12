Kavij (KSČM): Loď eurohujerů se potápí. Moravec,Vondra... Kdo další?

13.03.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Vyvětrání zatuchlého vysílacího studia České televize po oznámení Václava Moravce, že po 21 letech končí s moderováním pořadu OVM.

Kavij (KSČM): Loď eurohujerů se potápí. Moravec,Vondra... Kdo další?
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

A odchod dalšího vyžírky, europoslance ODS Alexandra Vondry z televizního studia slovenské televize, kdy se mu nedostávalo argumentace na slova slovenského europoslance Luboše Blahy k probíhajícím válečným  konfliktům. Dvě zprávy během několika dní, které příznivce současného liberalismu a pražské kavárny moc nepotěšily.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 9526 lidí

Na druhou stranu, nejsou nově vznikající poměry v ČT příležitostí a výzvou pro tzv. nezávislou, objektivní veřejnoprávní televizi k přehodnocení současného způsobu vedení politické publicistiky? Co takhle namísto hodinového tlachání Petra Pavla k zhodnocení jeho tříletého působení na Hradě v hlavním nedělním večerním vysílacím čase (ČT 8. 3. 2026) jeho pozvání do diskusního pořadu, ve kterém bude mít skutečné oponenty?

Spousta diváků by si jistě vychutnala také první dámu Evu Pavlovou, která se stále častěji mediálně ohrazuje vůči občanům, nesdílícím názory současného prezidentského páru k zatahování ČR do války na Ukrajině po boku NATO. Podobných tipů z řad eurohujerů by se našla celá řada. Namátkou exministr zahraničí Jan Lipavský, který se pochlubil podáním přihlášky na vysokou školu.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kavij (KSČM): Premiér Babiš? Z bláta do louže!
Kavij (KSČM): Pana prezidenta máme opět na dovolené
Kavij (KSČM): Pár střípků z letošní mnichovské bezpečnostní konference
Kavij (KSČM): Změna financování České televize je nutností

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česká televize , ČT , KSČM , zpravodajství , Kavij

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jste spokojeni se zpravodajstvím České televize?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Renata Vesecká byl položen dotaz

Jak si můžou být všichni rovni?

To přeci není pravda. Vy máte imunitu, my ne. Já nechápu proč? Hlavně když se vůbec nemusí vztahovat na to, co říkáte třeba ve sněmovně nebo na vaše činy spojené s funkcí politika. Kde je spravedlnost a rovnost? Já ji teda nevidím

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kavij (KSČM): Loď eurohujerů se potápí. Moravec,Vondra... Kdo další?

4:31 Kavij (KSČM): Loď eurohujerů se potápí. Moravec,Vondra... Kdo další?

Vyvětrání zatuchlého vysílacího studia České televize po oznámení Václava Moravce, že po 21 letech k…