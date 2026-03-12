Ministerstvo dopravy: Dostupnější data usnadní cestování i rozvoj chytrých aplikací

Novela má do českého právního řádu zavést aktualizovaná evropská pravidla pro inteligentní dopravní systémy. Tato legislativa zajistí další rozšíření a zpřístupnění klíčových dopravních dat veřejnosti v digitální, strojově čitelné, podobě. Předlohou se nyní bude zabývat Hospodářský výbor.
„Díky této novele postupně zpřístupníme důležitá dopravní data všem – občanům, firmám i vývojářům. Otevřená data lidem usnadní cestování a zároveň podpoří vznik moderních digitálních služeb, například vyhledávačů spojení nebo pokročilejších aplikací pro plánování cest. Tímto krokem rozvíjíme chytrou mobilitu, která přispívá k bezpečnější a efektivnější dopravě,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Prostřednictvím Celostátního dopravního informačního systému, jehož správcem je Ředitelství silnic a dálnic, budou veřejně dostupné nejen informace o aktuální dopravní situaci, ale nově také například data o dočasném dopravním značení, omezeních provozu nebo vybraných parkovištích a jejich dostupnosti. Rozšiřuje se tak okruh informací z různých zdrojů, která bude možné využít. Aktuálně je už řada dat každému dostupná, třeba na webu dopravniinfo.cz (ZDE).
Mimo webu ŘSD budou moci informace využívat i tvůrci různých privátních digitálních nástrojů, jako jsou například mobilní navigace. Data budou k dispozici v jednotném celoevropském formátu, což je i jedním z cílů evropské směrnice.
Novela zároveň postupně zavádí povinnost zveřejňovat informace o přístupových uzlech veřejné dopravy, tedy o zastávkách linkové dopravy, stanicích, zastávkách a nástupištích na železnici, přístavech a přístavištích využívaných pro přepravu cestujících a letištích, na nichž je provozována pravidelná letecká doprava, včetně jejich bezbariérovosti a přístupových cest. Pomůže tedy i těm, kteří chodí pěšky či využívají veřejnou dopravu.
Změna zákona reaguje na povinnost České republiky převést do národního práva směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2661, která revidovala směrnici přijatou v roce 2010, a jejímž cílem je prostřednictvím zavádění inteligentních dopravních systémů zvýšit bezpečnost a efektivitu dopravy a také podpořit rozvoj nových technologií jako jsou datově propojená a automatizovaná vozidla. Návrh zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením, byl projednán v legislativních orgánech vlády a prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně.
