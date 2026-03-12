Adamec (ODS): Prosím vás, tudy cesta nevede

12.03.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Projev na 10. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. března 2026 k zákonu o silničním provozu

Adamec (ODS): Prosím vás, tudy cesta nevede
Foto: ODS
Popisek: Ivan Adamec

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, páni ministři, dámy a pánové,

no, já jsem tady poslouchal tu debatu, velmi zajímavá na to, že by to měla být vlastně jenom aplikace evropské směrnice. Ale já vám něco řeknu. Já když slyším, že někdo přijde s něčím, jako je aplikace evropské směrnice nebo je to technická novela, tak vždycky se probudím a začne mě to velmi zajímat. Protože pak se ukáže, pokud ta Sněmovna jako podlehne tomu tlaku, udělá to rychle, jací čertíci nám začnou vyskakovat z krabičky. Tady už samozřejmě padaly některé věci, jako kdo to bude platit a podobné věci. Ta myšlenka je naprosto správná, že prostě ta data budou fungovat, budou k dispozici, někdo je bude spravovat, někdo to bude hlídat, aby tam ta data byla. To já s tím problém nemám.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 9416 lidí

Druhý problém, který tady jsem zaregistroval: musíme to urychlit, měli už jsme to přijmout. A já se ptám proč? Proč? Co se nám stane? Vůbec nic. Radši se o tom pobavme, abychom si prostě odstranili ty některé věci, které tady padaly. Bavme se o tom v klidu, nikam nespěchejme, protože nic nám nehrozí. Jak je to v procesu v Parlamentu, tak prostě to běží a Evropa to bere tak, jako že už máme splněno, protože ví, že to dojednáme.

Druhá věc, co tady nemohu tedy fakt poslouchat, a omlouvám se paní zpravodajce, prostřednictvím pana předsedajícího: nepodávejte žádné pozměňovací návrhy. No, sakra. To je odvážné tvrzení. Jak nepodávejte? Já, když se vyspím ráno, něco mě napadne, tak jich podám třeba dvacet.(Smích v pravé části sálu.) A můžete říkat, co chcete. (Potlesk v pravé části sálu.) Můžete říkat, co chcete. A jen tak mimochodem, až se vám bude krátit období toho vládnutí, tak si povíme, co se bude dít. Vy ty pozměňováky budete dávat všude, abyste naplnili ty své představy a ty své sliby svým voličům.

Já to nekritizuju, já to jenom komentuju. Já to jenom říkám, že tak to bude. Bylo to tak tady vždycky, bude to tak vždycky a neuděláme s tím vůbec nic. Prostě to je realita. A odvážně tvrdit, že něco přijmeme a vy, oškliví poslanci a hezké poslankyně, že si tam budete dávat nějaké pozměňovací návrhy (Pobavení a potlesk v pravé části sálu.), no, chraň vás ruka páně. Tak prosím vás, tudy cesta nevede. Fakt ne. Fakt ne. Nedělejme to, neříkejme to. Možná si to můžeme špitnout někde, že by bylo dobré, kdybychom to v té podobě pustili. Ale takhle to fakt nedělejme.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Ivan Adamec

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Adamec (ODS): A kde na to stát vezme?
Adamec (ODS): Chci vytvářet zdravé podnikatelské prostředí
Adamec (ODS): V tuto chvíli je naším největším a společným nepřítelem čas
Adamec (ODS): Emisní povolenky vylezly někam, kam jsme nechtěli

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Adamec , doprava , ODS , sněmovna , silniční provoz , 10. schůze , 12.3

Koalice SPOLU

Kde berete jistotu, že koalice byla přínosná, hlavně pro ODS? Napadlo vás, že vám i ubírá voliče? Podle mě jste se dost podřídili politice topky a zapomněli na hodnoty a program, které dřív ODS hájila. Navíc, proč pomáhat těm, o které voliči vlastně nestojí – viz průzkumy preferencí topky a lidovců....

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Adamec (ODS): Prosím vás, tudy cesta nevede

23:08 Adamec (ODS): Prosím vás, tudy cesta nevede

Projev na 10. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. března 2026 k zákonu o silničním provozu