Adamec (ODS): Prosím vás, tudy cesta nevede

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, páni ministři, dámy a pánové,
no, já jsem tady poslouchal tu debatu, velmi zajímavá na to, že by to měla být vlastně jenom aplikace evropské směrnice. Ale já vám něco řeknu. Já když slyším, že někdo přijde s něčím, jako je aplikace evropské směrnice nebo je to technická novela, tak vždycky se probudím a začne mě to velmi zajímat. Protože pak se ukáže, pokud ta Sněmovna jako podlehne tomu tlaku, udělá to rychle, jací čertíci nám začnou vyskakovat z krabičky. Tady už samozřejmě padaly některé věci, jako kdo to bude platit a podobné věci. Ta myšlenka je naprosto správná, že prostě ta data budou fungovat, budou k dispozici, někdo je bude spravovat, někdo to bude hlídat, aby tam ta data byla. To já s tím problém nemám.
Druhý problém, který tady jsem zaregistroval: musíme to urychlit, měli už jsme to přijmout. A já se ptám proč? Proč? Co se nám stane? Vůbec nic. Radši se o tom pobavme, abychom si prostě odstranili ty některé věci, které tady padaly. Bavme se o tom v klidu, nikam nespěchejme, protože nic nám nehrozí. Jak je to v procesu v Parlamentu, tak prostě to běží a Evropa to bere tak, jako že už máme splněno, protože ví, že to dojednáme.
Druhá věc, co tady nemohu tedy fakt poslouchat, a omlouvám se paní zpravodajce, prostřednictvím pana předsedajícího: nepodávejte žádné pozměňovací návrhy. No, sakra. To je odvážné tvrzení. Jak nepodávejte? Já, když se vyspím ráno, něco mě napadne, tak jich podám třeba dvacet.(Smích v pravé části sálu.) A můžete říkat, co chcete. (Potlesk v pravé části sálu.) Můžete říkat, co chcete. A jen tak mimochodem, až se vám bude krátit období toho vládnutí, tak si povíme, co se bude dít. Vy ty pozměňováky budete dávat všude, abyste naplnili ty své představy a ty své sliby svým voličům.
Já to nekritizuju, já to jenom komentuju. Já to jenom říkám, že tak to bude. Bylo to tak tady vždycky, bude to tak vždycky a neuděláme s tím vůbec nic. Prostě to je realita. A odvážně tvrdit, že něco přijmeme a vy, oškliví poslanci a hezké poslankyně, že si tam budete dávat nějaké pozměňovací návrhy (Pobavení a potlesk v pravé části sálu.), no, chraň vás ruka páně. Tak prosím vás, tudy cesta nevede. Fakt ne. Fakt ne. Nedělejme to, neříkejme to. Možná si to můžeme špitnout někde, že by bylo dobré, kdybychom to v té podobě pustili. Ale takhle to fakt nedělejme.
Děkuji za pozornost.
