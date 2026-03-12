Finanční správa: Kontrolně-exekuční akce „Olda“ přinesla státu téměř 3,5 milionu

V Praze dne 27. února 2026 úspěšně proběhla kontrolně-exekuční akce s krycím názvem „Olda“, na níž se společně podílely Finanční úřad pro hlavní město Prahu a Celní úřad pro Středočeský kraj. V rámci akce bylo zajištěno zboží za téměř 3,5 milionu korun.
Na základě analytické činnosti vytipoval Finanční úřad pro hlavní město Prahu rizikový subjekt, který realizoval dovozy spotřební elektroniky v hodnotě desítek milionů korun. Celní úřad pro Středočeský kraj následně poskytl informaci o konkrétním dovozu 200 kusů mobilních telefonů iPhone 17 v celkové hodnotě 163 302 amerických dolarů (3 355 203 korun).
V rámci kontrolně-exekuční akce s krycím názvem „Olda“ byl u rizikového subjektu vydán zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň. Finanční úřad rovněž vydal exekuční příkaz na prodej movitých věcí a celou zásilku elektroniky zajistil.
Ze šetření vyplynulo, že dovážené zboží bylo neoprávněně deklarováno jako použité, a to s cílem zneužít zvláštní režim DPH pro použité zboží. Potvrzuje se, že kontrolně-exekuční akce významně přispívají k potírání daňové kriminality.
„Spolupráce mezi finanční a celní správou je klíčová pro ochranu ekonomických zájmů České republiky. Díky těmto opatřením dokážeme efektivně a včas zasahovat proti subjektům, které se snaží vyhýbat řádnému plnění svých daňových povinností,“ uvedl ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička.
„Díky vzájemné výměně informací a koordinaci postupů mezi finanční a celní správou jsme schopni efektivně odhalovat stále sofistikovanější způsoby daňových podvodů a chránit tak státní rozpočet,“ sdělil ředitel Celního úřadu pro Středočeský kraj Mgr. Josef Vachtl.
V případě, že dlužník svůj daňový nedoplatek neuhradí, bude zajištěné zboží prodáno v dražbě. Výnos z dražby bude použit na úhradu daňových nedoplatků. Tento zásah je varováním pro subjekty, které se pokoušejí vyhýbat svým daňovým povinnostem, a ukazuje analytické schopnosti správců daně.
