Česká pošta: Výpis z úvěrových registrů si vyzvedlo přes 2000 lidí, službu využili i cizinci

Služba vznikla ve spolupráci se společností CRIF – Czech Credit Bureau a umožňuje lidem snadno získat přehled o svých finančních závazcích během jediné návštěvy pobočky. Využili ji jak občané ČR, tak cizinci. Výpis obsahuje informace z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, závazky v Registru platebních informací a záznamy z Insolvenčního rejstříku a Centrální evidence exekucí. Komplexní výpis Česká pošta poskytuje na svých pobočkách se službou Czech POINT.
„Spolupráce se společností CRIF rozšiřuje nabídku služeb, které si lidé mohou vyřídit osobně na pobočkách České pošty. Komplexní výpis z úvěrových registrů může pomoci například při hledání nájemního bydlení, kdy je potřeba doložit, že žadatel nemá žádné nesplácené závazky. Výhodou je, že vše lze vyřídit na jednom místě. Tato služba je vhodná pro lidi, kteří dávají přednost osobnímu jednání. Naši pracovníci jsou připraveni s vyřízením výpisu pomoci, zodpovědět dotazy a celý proces lze zvládnout během několika minut,“ říká ředitel úseku generálního ředitele České pošty Vlastimil Halla.
Komplexní výpis je dostupný na 760 pobočkách České pošty po celé ČR. O výpis mohou požádat fyzické osoby, podnikatelé i právnické osoby po předložení dokladu totožnosti. Služba je dostupná také cizincům, jejich totožnost je ověřena přímo na přepážce. Odpadá tak nutnost notářsky ověřovat totožnost a následně samostatně žádat o výpis. Výpis z registrů si již na České poště vyzvedlo přes 2000 lidí. Zhruba tři čtvrtiny z nich tvoří občané České republiky.
Zadlužení obyvatel roste
Podle posledních dat z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací mělo v loňském roce dluh na spotřebu více než 1,8 milionu klientů bank a nebankovních institucí. Se zvyšujícím se zadlužením roste i potřeba mít přehled o vlastních finančních závazcích a včas předcházet případným problémům se splácením.
Proč je potřeba hlídat si své závazky?
Přehled o vlastních závazcích je důležitý zejména v situaci, kdy se část klientů dostává do problémů se splácením. Podle posledních dat úvěrových registrů za rok 2025 má více než 178 tisíc lidí ohrožený dluh na spotřebu a průměrná dlužná částka na klienta dosáhla téměř 170 000 Kč. Pravidelná kontrola úvěrové historie tak může pomoci včas odhalit riziko a předejít vážnějším finančním potížím.
„Data ukazují, že krátkodobé dluhy rostou především u lidí v produktivním věku. Jde často o klienty, kteří zároveň splácejí úvěry na bydlení a řeší běžné výdaje domácnosti. Kombinace dlouhodobých a krátkodobých závazků tak může výrazně zatížit rodinný rozpočet. Právě proto je důležité mít přehled o všech svých závazcích a pravidelně kontrolovat úvěrovou historii, protože od celkového úvěrového profilu se následně odvíjejí i podmínky, za kterých banky a další instituce klientům financování nabízejí,“ říká Romana Knyblová, projektová manažerka služeb pro spotřebitele společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF. Je organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací a zajišťuje jim technický servis. Zároveň je provozovatelem portálu kolikmam.cz, který umožňuje pečovat o finanční závazky spotřebitelů, jednoduše on-line.
CRIF provozuje Registr platebních informací – REPI, sloužící pro sdílení platebních informací mezi členy registru. Komplexní data o profesní historii finančních poradců jsou sdílena prostřednictvím Registru finančních poradců ELIXIR, který CRIF také provozuje. Společnost CRIF svým klientům poskytuje také aplikaci CRIBIS, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky, čerpající z více než 90 informačních zdrojů.
Bankám, finančním a jiným úvěrujícím institucím poskytuje řadu řešení, zahrnující analytické a softwarové nástroje, datové a digitální řešení včetně konzultací umožňujících optimalizaci jejich procesů, od získání zákazníka přes upisování úvěru a řízení vztahů se zákazníkem až po vymáhání pohledávek. Kombinací vlastních znalostí s využitím nejnovějších technologií v rámci navrhovaných řešení je umožněno klientům dosahovat automatizovaných, optimalizovaných a vyhovujících procesů v každé fázi životního cyklu klienta.
CRIF rovněž provozuje dotazníkovou platformu Synesgy, pomocí které společnosti zjistí, do jaké míry přímo ony anebo i jejich obchodní partneři přispívají k dosažení cílů odpovědného podnikání. V rámci ESG aktivit také poskytuje ESG skóre českých a slovenských společností díky proprietárním modelům významných rizik. Další informace ZDE.
Webový portál kolikmam.cz
Portál umožňuje registrovanému uživateli bezpečný, pohodlný a snadný on-line přístup k jeho úvěrové zprávě, díky které získá aktuální přehled o svých finančních závazcích. Projekt je podporovaný bankami, stavebními spořitelnami, leasingovými, splátkovými i faktoringovými institucemi, které jsou uživateli Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Další informace najdete ZDE.
