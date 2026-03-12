Válek (TOP 09): Jsme jedna z mála zemí, kde je řidičský průkaz vydáván bez omezení věku

Vážení páni ministři, paní ministryně, kolegyně a kolegové,
já si naopak myslím, že by bylo dobré, aby ta data byla on-line, aby byla k dispozici, aby byly široce k dispozici, protože na tom je celý systém digitalizace zdravotnictví postaven a domnívám se, že by to bylo dobré ze tří důvodů.
Ten první důvod je bezesporu zjednodušení fungování map tak, jak já jsem byl zvyklý třeba z Jižní Korey nebo z Japonska, kde vlastně na těch mapách ta situace ve velkých městech je on-line daleko víc než v České republice - a myslím, že by to hodně pomohlo velkým městům - když člověk hledá parkování, cokoliv, ale i stezku pro cyklisty - pokud by tady ty informace byly opravdu k dispozici kompletně všem účastníkům dopravního provozu.
Ten druhý důvod souvisí se zdravotnictvím a to byl - proč jsem se přihlásil - stejně jako ten třetí důvod. A týká se rychlé záchranné služby. Já si myslím, že tady další propojování s daty rychlé záchranné služby by mohlo pomoci tomu, aby se vytvořily daleko bezpečnější koridory pro projíždění rychlé, protože v současné době - a známe ty případy z médií, známe ty případy ze všech typů médií - se opakovaně stává, že sanitka veze pacienta - kde jde o život člověka - není pro ni vytvořen koridor, není pro ni vytvořena cesta - a tady tato data by tady toto mohla umožnit.
To propojení by mohlo umožnit například s propojením bran na dálnici vytvořit ty koridory, opravdu jednodušeji zjistit průjezdnost sanitek rychlé záchranné služby - jak tedy na páteřních sítích, tedy na dálnicích, ale i na silnicích první třídy, ale tak ve městech, kde by například propojení se semafory a usnadnění toho provozu to hodně zjednodušilo.
Ale ta třetí věc, a to byla ta hlavní, kvůli které jsem se přihlásil - my jsme jedna z posledních zemí - a já chápu, že se tohoto zákona týká plně, ale ne této novely a, vaším prostřednictvím, děkuji zpravodajce, že garantuje - a řekla že se budou - že se tento zákon bude ještě novelizovat pak jinou formou než jenom tou čistou implementací - proto žádný takový pozměňovák nebudu navrhovat. Ale my jsme jedna z mála zemí - možná poslední země na světě - kde je řidičský průkaz vydáván bez omezení do určitého věku a pak ten řidič musí podstupovat opakované kontroly u praktického lékaře.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Mně se podařilo přesvědčit Ministerstvo dopravy na základě tvrdých dat, které jsem si stáhl z PubMedu, kde jsem svoje doktorandy nechal udělat opravdu podrobnou rešerži - přesvědčit Ministerstvo dopravy - tehdejší pan poslanec Kupka tady nesedí, tak nemůže kývat, ale kdyby seděl, bude kývat, protože to byla velmi složitá debata, které se zúčastnil BESIP - a přesvědčil jsem je o tom, že jsme posunuli tu věkovou hranici, kdy se preventivní prohlídky - nebo kontrolní prohlídky - u řidičů dělají - posunuli dál.
Ten důvod byl hrozně jednoduchý. Ze všech studií, které se dělají po světě, vyplývá, že jediný parametr, který lze měřit u řidičů vyššího věku, je reakční doba. Žádný jiný parametr nesouvisí se schopností se řídit motorové vozidlo a mít méně či více dá havárií. To je jediný parametr, který je provázaný s věkem - zkracující se reakční doba - s věkem se zkracuje reakční doba.
Bohužel tento parametr není měřený, nedá se nějak měřit a není měřený ani u preventivních prohlídek. A já bych chtěl poprosit, jestli by se ministerstvo, protože jsme opravdu poslední země, kde takovéhle omezení je, nedávno finský parlament, švédský parlament zrušil úplně omezení pro tyto prohlídky, tak jestli bychom, když budeme mít další data, když budeme mít podrobnější informace a navíc pan ministr zdravotnictví byl velvyslancem z Finska (ve Finsku), takže ví tu realitu ve skandinávských zemí, jestli bychom nemohli tady toto téma otevřít a začít se opravdu bavit na základě tvrdých odborných dat o tom, jakým způsobem nastavit prohlídky u těch řidičů a zda tu věkovou hranici neposunout.
Předem tady avizuji, že to bude něco, o čem bych chtěl navrhovat pozměňovací návrh, pokud ten zákon bude opravdu novelizován, jak, vaším prostřednictvím, paní poslankyně řekla. Takže já za ta data velmi děkuji, děkuji, jestli ta data budou opravdu dostupná, jestli budou využívána, protože si myslím, že to bude ku prospěchu všech účastníků dopravního provozu.
Děkuji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.