Konzervativní strana: 27 let v NATO

Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou. Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše ve světě, ve kterém na střední Evropu stále dopadá stín Ruska. Přijetí do NATO je každopádně největším zahraničněpolitickým úspěchem ČR za celou dobu její existence.
V souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině se dále odkazujeme na vyjádření k tomuto tématu, která publikujeme již od r. 2014. Nyní i v souvislosti s reakcí současného íránského režimu na údery, které mu zasazují síly USA a Izraele, zejména se vzdušnými útoky vedenými Teheránem proti civilním cílům v řadě zemí Perského zálivu, vystupuje do popředí důležitost a jedinečnost ukrajinské zkušenosti – nikoli výhradně, ale zejména v asymetrické obraně civilních objektů a infrastruktury proti útokům vedeným prostřednictvím dronů. Na tomto příkladu si lze uvědomit, nakolik je podpora Ukrajiny v její obraně proti kremelské agresi formou investice do vlastní obrany: jen spolehliví spojenci mohou mít přístup ke zmíněným zkušenostem.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
V situaci, kdy nelze vyloučit finlandizaci Ukrajiny, v kontextu požadavků Kremlu, aby NATO vyklidilo své východní křídlo, jsme totiž postaveni před otázku, jak efektivně čelit riziku opětovného rozšíření ruského panství do střední Evropy. Ukrajinská zkušenost nás učí, že jedinou skutečně spolehlivou zárukou vlastní bezpečnosti je jaderné odstrašení: Proto navrhujeme, aby Česká republika začala (v případné spolupráci s Polskem) usilovat o získání vlastního jaderného arzenálu, což by byl i významný přínos pro kolektivní bezpečnost v rámci NATO. Tomu musí předcházet vypovězení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.
V návaznosti na to připomínáme nedávná slova velvyslance USA v ČR, J.E. Nicholase Merricka, pronesená v rámci konference „Naše bezpečnost není samozřejmost”: „...na summitu NATO v Haagu loni v červnu se všech 32 spojenců shodlo, že čelíme ‘zásadním bezpečnostním hrozbám a výzvám’. Všichni spojenci – včetně Česka – se zavázali splnit cíle v oblasti schopností a zajistit pro ně odpovídající financování. … Tato čísla – 3,5 % HDP na základní obranu a 1,5 % na průřezové investice, celkem tedy 5 % – dosažená během příštích deseti let – nejsou náhodná. … Pokud Česko své závazky nesplní, má to dopad na celou Alianci. A není třeba připomínat vám ani českým občanům, jak zásadní je, aby spojenci své závazky plnili.“
Nelze jasněji formulovat, že záměr vlády A. Babiše šetřit na výdajích na obranu, je velmi krátkozraký. A nelze to slyšet z povolanějších úst. Konzervativní strana tímto vyzývá vládu ČR, aby dostála výše uvedené dohodě, ke které se ČR z rozumných důvodů zavázala.
Za Konzervativní stranu
Jan Kubalčík
předseda
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.