Kukla (ANO 2011): Důležitá rozhodnutí potichu a za zavřenými dveřmi

V pelhřimovské nemocnici mění ředitele často a není to tak dlouho, co policejní komando odvedlo ex ředitele jihlavské nemocnice. Situace v krajských nemocnicích jsou dokladem toho, jak krajská pětikoalice odmítá svou politickou odpovědnost. Jako zastupitelé se od vedení kraje nedozvídáme žádné informace. A protože je naší povinností se ptát, udělal jsem to.

Nakonec jsem se dozvěděl, že dnes už bývalý ředitel jihlavské nemocnice byl odvolán a byl jmenován nový - pěkně v tichosti, za zavřenými dveřmi, bez jakékoli politické odpovědnosti. Zajímavá je situace i v případě jmenování nového ředitele nemocnice v Pelhřimově. Krajská rada rozhodla, že do funkce 3. června nastoupí dosavadní tajemník hejtmana Vítězslava Schreka Radim Hošek. Rada kraje si členy výběrové komise jmenovala v tichosti sama, nikdo z opozice do ní nebyl přizván. A stejně v tichosti byl pan Hošek do funkce jmenován.

Přijde vám toto jednání, odpovídající předvolebním heslům, která měli? “Postavme kraje na nohy, Probuďme Vysočinu, Šance změnit budoucnost”? V přímém přenosu teď sledujeme jejich obrovskou chuť vládnout, ale nulovou chuť se politicky zodpovídat.

Chlubí se investicemi, které jsme připravili v minulém volebním období, a když dojde na případ korupce a zatýkání, mlčí. A když už jde opravdu do tuhého, vzpomenou si na Andreje Babiše a mají téma. Já ale nejsem Andrej Babiš, ale Martin Kukla z Vysočiny a budu i nadále bojovat za spravedlnost a práva občanů proti tradičním politickým stranám, jejich dohodám i klientelismu.

