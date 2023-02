Kukla (ANO): Snadnější přístup řidičů k informacím o stavu jejich bodového konta

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, řidiči jsme asi všichni, tak je to velmi závažné, nás se to všech týká. Tak já se tady pokusím objasnit pár věcí. My úplně nejsme proti, ale určitě nějaké pozměňovací návrhy budeme za náš klub dávat.

Když to stručně zhodnotím, tak po více než patnácti letech je potřeba určitě přistoupit k revizi bodového systému. Současný stav je poměrně nepřehledný, obsahuje velkou škálu bodových ohodnocení, u některých jednání není zřejmá vazba na konkrétní skutkové podstaty přestupku, a to jak u výše pokut, je potřeba přehodnotit výši bodu za jednotlivé protiprávní jednání, případně některá méně závažná jednání z bodového systému úplně vyčlenit. A naopak ta jednání, která mají závažné důsledky, do bodového systému doplnit.

Je nezbytně nutné rovněž zajistit snadnější přístup řidičů k informacím o stavu jejich bodového konta. Tu poměrně vítám, že v té novele je (popsáno?), že zhruba za stokorunový poplatek budou moct být řidiči informováni o stržení bodů, protože dneska je to poměrně složité, jak se k tomu dostat. Já jsem rád, že pan ministr navazuje touto novelou již na navazující práci předchozích ministrů Andreje Babiše, a to konkrétně pana ministra Ťoka a pana ministra Havlíčka. Ta novela obsahuje, jak již bylo zmíněno, dvě zásadní změny směrem právě k mladým, začínajícím řidičům. Za tímto účelem návrh zákona zakotvuje dva nové instituty, a to řízení s mentorem a řidičský průkaz na zkoušku.

Řízení s mentorem spočívá v možnosti udělit řidičské oprávnění pro skupinu vozidel B již v sedmnácti letech s tím, že tento mladý řidič je do dovršení osmnácti let oprávněn k řízení vozidla pouze v doprovodu zkušeného bezúhonného řidiče, takzvaného mentora, zapsaného samozřejmě v registru řidičů. Mentorem může být zpravidla rodič, ale může jím být jakákoliv osoba splňující stanovené podmínky, přičemž každý mladý řidič bude moct mít v registru zapsáno několik mentorů. Ten mentor musí mít řidičský průkaz samozřejmě více jak deset let, nemá zákaz řízení a důležité je zde zmínit, že i nemá v bodovém hodnocení nebo v tom bodovém záznamu žádný bod. Mentor samozřejmě nemůže, tak jako řidič, užít před jízdou alkohol a jiné návykové látky, které jsou zakázané.

Řidičský průkaz na zkoušku bude realizován prostřednictvím nových institutů, kterými (jsou?) dopravně-psychologický pohovor a školení začínajících řidičů, které bude muset absolvovat řidič, který se ve lhůtě dvou let od udělení řidičského oprávnění dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Cílem je pozitivně ovlivnit chování začínajícího řidiče, zejména aby si uvědomil možné řízení, které si od doby získání řidičského oprávnění osvojil. Pokud byl začínajícímu řidiči uložen zákaz činnosti nebo obdobné opatření podle trestního řádu, bude absolvování dopravně-psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění.

Tam je to velice jiné, než navrhovala předchozí vláda oproti formě řidičského průkazu na zkoušku, která byla součástí vládního návrhu novely zákona o silničním provozu v minulém volebním období a která spočívala ve snížení hranice pro vybudování začínajícího řidiče právě na šest bodů. Na druhou stranu novela z našeho pohledu chybně ruší možnost okamžitého zákazu řízení, například při řízení v protisměru na dálnici nebo při jízdě na červenou na železničních přejezdech. Z veřejných informací bylo sděleno od pana ministra, že uvažuje i o zvýšení maximální rychlosti na některých úsecích - to jsem v té novele nenašel, nevím tedy, jak se k tomu tedy staví.

Co bych ještě k té novele řekl? Dochází tam také ke zvýšení hmotnosti pro skupinu B, který (kdy?) je držitel nejméně dva roky a využívá vozidlo pro přepravu nákladů, a to převyšujících právě 3,5 tuny, ale nepřevyšujících 4 250 kilogramů, (?) vozidlo ale musí využívat některých z alternativních pohonů. Co v té novele kritizují i dopravní experti, je bezpečná vzdálenost, (v které?) samozřejmě by měl řidič umět zastavit vozidlo. Když se podíváme... při jízdě v obci a pojedeme padesát, tak by ta bezpečná vzdálenost měla činit dvacet osm metrů, což si nedokážu představit, jak bychom to dodržovali. Tolik asi ode mě všechno. Já vám děkuji.

