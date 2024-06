Kukla (ANO): Vidím dva koaliční poslance a jednoho ministra. Je to velmi smutný příběh

Vážený nepřítomný pane premiére,

mám na vás jeden dotaz. Když se podívám do historie, tak 4. 7. 2022 vyšel v novinách článek Současná vláda nemíní zvyšovat televizní a rozhlasové poplatky. A řekl to i ministr kultury Baxa. Ministr kultury Baxa předloni v televizním pořadu mluvil o budoucnosti koncesionářských poplatků a říkal, že to není správný krok a že koncesionářské poplatky se zvyšovat nebudou.

No a podívejme se, co se děje teď. Prvně ministr Baxa navrhl, aby se koncesionářské poplatky, konkrétně ty televizní, zvedly na 160 korun a rozhlasové na 55. Asi pod tlakem veřejnosti ten svůj návrh mírnil a nyní jste ve vládě schválili, že se televizní poplatky pro všechny zvednou na 150 korun a rozhlasové na 55 korun měsíčně.

No, aby toho nebylo málo, tak každý, kdo má mobilní telefon s připojením k internetu, tak bude opět platit televizní a rozhlasové poplatky i přesto, že se na televizi a rozhlas třeba ani nedívá. Jedná se o 230 tisíc nových občanů, kteří budou muset platit televizní poplatky.

Já se vám ptám, proč lidem v České republice zdražujete život? Mrzí mě, že to vaše poslance a vaši vládu vůbec nezajímá. Podívejme se do sálu a vidím tady dva koaliční poslance a jednoho ministra. Je to velmi smutný příběh.

Děkuji.

