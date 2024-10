Kukla (ANO): Zrušili jste EET, které by přineslo miliardy

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já to tady už druhý den poslouchám a poslanci pětikoalice, no, dneska už čtyřkoalice, se nás tady snaží přesvědčit, že jediné možné řešení je prodloužit věk odchodu do důchodu. My si to rozhodně nemyslíme. Jsou tady jiné varianty. Vždyť si vzpomeňte na začátek volebního období, když jste rušili EET, které přinášelo do státní kasy miliardy korun ročně. A další. Mě by zajímalo teďka, jaký mají názor Piráti. Piráti si teďka vzali téma, že v ODS jsou kmotři. Důchodový systém je asi nezajímá, nevidím tady ani jednoho pirátského poslance.

Ale ono je to i další. Kvete nám tady šedá ekonomika, a když my říkáme, dejte penzijním fondům možnost, aby strategické státní investice, aby se na tom mohli lidé podílet a nemuseli jsme prodlužovat věk odchodu do důchodu, tak tady prostě vy povídáte jenom - je potřeba prodloužit věk odchodu do důchodu. A bude se prodlužovat do kolika? Do 75? Do 76? Já jsem pracoval v jedné firmě a samozřejmě, když se podíváte na jednotlivé obory, velká firma nadnárodní, tak někteří ti lidé v 65 a více už nejsou schopni vykonávat to své povolání. A ta firma udělala takzvaný předdůchodový systém a oni už pět let před důchodem pracovali (Předsedající: Čas.) na 50 % času a brali 100 % mzdy. Děkuji.

