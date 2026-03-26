Kupka (ODS): Je Andrej Babiš opravdu hluchý a slepý?

26.03.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na odmítnutí Andreje Babiše zúčastnit se debaty v Senátu o bezpečnosti ČR

Foto: Repro Týden v politice, ČT
Popisek: Martin Kupka

Minulý týden se Andrej Babiš odmítl zúčastnit debaty v Senátu o bezpečnosti ČR slovy: "Mám důležitější program, než je válka, to Fialova vláda měla v programu válku."

Je Andrej Babiš opravdu hluchý a slepý? Válka zuří kousek od našich hranic. Zatímco v Estonsku a Lotyšsku dopadají ruské drony a v úterý startovaly polské stíhačky kvůli masivnímu ruskému útoku v blízkosti ukrajinsko-polských hranic, naše vládní koalice dělá všechno pro to, abychom byli slabí a nepřipravení.

Zato se jezdí do Budapešti kamarádit s pátou kolonou Moskvy. Na náhody nevěřím.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Psali jsme:

Kupka (ODS): Vláda má dvě tváře, ale fakt žádnou páteř
Kupka (ODS): Ejhle, máme tady nový speciální registr
Kupka (ODS): Ještě máme možnost navýšit finanční prostředky na obranu
V šestnácti do práce. ODS představila novou vizi pro republiku

MUDr. Martin Kuba byl položen dotaz

Gratuluji k úspěchu

Podle průzkumů si vedete ani nejlíp se všech nových stran. To ale podle mě skýtá riziko, jak zabránit tomu, aby se na vás nesnažili přilepit ti, kterým půjde jen o vlastní prospěch a třeba byli neúspěšní jinde? A co kdyby za vás chtěl kandidovat Kalousek, který o návratu do politiky vážně uvažoval? ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Senátor Hraba: Navrhujeme ochranu hotovosti a české koruny

19:05 Senátor Hraba: Navrhujeme ochranu hotovosti a české koruny

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu na ústavní ochranu hotovosti i měny