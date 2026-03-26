Kupka (ODS): Je Andrej Babiš opravdu hluchý a slepý?

Minulý týden se Andrej Babiš odmítl zúčastnit debaty v Senátu o bezpečnosti ČR slovy: "Mám důležitější program, než je válka, to Fialova vláda měla v programu válku."
Je Andrej Babiš opravdu hluchý a slepý? Válka zuří kousek od našich hranic. Zatímco v Estonsku a Lotyšsku dopadají ruské drony a v úterý startovaly polské stíhačky kvůli masivnímu ruskému útoku v blízkosti ukrajinsko-polských hranic, naše vládní koalice dělá všechno pro to, abychom byli slabí a nepřipravení.
Zato se jezdí do Budapešti kamarádit s pátou kolonou Moskvy. Na náhody nevěřím.
