Kupka (ODS): Krok proti zájmům České republiky

Hlasování v Evropském parlamentu, kdy byla dohoda o volném obchodu s jihoamerickým MERCOSURem poslána těsnou většinou k Soudnímu dvoru EU, je krokem proti zájmům České republiky.
Přístup europoslanců, kteří poslali dohodu před soud a výrazně tak zdrží její přijetí, je naprosto nezodpovědný. A podíl na tom mají i europoslanci vládních stran, kteří se zdrželi, nebo byli proti.
Spolupráce se zeměmi jižní Ameriky totiž České republice přináší obrovské příležitosti a pokud se vzdáme jejího přijetí, podřezáváme si sami větev. Zatímco jiní využívají otevřený obchod, my riskujeme, že zůstaneme pozadu.
Česká ekonomika je přitom silně exportně orientovaná – vývoz zboží a služeb tvoří zhruba 70–75 % HDP a na export je navázána většina průmyslových pracovních míst.
Co konkrétně pro nás tato dohoda znamená?
Přístup na nové trhy: Dohoda otevře českým firmám přístup na rozsáhlý trh o 270 milionech spotřebitelů v zemích Jižní Ameriky. Už dnes do zemí Mercosuru exportuje 974 českých firem, z toho 57 % jsou malé a střední podniky.
Omezení překážek: Snížení nebo odstranění celních bariér a tarifů pro české exporty do těchto zemí umožní českým podnikům lépe konkurovat. Celkově mají firmy z EU díky dohodě ušetřit na clech více než 100 miliard Kč ročně.
Podpora automobilového průmyslu: Pro Českou republiku, která je významným producentem automobilů, může mít tento obchodní pakt zásadní význam. Snížení cel na automobily a automobilové součástky usnadní export českých automobilů do zemí Mercosur, kde poptávka po vozidlech roste. Automobilový průmysl v ČR tvoří zhruba 10 % HDP a přes 20 % celkového exportu, takže každé nové odbytiště má přímý dopad na zaměstnanost.
Zemědělské produkty: Česká republika, může těžit z nižších cel na některé produkty, jako jsou víno, pivo, sýry, cukr, maso a další. Toto zjednodušení obchodních podmínek usnadní obchod a rozšíří trhy pro české zemědělské výrobky. Dohoda rovněž zahrnuje silné ochranné mechanismy pro citlivé zemědělské produkty a chrání evropská zeměpisná označení původu. Evropské standardy, kvóty i pojistky zůstávají v platnosti – čeští zemědělci nemusejí mít obavy ze „zaplavení trhu“.
Růst investic: Dohoda může podpořit příliv přímých zahraničních investic z Latinské Ameriky do České republiky, zejména v oblasti infrastruktury, automotive sektoru a inovativních technologií. Mercosur se stane atraktivnějším trhem pro české investory.
Urychlení modernizace a inovací: Přístup k novým trhům a technologickým inovacím v zemích pásma Mercosur podpoří také modernizaci českých podniků, což povede k vyšší efektivitě a inovacím. Podle odhadů EU dohoda podpoří růst pracovních míst – dnes už exporty do Mercosuru podporují přibližně 13 000 pracovních míst v ČR.
Podpora malých a středních podniků: Malé a střední podniky z České republiky, které nejsou zvyklé na mezinárodní obchod, budou mít snazší přístup na latinskoamerické trhy díky nižším celním a administrativním překážkám.
MERCOSUR sdružuje tyto státy: Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay a Bolívii jako řádné členy a Chile, Panamu, Peru, Kolumbii, Ekvádor, Guyanu a Surinam jako přidružené členy. Kvůli výše zmíněným europoslancům se však schválení této dohody oddaluje, a tím se brzdí i spolupráce, ze které by mohla profitovat Česká republika.
