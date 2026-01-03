Kupka (ODS): Nasazování na pomoc Ukrajině je nejžalostnější

03.01.2026 22:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novoročním projevům

Kupka (ODS): Nasazování na pomoc Ukrajině je nejžalostnější
Foto: ČT24
Popisek: Martin Kupka

Pravdivý a pozitivní vzkaz všem českým občanům na prahu nového roku. Tak hodnotím projev prezidenta Petra Pavla. Jasné konstatování na úvod rozprášilo všechny lživé a účelové řeči o neúspěšném Česku na hraně ekonomické propasti, které jsme slýchali před volbami i po nich. Pro všechny občany naší země bez rozdílu je dobrou zprávou, že máme jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik v EU a že zůstáváme nadále jednou z nejbezpečnějších zemí. Přesně to má na Nový rok zaznít. Po povzbuzení, pro posílení zdravého sebevědomí i národní hrdosti.

A jako lidsky důležité a milé pokládám poděkování všem, kteří se nezištně starají o druhé – ať už jde o mladé sportovce, skauty nebo lidi, kteří potřebují jakkoli pomoci od ostatních. Zdůraznění pestré občanské společnosti jako kotvy demokratického uspořádání státu je také trefa do černého. Tím spíš, že často slýcháme od některých představitelů nové vlády, jak je třeba zatočit s neziskovkami. Ono je ale nezbytně nutné mezi nimi rozlišovat. Bez celé řady z nich by dnes zcela reálně náš stát fungoval hůř a stálo by to víc peněz.

Potěšilo mě, že se Petr Pavel obrátil s důvěrou na mladou generaci, na mladé vědce, inovátory a všechny, kteří v naši zemi vidí svou budoucnost a chtějí pro společný úspěch něco udělat. Právě takové veřejné vyjádření hlavy státu je důležité i pro vyvolání nové energie a naplnění potenciálu dalších mladých lidí, kteří jsou na startu své profesní dráhy a třeba i veřejného působení.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novoroční projev premiéra mířil zejména k jeho voličům. To by asi nebylo tolik překvapivé. Důraz na národní hrdost a vlajku rozhodně neodsuzuji. Nemělo by ale v takovém případě zůstat jen u laciných gest a prázdné výzvy. Symboly našeho státu a vlastenectví se přece naplňují tím, na jakých tradicích a principech stojíme. Naši národní hrdost má definovat vztah ke svobodě, demokratickému zřízení státu, vládě práva a také na pracovitosti a vytrvalému úsilí i v náročné konkurenci jiných větších národů uspět. Rozhodně se takové pojetí nesmí plést se zahleděním do sebe, se zaměřením jen na náš vlastní prospěch. Z toho naopak v naší vlastní historii koukaly pokaždé problémy, krize a neúspěchy.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
5%
2%
hlasovalo: 28164 lidí

V případě novoročního projevu Tomia Okamury by pomalu mělo smysl si otevřít kancelář pro vyvracení zjevných nesmyslů a nepravd. Třeba tu o zhoršeném ratingu České republiky. Naopak jsme si v hodnocení mezinárodních auditorů jako Česká republika pozitivní hodnocení udržela, nebo si ho dokonce mírně zlepšila. Nepředpokládám, že by tahle slova Tomia Okamury patřila ve skutečnosti Slovensku nebo Maďarsku, kde by bohužel pravdivá byla. To by se mu ale do jeho politického krámu nehodilo.

Nejžalostnější je ale jeho nasazování na pomoc Ukrajině v její obraně před agresorem. Všichni víme, že je to u SPD známá písnička a sám Tomio Okamura musí Jindřichu Rajchlovi alespoň v něčem občas ukázat svaly. V osvojení propagandy Kremlu to tedy oběma jde na výtečnou. Tohle trapné předhánění je ale pro další skutečný posun k mírovému řešení konfliktu na Ukrajině krok přesně opačným směrem.

Evropská a americká pomoc pro obranu suverénního státu zajišťuje ve skutečnosti i naši bezpečnost a umožňuje, aby mírová dohoda, ve kterou všichni doufáme, byla pro Ukrajinu přijatelná a důstojná a pro všechny dlouhodobá.

Psali jsme:

Kupka (ODS): Zdravotnictví musí být funkční systém, ne experiment
Kupka (ODS): Vzdělání je klíčem ke svobodě i prosperitě
Kupka (ODS): Stojíme pevně a jednoznačně na straně Ukrajiny
Kupka (ODS): Máme za sebou čtyři roky plného nasazení

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Kupka , ODS , Okamura , Pavel , nový rok

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Pronesl nejlepší novoroční projev prezident Petr Pavel?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Nelitujete, že jste nezůstal v Bruselu?

Protože teď se na vás sype jedna kauza za druhou. Mě třeba na vás vadí, že na mě působíte arogantně, a to nejen tím, jak jste se údajně vyjadřoval dřív. Proč třeba neodpovídáte voličům na dotazy? A odpovíte my? Ještě jeden dotaz, podle vás by člověk neměl nést odpovědnost za to, co jako dospělý uděl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kupka (ODS): Nasazování na pomoc Ukrajině je nejžalostnější

22:01 Kupka (ODS): Nasazování na pomoc Ukrajině je nejžalostnější

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novoročním projevům