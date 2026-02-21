Senátor Hraba: Označovat lidi s odlišným názorem za nepřítele demokracie je cesta do totality

22.02.2026 16:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vraždě francouzského studenta medicíny Quentina Deranque.

Senátor Hraba: Označovat lidi s odlišným názorem za nepřítele demokracie je cesta do totality
Foto: Archiv PLTV
Popisek: Rozhovory PL- Zdeněk Hraba

„Pro Antifu je každý, kdo není na ‚správné straně‘, potenciální fašista.“ Toto napsal francouzský filozof Pierre-André Taguieff po vraždě mladého studenta fanatickými sympatizanty Antify. A podobný přístup vlastně známe i u nás.

V českém veřejném prostoru se stále častěji setkáváme s tím, že každý, kdo se vymyká progresivnímu mainstreamu, je okamžitě označen za „zpátečníka“, mnozí fajnšmekři se nebojí rovnou použít i termín „ruský agent“. Což o to, že mnoho těch skvělých progresivních myšlenek je normou právě v Rusku, ale kdo by se ptal na realitu, že?

Stačí mít odlišný názor na rodinou politiku, školství, energetiku, nebo jen kritizovat kroky evropských představitelů, a hned se spouští lavina obvinění.

Taková rétorika není nevinná. Je to celkem propracovaný nástroj zastrašování a rozdělování společnosti. Diskuse se mění v hru na „my versus oni“, kde jediná „správná“ strana spektra rozhoduje, kdo má právo na hlas a kdo je hrozba. Svoboda slova, pluralita názorů a kritické myšlení jsou ale přitom základní kameny, které se nesmí omezovat jen proto, že někomu nevyhovuje váš pohled.

Označovat kohokoli s odlišným názorem za nepřítele demokracie je cesta do totality. Každý z nás má právo ptát se, nesouhlasit a diskutovat. Stejně jako každý má právo s daným názorem nesouhlasit.

Proto je teď, v době vyhrocených debat způsobené i sociálními sítěmi, důležitější než kdy jindy stát si za tím, že otevřená diskuse a různorodé názory nejsou hrozbou, ale základní silou zdravé společnosti.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
