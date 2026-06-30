Kupka (ODS): Přestaňte hrát tuhle nedůstojnou hru

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si navrhnout čtyři nové body jednání Poslanecké sněmovny na této schůzi, protože aktuální kroky vlády Andreje Babiše to nezbytně vyžadují. Vyžadují to, abychom se například věnovali tomu, jak to vlastně bude s koncem té tragikomické hry, kterou spustila vláda Andreje Babiše v souvislosti s obsazením delegace na summit NATO. Půl roku, půl roku zatěžujete českou veřejnost tím, kdo vlastně pojede na ten summit, oddalujete rozhodnutí, hrajete si s hlavou státu, jako by vám náleželo tohle právo všechno rozseknout. V okamžiku, kdy Ústavní soud vydá předběžné opatření, tak z úst vládních představitelů slyšíme o tom, že to je ústavní puč, zpochybňování role Ústavního soudu, nápadně rychlé rozhodnutí a k tomu dokonce osočení Ústavního soudu, že je vazalem prezidenta republiky Petra Pavla. Nehorázné, nehorázné. Nikdo doposud si tímhle způsobem nedovolil zpochybnit fungování nezávislé ústavní instituce.
A chci hned rozbít několik argumentů. Jednak je úplně jasné, že jak ti, kteří se vyslovili pro předběžné opatření, tak ti, kteří měli odlišný názor, tak byli jmenováni stejným prezidentem. Tak hovořit o tom, že všichni jsou snad závislí na jeho názoru – úplný nesmysl. A zajímavé je, že SPD teď hovoří o vazalství, ale neozvala se, když před posledními volbami Ústavní soud rozhodl v její prospěch, že ta koalice, se kterou kandidovali, tak může splnit výhradně tu pětiprocentní hranici. Akceptovali na Ústavním soudu, že to je fakticky skrytá koalice. Vystoupil tehdy někdo z tehdejší vládní většiny, že by zpochybnil to rozhodnutí Ústavního soudu? Nikdo, protože k základní výbavě demokratických politiků prostě patří to, že respektují nezávislou autoritu Ústavního soudu.
Místo toho tady ale od současné vládní většiny půl roku zaznamenáváme přešlapování na místě. Pro všechny ostatní naprosto nepochopitelné. Nepochopitelné i pro ty, kteří nás sledují z jednotlivých domácností. Copak paní Vonásková řeší, kdo pojede na summit NATO? Očekává od politiků, že se dohodnou a že tam budou srozumitelně vystupovat v zájmu České republiky. Ale jenom proto, že se Motoristé potřebují pomstít Petru Pavlovi, tak tady zažíváme tenhle neuvěřitelný kvazisouboj trpaslíků o to, kdo tam vlastně pojede nebo nepojede.
Víte, proč mě to štve, mrzí a proč mě to zároveň vede k podobným vystoupením? Protože tímhle obracíte tu zemi naruby, protože z věcí, které jsou nepodstatné, děláte ty podstatné. A místo toho, abychom se tady bavili o postoji České republiky, o tom, jakou pozici tam máme zastávat, jak máme usilovat o to, aby Česká republika vystupovala jako opravdu sebevědomý a seriózní partner, tak tady řešíme, jak si to vlastně Česká republika uspořádá s tou svojí delegací. K čemu jste to dovedli? No k tomu, že teprve 22. června se vlastně mohl prezident, protože jste tak dlouho zdržovali svoje rozhodnutí, na Ústavní soud obracet jako vlastně na poslední instanci, protože jinou možnost neměl. A zároveň všechny ty kroky popírají všechnu předchozí praxi. A nejde jenom o ústavní zvyklost. Přece je úplně jasné, že v těchto věcech má fungovat dohoda, dohoda politiků, kteří mají na prvním místě zájem občanů České republiky. A to, že je prezident vrchním velitelem ozbrojených sil, to je součást Ústavy, je to součást nejenom zvyklostí, je to základ fundamentálních dokumentů, na kterých stojí naše republika.
Tak vyzývám i touto cestou. Přestaňte hrát tuhle nedůstojnou hru. Co zažíváme od včerejška? Na jedné straně ustrašený premiér vyzve prezidenta k velkorysosti, aby vzápětí, když ho prezident osloví a pozve ho k jednání, tak to jednání odmítl? Důkaz absolutního pokrytectví. Jak myslel ta slova o velkorysosti, když vzápětí není schopen absolvovat normální jednání o tom, jak si rozdělí role. Tak místo toho, aby alespoň elementární respekt, který teda se ve všech těch vyjádřeních v nějaké podobě objevil, tak místo toho, aby se dostavil i reálně, tak to spíš vypadá, že vláda by si ráda sbalila prezidenta jako příruční zavazadlo místo toho, aby se s ním domluvila na opravdovém naplnění nejenom zvyklostí, ale i onoho předběžného opatření. A hlavně předvedla občanům České republiky, že v zájmu národních zájmů, obrany, bezpečnosti téhle země je prostě schopná přehlédnout ty bojůvky, které rozehráli Motoristé a reálně vytvořit sílu v rámci spojeneckých jednání a zastupovat reprezentativním způsobem Českou republiku. Tak říkám jasně, fakt, milá vládo, je čas přestat s tímhle tancem a začít pracovat ve prospěch občanů. Ty bojůvky Motoristů, které na premiéra tlačí. Tak jestli pane premiére, máte alespoň trochu síly, tak je fakt odmítněte a pusťte se do něčeho, co je alespoň základním důstojným krokem ve prospěch občanů.
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To, co předvádíte, je fakt směšné. Vedete kampaň na místě kde ale všechny ostatní státy, všechny ostatní státy, postupují věcně ve prospěch občanů. A zažili jsme koneckonců i vyjádření předchozích premiérů, kteří ukazovali na to, jak to bylo. Jenom v jednom případě se těch jednání neúčastnil prezident a to z toho důvodu, že byl vážně nemocný. V těch ostatních případech tam prezident byl, a to i ve stavu, kdy třeba neměl žádnou společnou řeč s tehdejší vládou. Mirek Topolánek to taky shrnul velmi pěkně ve včerejším tweetu, kdy se ptal:
V čem je problém? V čem je problém? Tehdy tam tu delegaci vedl prezident Klaus a pozici České republiky reprezentoval a vyslovoval Mirek Topolánek. Mělo to vést k takovému překřikování? Mělo to vést málem jako ke krizi vládnutí v České republice? No určitě ne. Proč? Protože ti lidé byli schopní alespoň trochu nadhlédnout nad ty svoje žabomyší zájmy a žabomyší válku. Tak dovoluji si právě proto, aby Česká republika konečně vyšla z téhle hloupé divadelní frašky vlády Andreje Babiše, navrhnout na zařazení jako první bod snahu vlády mařit předběžné opatření Ústavního soudu ve věci účasti prezidenta republiky na summitu NATO.
Jako druhý bod navrhuji osobní útoky členů vlády a vládní koalice na novináře. A tady chci zdůraznit, že opravdu už dávno nejde o jednotlivé výbuchy. Reportéři bez hranic zmapovali celkem 13 útoků na média od jmenování vlády, přičemž jenom 6 z nich spáchal Andrej Babiš. To ukazuje, že fakt jde o soustavný tlak. A co je výsledkem toho soustavného tlaku? Vytvořit atmosféru, ve které prostě je skoro hrdinství položit věcné dotazy členům vládní koalice. Poslední příklad: Tomio Okamura v Berlíně a novinářka České televize, která se pídila věcně a profesionálně po jednoduchých odpovědích a po vymezení Tomia Okamury k vyjádřením a nacistickým projevům některých členů AfD. A co si vysloužila? Vysloužila si přirovnání k nacistům. A vysloužila si to, že ji tam Tomio Okamura málem pronásledoval jako agresor.
Tohle je fakt hrubé překročení jakýchkoliv politických a běžných zvyklostí. A nejde jenom o politické zvyklosti. Tohle je přece daleko za hranou slušnosti a normálního fungování lidí ve společnosti. Ve výsledku je to další krok, kdy se reálně obracíte zády k občanské společnosti a k tomu, jak se Česká republika dlouhodobě vyvíjela. A tady fakt nejde jenom o koncesionářské poplatky a nezávislost médií veřejné služby. Tady jde o to, že si berete na paškál každého, kdo se chce kriticky zeptat každého, kdo chce referovat o krocích vlády a má třeba jenom nějaké výhrady nebo slova kritiky. To se nenosí. Vládní koalice se prostě nechce konfrontovat s takovými svobodnými postoji a s kritickým pohledem novinářů.
Říkáte, že usilujete o to, abychom byli demokracie evropského střihu. No tak jestli to myslíte vážně, tak fakt skončete s těmi pravidelnými útoky na novináře. A mohl bych citovat, stejně jako posledně, jak se obouval Andrej Babiš do Seznamu či do Novinek, označuje je za nejprolhanější médium a vyzývá občany, aby jim nevěřili ani pozdrav. Abych komentoval podrobněji kroky pana poslance Reichla a to jak na to musí reagovat Zuzana Černá, která ve výsledku je pronásledována příznivci a nejrůznějšími profily Jindřicha Reichla. Tohle fakt není normální.
Co tím chcete lidem říct? Ti novináři tady zastupují věcný zájem veřejnosti kontrolovat moc. A jestli se chcete tímto způsobem chovat k novinářům, vzkazujete tím občanské společnosti: všechny vás máme za hadr. Všechny vás chceme zastrašit. Nemáte právo vyslovit svobodný názor.
Tak pokládám za důležité aby se na program schůze tohle jako důležitý bod jednání dostalo: osobní útoky členů vlády a vládní koalice. Na novináře a...
A když se bavíme o tom, co má vlastně současná vládní většina k českým občanům, takto nejlépe dokumentuje poslední hříčka Motoristů na festivalu ve Strážnici. Od roku 1946 procházel ten festival jako svátek lidové kultury. Přes všechny překážky totalitního režimu. A ano, nikdo z toho nedělal festival politické písně. (Otáčí se za sebe na ministra Macinku.) Až vy, pane Macinko, až vy jste to z toho udělal. A dobře jste věděl, proč tam jedete. Koneckonců jste to napsal i na sítích. Vlastně jste si pro ten pískot trochu šel po tom, co publikum vypískalo Otu Klempíře.
Po poznámce o tom, že tak jako každý rok je důležitým partnerem toho festivalu Česká televize, ta Česká televize, (zvedá důrazně prst) o jejíž nezávislost vy usilujete, tak to bylo hodnocení skvělého fungování, Oty klempíře jako pravděpodobně nejneschopnějšího ministra kultury, kterého tahle země nosila. A vy se do toho vložíte. A uprostřed soutěže ve verbuňku do toho programu na základě přímého požadavku vstoupíte, abyste promluvil k těm lidem. Abyste, jak jste říkal, jim promluvil do duše? (Opět se otáčí za sebe na ministra Macinku.) To je normální?
Mě fascinuje ten váš samolibý úsměv. A vlastně ho nechci moc komentovat. Jenom dokonale dokumentuje, za co vlastně máte všechny ostatní lidi. (Ministr Macinka ze svého místa: Jste nějakej přemotivovanej zas.)
Obvyklá poznámka pro ty, kteří to neslyšeli – a ona nestojí za to ji zmiňovat, protože pouštět se, jak říkal Jan Werich, do souboje s blbcem, by bylo předem prohrané. (Ruch v pravé straně sálu.) Tak já jsem jenom citoval Jana Wericha. A to, jakým způsobem se chováte, to jste dokumentoval nejlépe vy sám o uplynulém víkendu.
A čekal jsem, že hned premiér České republiky se prostě jasně vymezí a omluví se za tyhle nestoudnosti, za politizaci toho festivalu, což je paradoxní. Z politizace jste vy obvinil ty lidi, kteří tam prostě, jak vy to nemáte rádi, prostě jenom vyjádřili svůj názor, svůj vlastní postoj, to se v demokracii smí. A máte pravdu, za totality se to nesmělo. Za totality, kdyby tam někdo pískl, tak by pravděpodobně měl z toho opletačky následně se státní policií.
Taková je realita, takhle to tehdy bylo. A pokud vy se dneska bráníte svobodnému projevu lidí a ještě je jako Ota Klempíř označíte z toho, že snad byli pod vlivem alkoholu nebo vedra, fakt nehorázné opovrhování lidmi. Tak já chci tady jasně říct, očekával bych, že se jako chlap napřímo omluvíte i vy i Oto Klempíř za tahle nesmyslná obvinění.
Místo toho jsme se včera dozvěděli, já jsem to poslouchal, jak jste se omluvil. Vy jste se omluvil za turbulence. Krásná diplomatická řeč, taková jako fakt super vágní. Místo toho, abyste řekl, neměl jsem se tam vecpat, omlouvám se, zneužil jsem prostor toho festivalu k tomu, abych na sebe upoutal pozornost, abych měl na sítích zajímavou odezvu. Tu jste tedy věru měl. (Ministr Macinka: Příště mi to napište a já to přečtu.) Já myslím, že to nemusím psát já, vám by tohle mělo napsat normálně jenom svědomí, nikdo další. Jenom pro přímost, po které voláte, byste se měl stejně napřímo postavit k těm lidem a takhle jasně to vyjádřit.
Tak a znovu říkám, tohle vypovídá o vícero věcech než jenom o tom, jak se stavíte k lidem. My jsme slyšeli celou řadu dalších pozoruhodných vyjádření, skryté hrozby, že ten festival přijde o dotace. On je financován a je organizován státní příspěvkovou organizací, tak je to součást jeho rozpočtu a přirozeně je důležitou součást národní kultury a i do budoucna má být financován – a fakt to nemá být vláda, která bude tak jako je to na Slovensku, posuzovat, která kultura je vyšší, která je nižší, která si něco zaslouží nebo nezaslouží podle toho, jestli se píská nebo se nepíská. Tohle je ukázka bolševického myšlení ve všem všudy.
A pozoruhodné na tom je, že z toho Motoristé, kteří kdysi měli – aspoň podle svých předvolebních vyjádření – reprezentovat ten stát, který lidem nebude mluvit do života, tak naopak lidem nejenom že chce mluvit do života, ale chce jim mluvit do toho, co si mají myslet a jak se mají chovat. Tak to je dokonalá ukázka absolutního nezvládnutí role politiků a role státníků. O státnickém postoji ani vidu, ani slechu.
A znovu nejde jenom o to, jak se stavíte k lidem, jak se stavíte ke kultuře, jak ji chcete zglajchšaltovat, jak chcete bránit lidem v jejich kritickém postoji nebo k vyjádření postoje. Tohle o vás vypovídá nejvíc. Ale co je pozoruhodné, že tím dokonale zastíráte v té vládě daleko podstatnější témata, jako je například reálná rozpočtová odpovědnost, to, kam půjdeme v zásadních ekonomických oblastech.
Ne že by ústavní instituce, respekt k nim, byly méně důležité, to rozhodně ne. Jsou ještě důležitější. Ale zastíráte to, jak si špatně vedete v mnoha ekonomických oblastech a co všechno jste schopni tímhle divadlem zastřít. Útoky na ústavní instituce, útoky na to, jak Česká republika chránila zájmy menšin a lidská práva. Další velké téma. Dneska 53 expertek a expertů odstoupilo z vládních rad, z těch lidskoprávních vládních rad. Jakou ještě potřebujete silnější zprávu o tom, že likvidujete fungující státní správu? Co ještě má nastat víc? Lidé, kteří často bez jakýchkoliv nároků pracovali ve prospěch toho státu, aby ten stát byl schopen se zastat zájmu lidí, každého v té společnosti, každého, kdo je zranitelnější, každého, kdo třeba v tomhle směru má i jiné vyznání, každého, kdo má nějaký handicap, tak míříte na ně všechny tím, že se jim prostě vysmějete a zboříte doposud fungující systém a důležité nadresortní řízení těch agend, a to jak v případě lidských práv, tak v případě závislostní politiky.
Absolutní výsměch lidem, takhle to stojí. Vláda se těmihle kroky ve výsledku vysmívá vám, domácnostem a lidem v České republice, kteří mají svá práva a ta práva ten stát má chránit. Tak jediné, co Andrej Babiš zjevně nechce – a jeho vláda – se k těmhle důležitým věcem postavit čelem a respektovat to.
Dovolím si navrhnout ještě čtvrtý bod a to je – Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu novely zákona o střetu zájmů a postup vlády při jeho schválení. Ten předchozí bod, který navrhuju na pořad jednání, je – Politizace Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice Motoristy sobě.
A teď k tomu, co se odehrálo včera na jednání vlády a o čem jsme se tady bavili. Andrej Babiš včera na tiskové konferenci řekl svoji oblíbenou větu, mantru – žádný střet zájmů není. No, to ale víme, že byl a bohužel víme, že stále trvá. A zatím Andrej Babiš to nedokázal vyvrátit a přes naši snahu to na jednání Poslanecké sněmovny otevřít a vypořádat, tak se tomu brání. Vládní většina chrání svého šéfa. A chrání ho tak, že dokonce ochotná skupinka těch nejskloněnějších poslanců připravila návrh změny zákona o střetu zájmů, aby vyžehlila problémy Andreje Babiše. Ano, aby pak žádný střet zájmů neexistoval. No a jednotlivá ministerstva k tomu návrhu zákona vydala svoje odborná stanoviska. To není fiasko, to je čisté Waterloo, co utrpěl ten návrh zákona psaný na zakázku Andreje Babiše. Totální Watrloo.
Úřad paní ministryně Mrázové hovoří o tom, že pokud by něco takového spatřilo světlo světa, tak by v tu chvíli například klíčová ochrana státu před korupcí a před zločiny byla významně menší. To řeknu na konkrétním příkladě, aby to bylo jasné, co chtěla udělat ta změna zákona o střetu zájmů.
A já říkám jasně – nedopustíme, aby taková podoba legislativy Poslaneckou sněmovnou prošla. Budeme ji bránit, pokud by přes ten zdrcující posudek jednotlivých ministerstev přesto vládní většina měla zájem tady legislativně vyžehlit problémy Andreje Babiše.
Jednoduše řečeno, co říkala ta Poslanecká iniciativa? Říkala, že například pokud by paní ministryně financí vlastnila stavební firmu, dálnice by se třeba mohla jmenovat dálnice a růžová kalkulačka, tak by se nemohla ucházet o zakázky na Ministerstvu financí, ale mohla by se ucházet o zakázky na Ministerstvu dopravy, na Ředitelství silnic a dálnic a jinde. Jenomže o důležitých věcech, o rozpočtu, o podmínkách financování, o investicích, rozhoduje vláda jako celek. Je úplně jasné a je to úplně logické, že by tady střet zájmů dál fungoval, ačkoliv by podle toho návrhu už český zákon říkal něco jiného. Každý vidí, že je to nesmysl. Každý vidí, že tohle nemá žádnou normální Poslaneckou sněmovnou projít. A nejde jen o to, jde i o dotace, kdy by nemohly firmy příslušných ministrů čerpat dotace jen toho ministerstva, které mají na starosti. O premiérovi tam ve výsledku není ani slovo. A čistá krádež za bílého dne je, že by se zkrátila doba k promlčení z deseti na čtyři léta pro vymáhání těch nezákonně vyplacených prostředků dotačních, o kterých už rozhodly soudy České republiky pravomocně. A tato vláda jenom zastavila jejich vymáhání. Neuvěřitelná věc. A protože vaše nestoudnost nezná mezí, tak jste šli tak daleko, že byste to chtěli všechno spravit změnou zákona. Akorát to přece jenom narazilo na nějaké legislativce, kteří ještě po vašich čistkách zbyly na jednotlivých ministerstvech. Takže například ministryně za ANO, paní ministryně Mrázová podepsala stanovisko, ve kterém se píše, že to zkrácení lhůt by usnadnilo podvody a korupci. A na jiném místě říká, že ten návrh poslanecký směřuje proti zájmu na ochranu státního a evropského rozpočtu, a ještě jinde, že by bylo vnímáno jako snaha o vyhnutí se transparentnímu řešení. Tohle všechno v tom dokumentu stojí.
A jaké stanovisko přijala vláda? Můžete hádat třikrát. Neutrální. Zdrcující pohled odborníků, zdrcující pohled ministerstev, a vláda řekne – neutrální stanovisko. Předpokládám, že jste ten návrh hodili do koše a jestli ne, tak vás ubezpečuju, že budeme blokovat projednávání takovéhle normy, která podle všech odborných názorů nesmí spatřit ve výsledku světlo světa a je jenom projevem totálního pokrytectví a snahy zavděčit se premiérovi, jak jen to jde, zalézt mu až kamsi a poslušně vyžehlit jeho problémy.
A to neříkám, prosím já. Já to jenom nasvěcuju. Ti, kteří to ve výsledku pojmenovali, byli zástupci jednotlivých ministerstev. A znovu říkám, nepotřebujete ani si zpětně přehrávat naše vyjádření tady u toho pultíku, nepotřebujete poslouchat, co jsme o tom návrhu zákona říkali my. Stačí si přečíst dokumenty, které projednávala vláda. Dokumenty, které připravila jednotlivá ministerstva a ty dokumenty říkají naprosto jasně, jak to stojí. A pozoruhodná je poslední věc, kterou zmíním. Na konci toho dokumentu Ministerstva pro místní rozvoj volá paní ministryně po řádném legislativním procesu, kde by se mělo jednat o vládní návrh zákona, který projde připomínkovým mezirezortním řízením a bude tím pádem kvalitnější. Prosím vás, to je ta stejná paní ministryně Mrázová, která jako poslanecký návrh žene Sněmovnou stavební zákon? A u zákona nepochybně závažného, ale mnohem jednoduššího, volá po tom, aby proběhla ta norma jako vládní návrh? To už nemůžete myslet vážně. To se té veřejnosti fakt vysmíváte. A znovu to nejsou dokumenty opozice, to je vyjádření oficiální, podepsané paní ministryní pod stanovisko k poslaneckému návrhu změny zákona o střetu zájmů.
Doslova tam píše a volá po řádném legislativním procesu tatáž paní ministryně, která tady žene Poslaneckou sněmovnou velmi složitý návrh stavebního zákona. Neuvěřitelná věc.
Na závěr. Jenom to, co jsem v těch čtyřech bodech popsal, plus útoky na to, aby Česká republika dokázala reálně naplňovat ochranu lidských práv a například protidrogovou politiku ukazuje na zájem té vlády rozbourat fungování státu, rozbourat ústavní instituce a demokratický pořádek. Možná postupnými kroky, ale zcela jistě. Útoky na novináře, útoky na jednotlivé instituce, útoky na občanskou společnost, útoky na lidi. Já si nepamatuju, že bychom někdy v uplynulých 30 letech zažili, že by vládní představitel označil publikum na nějakém koncertě nebo festivalu, takže se ho ptá: Vy jste se snad zbláznili? Neprošlo by to.
Buď by to vyvolalo reálnou vládní krizi, anebo by se všichni otevřeně a přímo za takové nesmysly omlouvali, stejně jako by se omlouvali za to, pokud na základě předběžného opatření soudu, Ústavního soudu hovoří o ústavním puči. Ten, kdo tady ztratil soudnost, je někdo úplně jiný než publikum na festivalu ve Strážnici. A to, že tímhle způsobem se obracíte zády k občanské společnosti, že dáváte najevo jaký ve skutečnosti opovrhujete je ve skutečnosti ukázka vašeho vládnutí. Předkládám čtyři body pro jednání této Poslanecké sněmovny, aby bylo jasné, kam opravdu směřujete Českou republiku, abychom tady o tom mohli mluvit. A ubezpečuju vás, že já o tom rozhodně diskutovat nepřestanu a budu upozorňovat na tyhle vážné fauly, které vůči lidem v České republice současná vládní většina každodenně provádí.
Děkuju za pozornost.
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