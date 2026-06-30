Hladík (KDU-ČSL): Začneme zpřísňovat a kriminalizovat kdeco

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, krásné dobré odpoledne.
Pojďme si zrekapitulovat, co tento týden budeme vlastně projednávat na plénu Poslanecké sněmovny. Je to 9 vládních návrhů, 8 návrhů poslaneckých, 5 návrhů je navrženo ve zrychleném řízení, tedy v § 90 a ani jeden návrh, který by předložili opoziční poslanci. Je to vlastně neuvěřitelná věc, že ty věci, které vládní většina chce tlačit, a jsou to věci, které kolikrát mají velmi důležitý dopad pro každého z našich občanů, tak jsou předkládány poslaneckými návrhy bez řádného projednání, bez diskuse, bez oponentury, bez Legislativní rady vlády.
Takto je například předkládán stavební zákon. Máme se jím zabývat už tento týden, a přesto doposavad nikomu z nás poslanců, ani členům hospodářského výboru, nebyla zaslána stanoviska jednotlivých ministerstev, jednotlivých odpovědných úřadů. Jak tady máme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, když ani nevíme, jestli jsou vlastně souladné s legislativou, když ani neznáme názor jednotlivých ministerstev a odborných pracovišť na tyto poslanecké návrhy.
Naopak tady máme dvakrát trestní zákon. Zřejmě ta politika – politika tvrdé ruky, kterou současná vláda razí, se bude realizovat přes trestní zákon. Začneme zpřísňovat a kriminalizovat kdeco. Tady máme na projednání, abychom zase zpátky kriminalizovali neplatiče alimentů. Neplatiči alimentů je obrovský problém. Za naší vlády jsme vyřešili tento problém tak, aby ten, kdo neplatí, tak stát za něho alimenty uhradil. Přece nemůže to dítě za to, že nemá na pomůcky nebo na věci do školy jenom proto, že jeho táta nebo máma neplatí alimenty. Zároveň ale posílat lidi za to zpátky do kriminálu nedává vůbec žádný smysl. Je to trestně odpovědné, to ano, ale zavírat ty lidi nepovede k ničemu dobrému. Nikdo nechce mít svého tátu nebo mámu v kriminálu jenom proto, že nezaplatil alimenty.
Stejně tak tady zpřísňujeme tresty za týrání zvířat. Určitě chvályhodné, proč ne? Ale je toto prioritní, co v současné době trápí občany České republiky? My si myslíme, že ne.
A tak vlastně jediným smysluplným návrhem a smysluplnou legislativou, kterou v současné době tento týden v Poslanecké sněmovně budeme projednávat, je vlastně lidovecký návrh na novelu zákona o sociální podpoře. Ano, návrh, který jsme opakovaně předkládali, abychom zvedli rodičovský příspěvek z 350 na 400 000 korun, abychom pomohli rodičům, rodinám, v jejich výchově dětí. Zároveň to bylo nedotaženo ze strany vlády. Na vládě se nedokázali dohodnout. Pan ministr Juchelka prohrál s paní Schillerovou, a proto tady dáváme celou řadu důležitých pozměňovacích návrhů, jednak pravidelnou valorizaci, tak, aby to už nebylo zase handrkováním jednotlivých poslanců nebo vlád, kolik vlastně že na tu rodičovskou dáme? Chceme také, aby to platilo od začátku, ne až od 1. ledna. Dítě, které se narodí letos na podzim, nemá nárok na stejnou podporu jako to, které se narodí po 1. lednu?
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My taky chceme zflexibilnit to, aby rodiče měli na výběr, aby mohli dítě do dětské skupiny nebo do školky dávat i déle než 120 hodin měsíčně a zároveň u toho pracovat tak, aby vlastně mohli, pokud chtějí a jestli si to vyberou, tak dávat dítě do dětské skupiny dříve.
A další a další návrhy z pera bývalého ministra, našeho předsedy poslaneckého klubu Mariana Jurečky.
Takže to je za mě vlastně jediný smysluplný návrh a novela, kterou tento týden budeme v Poslanecké sněmovně projednávat.
Já bych chtěl ale teď načíst několik bodů, které považuji za velmi důležité, aby se tomu Poslanecká sněmovna věnovala. První z nich se bude jmenovat útoky na demokratické instituce. Útoky na demokratické instituce v České republice vidíme každý den. Demokratické instituce jsou důležitou součástí toho, jak funguje stát, jak funguje státní správa, jakým způsobem na sebe nahlížíme a jakým způsobem také vymáháme právo v České republice. My jako politici jsme volení, je to tak dobře, každé čtyři roky tady je šance změnit politickou reprezentaci a každá vláda má mít šanci provést změny, ovlivnit život Čechů a Češek tak, jak oni si sami přejí nebo slibovali ve volbách.
Ale to, co nikdo z nás nesmíme dělat, je demontovat demokratický systém v České republice. A k tomu bohužel dochází. A za posledního půl roku od nástupu vlády Andreje Babiše je to neuvěřitelný fičák, to, co vy už jste stihli zpochybnit, zaútočit, rozházet, zničit nebo bagatelizovat. Každý den vidíme mlhu a útoky na demokratické instituce v České republice. Pro nás jako pro lidovce jsou demokratické instituce tím nejdůležitějším, co v Česku máme. Můžeme se dohadovat o výši daní, můžeme tady debatovat o konkrétních zákonech a legislativách, to je v pořádku, ale mít svobodu slova, svobodu rozhodování, jistotu v právní stát, je to nejdůležitější, co tady máme.
A přitom každý den sledujeme nějaký útok na nezávislou instituci. Když se někomu nelíbí rozhodnutí Ústavního soudu, tak hned se má jako od pana Turka zrušit Ústavní soud. Motoristé neustále mluví o tom, jak Ústavní soud někoho k něčemu odsoudil. Pomiňme to, že Ústavní soud vydal pouze předběžné opatření a pomiňme to, že Ústavní soud neodsuzuje, Ústavní soud pouze vykládá, zpřesňuje a jasně říká, jaký je výklad ústavy za předpokladu, že se na Ústavní soud někdo obrátí.
Současná vláda a hnutí ANO se na Ústavní soud v minulém volebním období obrátila desetkrát. Naše vláda desetkrát vyhrála u Ústavního soudu. Přesto říkám, že je naprosto legitimní a je právem každého v ústavní roli se na Ústavní soud obrátit, aby buďto vyložil, zpřesnil nebo upravil legislativu, pokud není správná nebo odporuje, a to především ústavnímu pořádku nebo ústavním zvyklostem v České republice.
Z toho důvodu vlastně vůbec nerozumím té šarádě, která se teď odehrává, zda pan prezident má či nemá jet, zda je či není letadlo, kdo má vést jednotlivá jednání, když ústavní zvyklost, ústavní pravidla jsou jasná a také diplomatický protokol v České republice je jasný. Dokonce já jsem si stáhl diplomatickou příručku Ministerstva zahraničí na straně 12, a tato diplomatická příručka pojednává o tom, jaké jsou role a kde je stanoveno protokolární pořadí v České republice. A světe div se, v protokolárním pořadí v České republice je na 1. místě prezident republiky. Ne ministr, ne předseda vlády, je naprosto jasné, kdo zastupuje Českou republiku v zahraničí, pokud na takové jednání je vyslán. Naprostá malichernost, která je úplně jasná a 35 let respektovaná. Tak z ní se po týdny a měsíce stalo téma, které vyhovuje vládnímu hnutí ANO, protože potichu může měnit a rozhodovat na těch ministerstvech, mezitím, kdy se média, veřejnost a politici druhého řádu zabývají tímto problémem.
Další příklad za všechny, jsou zaměstnáváni lidé, kteří vyloženě popírají základní instituce v České republice, říkáme jim dezinformátoři, nepřímo na ministerstva, na ústřední orgány státní správy. Takovýchto lidí na Ministerstvo životního prostředí byla přijata celá řada. A přesto a dál, i když porušují zákony, tak podnikají, a přesto a dál vystupují a s politickým kontextem, s politickým obsahem, komentují.
Nikdo nebere nikomu právo svobodného vyjadřování, ale zároveň pokud někdo dělá pro český stát, tak se musí řídit pravidly, které pro zaměstnance státní správy jsou nastaveny. A právě pravidla etiky a zásady chování a vystupování zaměstnanců každého ministerstva, konkrétně Ministerstva životního prostředí, jsou dokonce písemně stanoveny. Každý zaměstnanec se při nástupu s nimi seznamuje, dokonce podepisuje, že s nimi souhlasil. A v těchto pravidlech je celá řada věcí. Zaměstnanci si počínají tak, aby nebyla snížena důvěra veřejnosti v ministerstvo a státní správu. Zaměstnanci předcházejí situacím, kdy by mohli ohrozit důvěru v jejich nestrannost, nezávislost, objektivitu a správnost, a ve kterých by byli vystaveni vyloženému střetu svých osobních zájmů s veřejným zájmem na řádném výkonu služebních a pracovních povinností. Celá řada zaměstnanců, které přijali Motoristé a je jedno, jestli jsou v Jaguar klubu nebo členy motoristické strany, tak porušují vnitřní předpisy Ministerstva životního prostředí. A pokud státní tajemník toto neřeší, on sám porušuje legislativu České republiky. On je zaměstnavatelem, on má v pracovním právu a ve služebním právu konat. Tak já jej k tomu teď vyzývám, protože demokratické instituce se poznají podle toho, že jejich zaměstnanci, vrcholní úředníci a manažeři nepodléhají politickým tlakům, ale jednají nejlepším v zájmu České republiky jako celku.
Dodnes nevíme, kdo zakázal úředníkům Ministerstva pro místní rozvoj se zeptat Bruselu, jak vykládá to, zda premiér České republiky splnil nebo nesplnil pravidla, zda může podle evropských a českých pravidel přijímat nebo nemůže přijímat dotace. A víme, že prostě premiér předpisy nesplnil, dotace přijímat nemůže a kdyby to nebylo politicky zakázáno, tak by ty dotace ani poskytovány nebyly.
53 členů poradních orgánů vlády České republiky dnes rezignovalo na protest tomu, že se politizuje jejich činnost, že se znevažuje a zesměšňuje role těchto poradních orgánů a také to, že některá témata, jako je politika rovnosti, jako je politika protidrogová, další a další témata, tak mají být mezirezortní, ne rezortní.
Máme tady velké útoky na média, na konkrétní novináře. A pro předsedu Poslanecké sněmovny bylo velkým problémem, když se novinářka legitimně zeptala na to, proč jede na sjezd Alternativy pro Německo, té jediné strany v německém Bundestagu, která chce zrušit Benešovy dekrety. Jediné strany. Proč s takovou stranou spolupracuje, když v Česku se jeho strana tváří, že je tím největším bijcem (nesrozumitelné).
Tady máme jasný rozpor. Prostě Tomio Okamura přijel podpořit ty, kteří chtějí zrušit Benešovy dekrety v České republice. Je to nehorázné, je to vlastizrádné. Je to něco, za co by v demokratických, ostatních parlamentech, takový člověk už předsedou parlamentu v žádném případě nebyl.
Máme tady další věci, jako je zpochybňování kontrolní činnosti kontrolních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších, útoky na justici, na zpochybňování těchto věcí. V normální demokratické společnosti by ministr, který přijede politizovat kulturní akci, už dávno ministrem nebyl. Ano, je to ta tisíckrát omílaná Strážnice, kdy ministr zahraničních věcí přerušil vystoupení verbířů a mluvil k rodičům, babičkám, dědečkům, sourozencům těch chlapců a mladých mužů, kteří roky a měsíce trénují, odkládají mobily a snaží se být těmi nejlepšími.
To totiž není žádné divadlo pro Pražáky. Pan ministr si asi neuvědomil, kam jede. Tohle je totiž vžitá kulturní tradice, která u nás na jižní Moravě není folklorem nějakého připomínkového charakteru, ale je to vžitou součástí životů rodin těch konkrétních chlapců a mladých mužů.
Naprosto nehorázné je, ale co se odehrálo potom. Jednak začneme debatovat o tom, zda vlastně se na to mají dávat peníze. Začneme lidem říkat, kdy mají vyjadřovat svobodně svůj názor, či nikoliv. Ministr Červený dokonce v nedělní Debatě přijde s tím, že Motoristé mají printscreeny o tom, že to bylo organizované, to pískání na Otu Klempíře, že snad někdo organizoval to, že se bude pískat na ministra kultury.
Já jsem na Strážnici jako ministr byl několikrát, vždycky jsem si sedl do publika, debatoval jsem s lidmi, nasával jsem atmosféru a dal jsem si také sklenku dobrého moravského vína. A vždy tam, pokud byl přítomen, vystupoval ministr kultury, to je legitimní. Ale prostě publikum vyjádřilo svůj názor.
Já bych tady chtěl vyzvat Motoristy, aby přestali zpochybňovat demokratické instituce. Aby tady celá vládní většina přestala útočit na demokratické instituce. Protože pro lidovce jsou demokratické instituce tím nejdůležitějším, co tady v České republice máme.
I z toho důvodu, pane předsedající, já předkládám návrh na zařazení tohoto bodu – Útok na demokratické instituce. Děkuji.
A budu pokračovat ještě dvěma tématy. První z nich – a ono to vlastně souvisí s tou mlhou, která se tady děje – tak je to, co vlastně potichu vláda Andreje Babiše chce udělat, a to je zestátnění ČEZu. Ono vlastně zestátnění ČEZu je takovou privatizací její nejziskovější části.
Andrej Babiš, vládní poslanci se snaží namluvit občanům České republiky, že kdyby se zestátnil ČEZ, tak elektřina bude levnější. Je to ta jedna z největších lží, která je neustále opakovaná. Nic takového není pravdou, všichni analytici o tom mluví, není to možné a takovýto efekt to nepřinese. Zároveň ale potichu připravují to, že budou vykupovat tu část zdrojovou, kde je spousta uhelných elektráren, a privatizovat ty nejhodnotnější části, to znamená rozvodovou soustavu, obchodní část, teplárenství, obnovitelné zdroje, služby jako takové. Prostě budou privatizovat zisky a socializovat náklady, budou privatizovat zisky a socializovat náklady.
Tohle je ta vaše slavná reforma, kterou chcete provést v ČEZu. A protože se o tom málo mluví v České republice a protože to má tak zásadní strategický dopad pro Českou republiku, tak se ptám, komu chcete privatizovat ty nejhodnotnější části ČEZu? Proč chcete v uvozovkách „zestátnit ČEZ“, ač to nepřinese žádný efekt pro občany České republiky, co se týká ceny elektrické ceny energie? Kde vlastně je ta výhoda a k čemu to celé směřuje?
Já si myslím, že je nutné, abychom o firmě, ve které Česká republika má zhruba 70 procent, je tou ovládací nebo ovládající osobou, jasně rozhoduje o všem, co se v ČEZu děje, také k ní plynou většinové zisky, tak v tuto chvíli jakýmkoliv způsobem zasahovat do ČEZu, do instituce, která má před sebou obrovským způsobem potřebné investice do teplárenství, elektrické infrastruktury, jaderných zdrojů, paroplynových elektráren a také obnovitelných zdrojů, za hazard s energetickou bezpečností České republiky.
Takovýhle hazard si v České republice prostě nemůžeme dovolit, a proto chci, abychom se o tomto bodu bavili. A proto navrhuji bod, který se bude jmenovat Zestátnění ČEZ je vlastně privatizace její nejziskovější části.
Omlouvám se panu předsedajícímu, doufám, že to zaznamenal, případně zopakuji: Zestátnění ČEZ je vlastně privatizace její nejziskovější části.
Děkuji a konečně se dostávám k třetímu bodu, o kterém bych chtěl dneska hovořit. My prožíváme už asi poslední den – a na Moravě ještě stále – velkou vlnu veder, která v České republice přinesla prolomení rekordů nejvyšších teplot, zvýšení o 1,5 stupně nejvyšší dosažené naměřené teploty od doby a historie měření vůbec. 41,9 stupňů. A extrémní projevy počasí se v České republice stejně jako všude ve světě budou čím dál tím víc projevovat.
A v současné době, si myslím, že je potřeba přistoupit k tomu, aby vláda jasně udělala strategii, jakým způsobem bude systematicky přistupovat k řešení extrémních projevů počasí. To není nějaká virtuální teoretická debata o klimatické politice. To není to zesměšňování, které si tady mnoho politiků z řad vládní koalice na úkor klimatické politiky vždycky dává.
To, že za poslední dny zbytečně umřelo mnoho lidí v České republice, to je konkrétní dopad, konkrétní dopad změny klimatu, které tady prostě pozorujeme.
A já proto vyzýván vládu, aby udělala krátkodobé, střednědobé a dlouhodobý plán na tyto extrémní výkyvy počasí. Nejsou to jen vlny veder. Jsou to následující bouřky, které jsme si zažili v části republiky včera, jsou to povodně, jsou to tornáda a jsou to další extrémní projevy. Víte, prevence je vždycky mnohem levnější než řešit následky. Prevence a řešení dopředu extrémních výkyvů počasí je mnohem levnější než řešit jejich následky. Tohle bychom si měli zapamatovat.
Já jsem v tom minulém týdnu postrádal od vlády dvě věci: jasnou informační kampaň. To není o tom, že ministr zdravotnictví nebo sociálních věcí nebo ministr sportu něco zatweetuje nebo dá na webové stránky. Tak aby to mělo dopad k občanům České republiky, tak to má být opravdová profesionální kampaň ze strany veřejné správy. A to se neděje. Neděje se to proto, protože nemáte žádnou společnou komunikaci jako vláda. Neřešíte krizové situace a komunikaci za vládu jako takovou.
A druhá věc, vy jste se ani nepokusili řešit to, co běžně řeší prostě státy na západ od nás, Španělsko, Portugalsko; klimatizované místnosti, otevřené veřejné instituce, využití chlazených místností, jako jsou obchodní centra, jako jsou kulturní instituce, divadla, úřady. Všechno tohle bylo zavřeno o víkendu a přitom to mohlo sloužit občanům České republiky, těm nejzranitelnějším, seniorům nebo lidem, kteří se prostě jinde ochladit nemohou, protože žijou v bytech, které se nedají vyvětrat a kde teplota výrazně překračuje 30 stupňů. Náš vrchní klimatolog Radim Tolasz se nedávno v jednom rozhovoru vyjádřil, že v následujících dvaceti letech vlny veder budou častější, budou teploty kolem 45 stupňů a jejich intenzita se přelije jak do června, tak do září. To znamená, budeme tady mít zhruba čtyřměsíční období, po které takovéhle vlny veder budou chodit. To už není vlastně jenom něco virtuálního, to je konkrétní.
V tom střednědobém horizontu vláda musí vyřešit obrovské problémy, nejenom jak adaptovat naše obce a města, zateplit, předokenní žaluzie, klimatizace, ale jak vyřešit oblast zemědělství, oblast plodin, které bude možné pěstovat i v takto suchých obdobích, zdroje pitné vody. Nám tady ministr zemědělství prezentuje, kolik postaví nádrží, a já se ho ptám jednoduše: nebude náhodou odpar větší než přítoky do těchto nádrží? Protože už na některých nádržích dneska v Česku máme větší výpar, než kolik je přítok. Tohle prostě nevychází. Je nutné budovat a pokračovat v tom, co započala naše vláda, a to jsou přehrady pro ochránění před povodněmi, anebo jako zdroje pitné vody, ať už se to týká Vlachovic nebo jiných lokalit. Ale v těch rybnících, potocích a také přehradách je voda čím dál tím dřív zelenější, už někdy v dubnu nebo v květnu, a je to obsahem živin, které jsou do ní vnášeny; fosfor, dusík a další věci, mikroplasty, antibiotika. Tady nemáme žádnou strategii, abychom snižovali vnos těhletěch živin. Právě nedostatek pité vody já v tom střednědobém horizontu považuji za obrovský problém, stejně jako problémy s infrastrukturou. Vysoké teploty jsou problematické pro přenosovou soustavu, pro vykolejování vlaků, problémy městské hromadné dopravy a další a další infrastrukturu, která přestává fungovat v takto extrémním počasí.
A potom jsou ty věci dlouhodobé. Je to otázka modernizace, dekarbonizace české ekonomiky, to, čemu se tak často vysmíváte, a přesto ten přímý pozitivní dopad je tady jasně nastaven. Proto chci zařadit bod, který se bude jmenovat Systematická řešení extrémních projevů počasí. Ještě jednou zopakuji, děkuji, Systematická řešení extrémních projevů počasí.
Děkuji za pozornost.
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