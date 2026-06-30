Lesy ČR: Uzavření cyklostezky z Lokte do Královského Poříčí

30.06.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Úsek od rozcestníků Loket-lávka a Pod Starým sedlem je nadále kvůli bezpečnosti uzavřený.

Lesy ČR: Uzavření cyklostezky z Lokte do Královského Poříčí
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Části skalního bloku, které 29. června odpoledne dopadly na cyklostezku v Karlovarském kraji, nechaly během dnešního dne odstranit Lesy ČR coby správci pozemku. Úsek od rozcestníků Loket-lávka a Pod Starým sedlem je nadále kvůli bezpečnosti uzavřený, hasiči tam umístili zákazové výstražné pásky.

„Necháme geology posoudit statiku celého skalního bloku, pak rozhodneme o dalším postupu. Stezka zatím zůstane uzavřená, protože se nedá aktuální riziko odhadnout,“ uvedl Miroslav Šulitka, oblastní ředitel Lesů ČR pro západní Čechy.

Vyznačený úsek najdete na mapě ZDE.

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Článek obsahuje štítky

bezpečnost , cyklistika , kraj Karlovarský , Lesy ČR , TZ

Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Proč by lidé nemohli kdekoliv vyjádřit svůj názor?

A to i třeba na festivalu? Proč jen kritizujete druhé? Napadlo vás se třeba zamyslet nad tím, že byste se mohli chovat a jednat jinak? A co jste čekal, když na nepolitickou akci přijde politik, jestli jste tam chtěl jít, proč jste nešel mezi lidi, ale papalášsky na pódium? Proč?

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