Lesy ČR: Uzavření cyklostezky z Lokte do Královského Poříčí

Části skalního bloku, které 29. června odpoledne dopadly na cyklostezku v Karlovarském kraji, nechaly během dnešního dne odstranit Lesy ČR coby správci pozemku. Úsek od rozcestníků Loket-lávka a Pod Starým sedlem je nadále kvůli bezpečnosti uzavřený, hasiči tam umístili zákazové výstražné pásky.
„Necháme geology posoudit statiku celého skalního bloku, pak rozhodneme o dalším postupu. Stezka zatím zůstane uzavřená, protože se nedá aktuální riziko odhadnout,“ uvedl Miroslav Šulitka, oblastní ředitel Lesů ČR pro západní Čechy.
Vyznačený úsek najdete na mapě ZDE.
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