Česká televize: Ve Varech šest premiér i vítěz Berlinale

30.06.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká televize bude i letos jedním z nejvýraznějších účastníků Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Česká televize: Ve Varech šest premiér i vítěz Berlinale
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Na jeho 60. ročníku se představí jako hlavní mediální partner festivalu a největší koproducent českých filmů. Do hlavního programu přiváží šest světových premiér, oceňovaný dokument z Berlinale, seriál pro mladé publikum i klasiku české kinematografie. Premiéry doprovodí program v Domě ČT na Divadelním náměstí a rozsáhlé kulturní zpravodajství.

„Česká televize je dlouhodobě největším koproducentem českých filmů a Karlovy Vary jsou jedním z nejviditelnějších míst, kde se význam této podpory ukazuje v celé šíři. Letošní festivalový výběr potvrzuje, že veřejná služba má v české kinematografii nezastupitelnou roli. Pomáhá vzniku ambiciózních hraných filmů, silných dokumentů, titulů pro mladší publikum i děl, která otevírají důležitá společenská témata. Je to podpora rozmanitosti, autorského pohledu i příběhů, které by bez stabilního veřejnoprávního zázemí vznikaly jen velmi obtížně,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

V Hlavní soutěži 60. MFF Karlovy Vary se představí hned dva tituly s koprodukční účastí České televize. Světovou premiéru bude mít film Chica Checa režiséra Šimona Holého. Dojemný příběh o rodině, odvaze a hledání sebe sama sleduje pětapadesátiletou pošťačku Zdenu a jejího syna Lukáše, jehož návrat domů odkryje dlouho skrývané tajemství života úspěšné drag queen. Druhou světovou premiérou v hlavní soutěži je Pramen režiséra Ivana Ostrochovského, drama z poloviny osmdesátých let s Aňou Geislerovou v roli lékařky Ingrid. Film otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin spojenou se sterilizacemi romských žen.

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Sekce Zvláštní uvedení nabídne další výrazné tituly s účastí České televize. Časosběrný dokument Bára Basiková režisérky Heleny Třeštíkové přináší intimní portrét jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény. Dokument Dvě deci tuše režisérky Ester Geislerové skládá z archivních materiálů, vzpomínek a osobních svědectví mnohovrstevnatý portrét jejího zesnulého otce. Hraný film Mistryně Bohdana Karáska sleduje setkání bývalých partnerů během jedné letní procházky Libercem a skrze dialog a jemný humor otevírá otázky nenaplněných možností. Dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki, oceněný na Berlinale cenou za nejlepší dokumentární film, zachycuje intimní rodinný příběh o závislosti, blízkosti a hranicích pomoci.

Světovou premiéru bude mít také seriál Filter scenáristy a režiséra Davida Semlera, který Česká televize uvádí jako producent. Šestidílný coming-of-age příběh sleduje dospívání introvertního Mattyho, jeho první zamilování, chyby i hledání křehké rovnováhy.

„Česká televize představí v programu MFF Karlovy Vary mimořádně pestrou nabídku filmů. Přivážíme melancholickou komedii, silné drama, osobní dokumenty, autorské výpovědi, generační příběh i návrat k výrazné české klasice. Pro Filmové centrum ČT je důležité, aby Česká televize nebyla jen finančním partnerem, ale skutečným zázemím pro tvůrce a jejich příběhy. Podporujeme filmy, které mohou obstát na mezinárodních filmových festivalech a zároveň si nacházejí cestu k divákům,“ říká vedoucí Filmového centra ČT Helena Uldrichová.

Festival připomene také film Babí léto režiséra Vladimíra Michálka, tragikomický příběh „mladého pětasedmdesátníka“ z roku 2001. Snímek s Vlastimilem Brodským a Stellou Zázvorkovou bude uveden v sekci Zvláštní uvedení – Classics.

Součástí festivalové přítomnosti České televize je už také tradičně Dům České televize na Divadelním náměstí, otevřený po celou dobu festivalu od 3. do 11. července. Návštěvníkům nabídne setkání s tvůrci koprodukčních filmů ČT, seznámení s novými pořady České televize, projekce Večerníčků, podvečerní koncerty i doprovodný program pro děti. Kompletní program je k dispozici na webu ZDE.

Rozsáhlý servis přinese také kulturní zpravodajství

Česká televize přenese do centra festivalového dění i diváky, kteří letos Karlovy Vary osobně nenavštíví. Nabídne atmosféru červeného koberce, rozhovory s tvůrci a hereckými delegacemi nebo Festivalové vteřiny.

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Česká televize , festival , Karlovy Vary , TZ , KVIFF

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