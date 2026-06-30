Hospodářská komora: Širší kompetence pro praktiky a pediatry

Hospodářská komora ČR dlouhodobě prosazuje kroky, které vedou ke zlepšení péče o pacienty a vyšší dostupnosti moderních léků. Díky spolupráci se zdravotnickými a odbornými partnery se podařilo prosadit další krok v reformě primární péče a od 1. července budou moci praktičtí lékaři a pediatři nově předepisovat více než 1 100 léčiv, která byla dosud vázána výhradně na hůře dostupné ambulantní specialisty. Změna může pacientům ušetřit čas, snížit zbytečné návštěvy specializovaných ambulancí a zároveň uvolnit kapacity specialistů pro složitější případy.
Dosud platilo, že některé léky mohly být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pouze tehdy, pokud je předepsal lékař s konkrétní specializací (například kardiolog, diabetolog nebo nefrolog), a to i v případech dlouhodobé a stabilizované léčby. Nově se u části léčiv toto tzv. preskripční omezení ruší, takže pacienti nebudou muset za specialisty cestovat jen kvůli vystavení receptu na dlouhodobě užívaný lék.
Tato systémová změna je dalším úspěchem Hospodářské komory ČR, jejích členů a partnerů při odstraňování bariér kvalitní zdravotní péče, zvýšení dostupnosti moderní léčby a snižování administrativní zátěže. „Pokud chceme dlouhodobě udržitelný zdravotnický systém, musíme pokračovat v odstraňování bariér v dostupnosti léčby. Jen tak zajistíme, že se moderní medicína dostane k pacientům včas a v potřebném rozsahu,“ připomíná Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory ČR.
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Hospodářská komora ČR se ve zdravotnictví dlouhodobě věnuje tématům, jako je reforma pracovně-lékařských služeb, lepší dostupnost léků nebo finanční stabilita českého zdravotnictví. V minulém funkčním období vedení Hospodářské komory ČR tyto aktivity rozpracoval člen představenstva a předseda sekce pro zdravotnictví Ivo Hlaváč, v současném funkčním období na ně navazuje Šimon Toman. „Zaměstnavatelé jsou hlavními plátci do zdravotního systému, a proto máme přirozený zájem, aby byl systém finančně stabilní a aby za odvedené prostředky pacienti získávali tu nejlepší možnou péči. Efektivní zdravotnictví proto zůstává jednou z hlavních priorit Hospodářské komory ČR,“ doplňuje Tomáš Prouza.
Jedním z významných partnerů Hospodářské komory ČR ve snaze o moderní zdravotnictví je Sdružení praktických lékařů. Byli našimi hlavními partnery při reformě pracovně-lékařských služeb a zároveň stáli v centru současného významného zlepšení dostupnosti moderních léků.
„Rozvolnění preskripce po vzoru mnoha dalších evropských zemí jednoznačně vítáme. Praktičtí lékaři budou díky němu moci řadu onemocnění nejen diagnostikovat, ale také léčit. Přetíženým ambulantním specialistům se uvolní kapacity a budou se moci více věnovat komplikovanějším případům nebo novým pacientům. K moderním lékům, které mohou výrazně zlepšit prognózu a kvalitu života, se tak dostane řada pacientů, kteří na ně dosud nedosáhli kvůli časové, geografické či kapacitní nedostupnosti specializované péče,“ vysvětluje hlavní přínos reformy MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.
Jedním z řady příkladů zlepšení kvality a dostupnosti péče, kterou reforma přináší, jsou moderní léky ze skupiny SGLT2 inhibitorů, využívané při léčbě diabetu 2. typu, srdečního selhání a chronického onemocnění ledvin. „Chronickým onemocněním ledvin trpí více než 10 procent české populace, zatímco specializovaných nefrologických pracovišť je u nás jen přibližně 170. Zapojení praktických lékařů proto může výrazně zlepšit dostupnost péče. Včasná terapie může oddálit nutnost dialýzy o řadu let a zároveň prodloužit život,“ vysvětluje konkrétní přínos rozvolnění preskripce prof. Ondřej Viklický, přednosta Transplantačního centra a Kliniky nefrologie IKEM.
Po zlepšení dostupnosti léčby dlouhodobě volají i pacientské organizace. „Pacienti dlouhodobě upozorňují na zbytečné návštěvy specialistů pouze kvůli předpisu léků. Tato změna jim ušetří čas i opakované cesty do ambulancí. Zároveň posílí roli praktického lékaře jako hlavního koordinátora péče. Současně však považujeme za důležité zajistit, aby vyšší objem preskripce na straně praktických lékařů, vyplývající z převzetí péče od specialistů, nebyl důvodem k ekonomickým sankcím ze strany zdravotních pojišťoven. Jinak hrozí, že deklarované posílení role praktických lékařů zůstane pouze na papíře,“ říká Robert Hejzák, předseda Národní asociace pacientských organizací.
Reformou primární péče to nekončí
„Aktuální rozvolnění preskripčních omezení představuje důležitý krok ke zlepšení dostupnosti moderní léčby v Česku. Zároveň jde o jeden z předpokladů zlepšení zdravotního stavu populace a prodloužení let prožitých ve zdraví, což je zásadní faktor pro dlouhodobě udržitelnou a výkonnou ekonomiku,“ doplňuje David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.
Současně je nutné reflektovat, že dostupnost léčby dnes ovlivňují nejen lokální, ale i globální faktory. Nejvýraznějším z nich je mezinárodní cenová politika ve Spojených státech (tzv. Most Favored Nation), která váže ceny léčiv na nejnižší ceny v referenčních zemích včetně Česka. Proto je nezbytné nejen pokračovat v odstraňování administrativních bariér, ale také systematicky posilovat odolnost českého zdravotnického systému vůči vnějším vlivům.
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