Ministerstvo vnitra: Závěry NKÚ neberou v potaz reálné kroky resortu

30.06.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ministerstvo vnitra naplňuje Koncepci rozvoje Policie ČR. Letecká služba funguje plnohodnotně a je neustále modernizována.

Ministerstvo vnitra: Závěry NKÚ neberou v potaz reálné kroky resortu
Foto: mvcr.cz
Popisek: Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra podniká průběžně veškerá opatření, aby Letecká služba Policie ČR měla dostatek techniky, kvalitní zázemí a dokázala reagovat na nové výzvy, včetně častějšího výskytu živelních katastrof nebo přepravu pacientů v kritickém stavu.

Nové vrtulníky či drony, příprava zázemí i nová koncepce reagující na zásahy při mimořádných situacích. Ministerstvo vnitra (MV) pokračuje v modernizaci a rozvoji Letecké služby Policie ČR, v souladu s koncepcí rozvoje policejního sboru. Závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, zaměřené na vynakládání peněžních prostředků resortu na leteckou službu, podle kterých MV nesplnilo cíle rozvoje, tak neberou v potaz reálné kroky resortu. Letecká služba například v souladu s tehdejší koncepcí rozvoje policie pořídila už v roce 2015 vrtulník Bell 412 verze EPi pro účely policejních činností a leteckého hašení včetně nočního provozu. V roce 2019 pak došlo k pořízení jednoho lehkého vrtulníku H135T3H v nejnovějším standardu, včetně termovizní kamery a souvisejícího vybavení.

Letecká Služba PČR také zajišťuje plnohodnotnou 24hodinovou pohotovost na dvou stálých základnách v Praze a Brně. K tomu využívá stávajících 9 kusů lehkých vrtulníků EC-135 a 1ks Bell 412EPi, schopných provozu ve dne i v noci a s brýlemi pro noční vidění. Není tak pravda, že by k tomu měla jen jeden vrtulník, jak uvádí NKÚ.

Nová koncepce

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Ministerstvo vnitra současně v roce 2023 přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let, a to na základě nových zkušeností, nových úkolů, vývoje bezpečnostní situace nejen v Evropě, vývoje klimatických změn a častějšího výskytu živelních katastrof, jako byl např. požár v Českém Švýcarsku. Nová koncepce zohledňuje aktuální vlivy, zastaralost letového parku Letecké služby a je postavena na pilířích v podobě lehkých vrtulníků, těžkých transportních vrtulníků a vrtulníků pro letecké hašení.

MV proto připravilo předběžnou tržní konzultaci na pořízení všech tří kategorií vrtulníků a následně vyhlásilo veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení min. 3000 l vody, z toho jsou dva kusy už ve výrobě.

MV také letos realizovalo veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků. Investici MV průběžně připravovalo od roku 2024. Na pořízení velkokapacitních vrtulníků resort zvažuje vypsání nových aktuálních předběžných tržních konzultací.

Souběžně v souladu se schválenou koncepcí rozvoje byly a jsou nadále postupně pořizovány bezpilotní letecké systémy, včetně souvisejícího vybavení a školení obsluhy.

Zázemí

Modernizace hangáru hlavní letecké základny na Letišti Václava Havla je významnou investicí, kterou MV připravuje postupně od roku 2021. V současnosti je zpracovaná fotodokumentace pro modernizaci i stavební povolení k realizaci.

MV má zajištěny potřebné finanční zdroje a aktuálně připravuje veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací pro modernizaci Hangáru D v předpokládané hodnotě 1,821 mld. Kč s termínem dokončení stavby do konce roku 2029. Veřejnou zakázku plánuje ministerstvo vyhlásit ještě v závěru letošního roku.

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modernizace , MV , NKÚ , Policie ČR , TZ , letecká služba

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