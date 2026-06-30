Premiér Babiš: V zahraničí budeme jen pro smích

30.06.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cestě prezidenta Pavla na summit NATO

Premiér Babiš: V zahraničí budeme jen pro smích
Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

Vláda naplnila rozhodnutí Ústavního soudu, přesně jak nám Ústavní soud uložil, a schválila pana prezidenta jako člena delegace, kterou na summitu NATO v Ankaře povedu. Vláda podle Ústavy řídí zahraniční a bezpečnostní politiku, a je tedy za ni odpovědná nejen před našimi občany, ale i před aliančními partnery.

Letos je summit mnohem důležitější než v minulosti, mají se řešit hlavně peníze, nesplnění závazků v loňském roce, kdy Fialova vláda slibovala, že dvou procent HDP na obranu dosáhne, i důvody, proč dvou procent nejspíš nedosáhneme ani letos. Řešit se ale mají i nové závazky, především 70 miliard eur ročně pro Ukrajinu, a tam bude pozice pana prezidenta pravděpodobně jiná než pozice naší vlády.

Celá ta situace mě extrémně mrzí, je nedůstojná a nepochopitelná, v zahraničí budeme jen pro smích. Proto bych rád požádal pana prezidenta, aby projevil svou velkorysost a účast na letošním summitu přehodnotil. Výrazně by tím přispěl k uklidnění celé společnosti.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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Babiš , NATO , Pavel , premiér , summit

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cestě prezidenta Pavla na summit NATO