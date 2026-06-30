Premiér Babiš: V zahraničí budeme jen pro smích

Vláda naplnila rozhodnutí Ústavního soudu, přesně jak nám Ústavní soud uložil, a schválila pana prezidenta jako člena delegace, kterou na summitu NATO v Ankaře povedu. Vláda podle Ústavy řídí zahraniční a bezpečnostní politiku, a je tedy za ni odpovědná nejen před našimi občany, ale i před aliančními partnery.
Letos je summit mnohem důležitější než v minulosti, mají se řešit hlavně peníze, nesplnění závazků v loňském roce, kdy Fialova vláda slibovala, že dvou procent HDP na obranu dosáhne, i důvody, proč dvou procent nejspíš nedosáhneme ani letos. Řešit se ale mají i nové závazky, především 70 miliard eur ročně pro Ukrajinu, a tam bude pozice pana prezidenta pravděpodobně jiná než pozice naší vlády.
Celá ta situace mě extrémně mrzí, je nedůstojná a nepochopitelná, v zahraničí budeme jen pro smích. Proto bych rád požádal pana prezidenta, aby projevil svou velkorysost a účast na letošním summitu přehodnotil. Výrazně by tím přispěl k uklidnění celé společnosti.
Ing. Andrej Babiš
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