Zůna na moderátora ČT: Jste úplně mimo realitu summitu

Spor mezi vládou a prezidentem o zastupování České republiky na červencovém summitu NATO dál pokračuje. Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že českou delegaci povede vláda, zatímco prezident Petr Pavel označuje postup kabinetu za rozporný s předběžným opatřením Ústavního soudu. Hrad proto znovu navrhl kompromis – aby si premiér a prezident rozdělili dvě hlavní jednání summitu.
Ministr obrany Jaromír Zůna nejprve odmítl, že by vláda postupovala v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu. Zdůraznil, že kabinet předběžné opatření respektuje a vychází z toho, že se prezident Petr Pavel summitu NATO zúčastní. „My samozřejmě respektujeme rozhodnutí Ústavního soudu. Byť my vnímáme, že ačkoli jde o předběžné opatření, má svou povahou a svými důsledky charakter rozhodnutí konečného,“ uvedl ministr v Interview ČT24.
genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.
Zůna zároveň připomněl, že způsob zastoupení jednotlivých států na summitech NATO podle něj dlouhodobě odpovídá jejich ústavnímu a politickému systému. „Když se sám osobně podívám na genezi vstupu do Aliance, tak jsem vnímal, že způsob zastoupení jednotlivých členských států na summitu korespondoval s tím, jaký mají politický systém,“ naznačil, že u zemí s parlamentním systémem má silnější roli vláda či premiér, nikoli prezident.
„Dívám se na to z většího nadhledu než jen ze zavedené praxe, která tu vznikla v určité době a v určitých podmínkách, jestli náhodou už není doba, abychom byli zastupováni tak, jak to bývá většinově zvykem,“ doplnil s tím, že to je klíčová otázka.
Následně připomněl, že Ústavní soud nezrušil původní rozhodnutí vlády ani přípravy české delegace na summit NATO. Kabinet proto trvá na tom, že vedoucím delegace zůstává premiér Andrej Babiš.
„Ústavní soud nás nezavázal k tomu, abychom revokovali usnesení vlády, ale k tomu, abychom vytvořili podmínky panu prezidentovi, aby se zúčastnil summitu NATO,“ pokračoval šéf obrany.
Avšak podle ministra prezident nejprve prezident žádal účast na summitu, poté ale Hrad začal trvat i na tom, že pokud se prezident účastní, má být automaticky hlavou delegace a určovat její složení. „Takže tam vidíte určitý vývoj, který je stupňující z hlediska požadavků a pohledu pana prezidenta na věc,“ doplnil Zůna.
Na otázku, zda je možné najít kompromis v rozdělení rolí české delegace, Zůna uvedl, že teď záleží především na dohodě prezidenta a premiéra. „Je to o tom, aby se nyní dohodli dva čelní představitelé. Uvidíme, jak se to celé vyvine.“ Sám se podle svých slov nechce stavět do role toho, kdo by měl jednu ze stran tlačit k jednacímu stolu.
Připustil ale, že jde o složitou protokolární i politickou otázku. „Máme svou názorovou rovinu vydiskutovanou, diskutovali jsme to velmi podrobně. Je to složitá otázka. Nechtěl bych být asi v kůži protokolisty.“
Spor poté označil za problém, který podle něj nemusel vůbec vzniknout. Odmítl ale, že by ho iniciovala vláda, a zdůraznil, že do budoucna bude potřeba jasněji nastavit postup v podobných situacích. „Je potřeba opravdu s nějakým nadhledem stanovit, jakým způsobem v této konkrétní věci postupovat do budoucna,“ zdůraznil.
Na otázku, zda vláda plánuje prezidenta nepustit na části summitu, jako je neformální večeře a formální jednání Severoatlantické rady, konkrétně neodpověděl. Uvedl jen, že se věc momentálně řeší na vládě. Zároveň moderátorovi Jiřímu Václavkovi, který opakovaně trval na odpovědi, vysvětloval, že program summitu NATO není volně upravitelný podle politické dohody v Praze, ale řídí se přesně stanoveným protokolem.
Závěrem se moderátor Jiří Václavek ministra obrany ptal i na to, jak chce Česká republika na summitu NATO v Ankaře vysvětlovat své výdaje na obranu.
Připomněl přitom slova končícího náčelníka Generálního štábu Karla Řehky, podle kterého někteří spojenci nechápou, jaký má Česká republika v současné bezpečnostní situaci přístup, pokud má problém investovat do obrany i dvě procenta HDP.
Zůna však ostře odmítl, že by se na aliančních jednáních vedla debata tímto způsobem. „Jste úplně mimo realitu toho summitu, protože summit vyhodnocuje plánovací období 2022 až 2025. A 2026 a dál jsou reportingy, které zasílají jednotlivé členské státy NATO, které říkají, jakým způsobem, v jaké trajektorii vydají na obranu.“
Moderátor se přesto ministra opakovaně ptal, co odpoví partnerům, pokud budou namítat, že se Česká republika ohledně výdajů na obranu chová nesrozumitelně. Zůna na to zdůraznil, že podobná debata se podle něj na summitu vůbec nepovede. „A já vám řeknu, že na poslední ministeriádě NATO jméno Česká republika vůbec nezaznělo. To zaznělo až v momentě, kdy mě vyzvali k mému vystoupení,“ upozornil.
Podle ministra je představa, že se na summitu jmenují konkrétní země a veřejně se rozebírají jejich postoje, mimo realitu aliančních jednání. „Nedělejte si iluze, že na takovém zasedání, jako je summit Aliance, se jmenují země a že se tam vede nějaká diskuse o jejich postojích. To je úplně mimo realitu toho, jak tato vysoce formální jednání, která řeší velké obrazy.“
Následně ministr obhajoval načasování rozhodnutí vlády. Podle něj kabinet věděl, proč mandát na summit NATO řešil až po jednání ministrů obrany Aliance. Tvrdil, že většina členských států postupovala podobně jako Česká republika. „Většina členských států NATO postupovala metodicky naprosto stejně jako Česká republika. Vůbec s tímto neargumentujte,“ řekl směrem k moderátorovi.
Když moderátor namítl, že Česká republika neplní dvouprocentní závazek, který jí ukládá i tuzemský zákon, a podle premiéra Babiše ho nesplní ani letos, ministr obrany reagoval podrážděně. Odmítl, že by musel na summitu něco obhajovat. „Nás nikdo nebude ptát na to, jak ho budeme obhajovat. Prosím vás, já jsem člověk, který je z fyzického světa. Na tyto diskuse já vůbec nikdy nenaskočím,“ řekl důrazně.
„Jde o věcnost, profesionalitu, skutečný obsah věcí, potvrzený faktograficky i vědecky. Uvědomte si, že systém obranného plánování Aliance je starší než naše země,“ vysvětloval šéf obrany Václavkovi, že summit v Ankaře probíhá podobně jako poslední ministerské jednání v Bruselu. Generální tajemník NATO podle něj shrne výsledky za uplynulé období a připomene růst obranných výdajů evropských členů Aliance a Kanady.
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