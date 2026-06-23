Kupka (ODS): Babiš může beztrestně okrádat stát

V naší historii máme pár krátkých zákonů na jednu větu - třeba „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát."
Andrej Babiš by mohl přestat hrát divadlo a napsat další: „Andrej Babiš může beztrestně okrádat stát." Aspoň by to konečně bylo upřímné.
+ ParlamentníListy.cz
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku