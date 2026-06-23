Kupka (ODS): Babiš může beztrestně okrádat stát

23.06.2026 15:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi.

Kupka (ODS): Babiš může beztrestně okrádat stát
Foto: ČT24
Popisek: Martin Kupka

V naší historii máme pár krátkých zákonů na jednu větu - třeba „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát."

Andrej Babiš by mohl přestat hrát divadlo a napsat další: „Andrej Babiš může beztrestně okrádat stát." Aspoň by to konečně bylo upřímné.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Kupka , ODS

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Funkce

Podle vás Turek svým počtem funkcí nějak vybočuje? Podle mě je bohužel celá řada politiků, co myjí xxx funkcí. Proč tomu nezamezíte?

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