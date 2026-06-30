Richterová (Piráti): Lidé s dětmi nemají rovnou podporu

Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení spoluobčané,
stojím tu dnes kvůli jedné klíčové věci pro budoucnost naší země. Jde o mladé rodiny. O lidi, kteří zvažují, zda mít děti nebo zda mít druhé dítě. A ano, jde o tu otázku směřovanou na vládu Andreje Babiše, kterou stále ani on a nikdo z jeho ministrů nezodpověděl. Kdy reálně, udržitelně, dlouhodobě podpoříte mladé rodiny? Jde o to, dát mladým lidem najevo, že s nimi počítáte. Jde o to zajistit, aby se lidé, kteří chtějí, nebáli rodiny zakládat kvůli finančním ohledům, kvůli nejistotě a samozřejmě kvůli nedostupnému bydlení. Ale aktuálně to ze strany vlády vypadá, jako kdyby zájmy mladých nejenom úplně ignorovala, jako kdyby je i vygumovala z toho, co chce dělat.
Jsem tady proto, protože mi na mladých rodinách záleží, protože se mi jich spousta ozývá. Vím z toho, co mi říkají, kolik věcí je trápí, tak proto tady navrhuji konkrétní změny rodičovského příspěvku tak, aby neztrácel hodnotu a proto navrhuju opakovaně a prostě naprosto konkrétně ten způsob, jak zajistit jeho předvídatelné navyšování. A je to nezbytnost, nezbytnost, s kterou tady dnes stojím, protože zatím vláda Andreje Babiše chce to navýšení udělat jenom jednorázové, opět to má být nahodilost. Opět to je jenom kosmetický krok, který chvilkově trochu pomůže, ale dlouhodobě mladým neukáže, že s nimi stát počítá a že mají úplně stejnou váhu v té své podpoře, v té situaci, kdy pečují o malé dítě a nemohou si vydělávat jako jiné skupiny obyvatel. Takže já tady budu dál stát, budu se dál ptát, budu dál vyjednávat, budu chtít vědět,
jak vyřešíte to, že mladí lidé, rodiny, lidé s malými dětmi, ačkoliv jsou budoucnost nás všech, budoucnost celé naší země dnes nemají rovnou podporu. Jak to vyřešíte, když je prostě nad slunce jasnější, že ji potřebují hned. Jenže vypadá to zatím, že o skutečnou udržitelnou budoucnost naší země vládě Andreje Babiše nejde. Mladí lidé ho spíše nevolí, tak proč by se o ně zajímal? Udělám vše, co umím, aby se o ty konkrétní kroky zajímat začal, protože do Sněmovny míří návrh ministra Juchelky na zvýšení rodičovského příspěvku. A já jsem moc ráda, že prostě po dlouhém tlaku nás Pirátů bylo tohle téma zařazeno.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Po našem dlouhém připomínání, že ta reálná hodnota kvůli inflaci opět klesla pod to, čím byla před těmi třemi lety, když jsme my prosadili to předchozí navýšení, že prostě je potřeba ji dorovnat, ale to navýšení té podpory vůbec nedosáhne toho, o kolik v mezičase vzrostly ceny a taky o kolik vzrostly mzdy. To zvýšení totiž na papíře vypadá hezky, ta částka na papíře vypadá dobře, ale ve skutečnosti v realitě ta hodnota rodičovského příspěvku stále klesá.
Mzdy rostou rychleji než rodičovský příspěvek, a to výrazně. Propad životní úrovně spojený s rodičovstvím je stále vyšší.
Ten konkrétní příklad, o který se každý může opřít a může si to zkontrolovat, podle Ministerstva financí rostou mzdy od roku 2024 zhruba o 20 procent. Ale rodičák? Ten vzroste o 14 procent. A to nemluvím o inflaci. Co tedy je potřeba ještě připomenout? Průzkumy. Veřejnost si samozřejmě všímá téhle nerovnosti mezi mladými rodiči a jinými skupinami obyvatel. A nedávný průzkum agentury Ipsos ukazuje, že přes 85 procent lidí si myslí, že rodičovský příspěvek se má navyšovat automaticky. Úplně podobně, jako to je u valorizace penzí. 51 procent lidí říká rozhodně ano. Tak jako probíhá každý rok valorizace penzí, tak to má probíhat i u rodičovského příspěvku. Dalších 34,6 procenta říká spíše ano, v součtu přes 85 procent lidí tomuhle vyslovuje podporu. Myslím, že v okamžiku, kdy se podaří, aby si tohle vyposlechl Andrej Babiš, který tady dnes není, tak to přece jenom přehodnotí, protože průzkumy na ty on vždycky dal.
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Jde o názor, který rozšířený napříč generacemi, že ta podpora má být obdobná, srovnatelná. Jde o názor, který je prostě naprosto logický, opřený o životní zkušenosti, o to, že když máte to dítě maličké, tak zkrátka nemůžete chodit do práce, že to je náhrada mzdy úplně stejně, jako když už je člověk starší a zase z toho důvodu nemůže chodit do pravidelného zaměstnání. Je to logika zdravého rozumu a zároveň je to strašný průšvih, když se všechno zdražuje, rodiny mají stále méně. Proto chceme, aby tohle skončilo.
Aby naprosto jednoznačně bylo zakotvené pravidlo, že rodičovský příspěvek se navyšuje o inflaci předvídatelně každoročně pro děti narozené v tom roce. Žádné nárazové politické sliby jednou za pár let, žádné předvolební hrátky. Mimochodem budeme tady dnes večer projednávat to navýšení a komunální volby jsou za dveřmi. Opět se to někomu hodí. Takhle to ale nechceme. Za Piráty jsme si jistí, že tam má být předvídatelné pravidlo. Důchody mají systém, rodiče nemají čekat, nemají být odkázáni na politické tahanice. Rodiče mají vidět, že i pro ně je jasný stabilní systém. Ty pojistky, které jsou u důchodů, jsou důležité. Je to společenská smlouva. Ten průzkum ukazující, že přes 85 procent lidí se domnívá, že také rodičovský příspěvek se má automaticky navyšovat. Naznačuje, že tady je také dlouhodobá společenská shoda, nepsaná společenská smlouva, že lidi s nejmenšími dětmi je třeba podpořit.
No a tohle, co se děje ve Sněmovně, té vůli lidí neodpovídá. My ty konkrétní návrhy předkládáme, protože vidíme, že náklady na děti, náklady na domácnost pořád rostou, tak upozorňujeme, že vedle zvýšení té celkové sumy na 420 000 korun je potřeba každoročně pro ty nově narozené děti v tom roce ten rodičovský příspěvek v součtu o zhruba těch 12 000 korun, a jak to vypadá, co se týče vývoje inflace, navyšovat. Vedle zavedení pravidelné valorizace je tam pak ještě pár nesmyslů, které je třeba řešit. Zejména opakované mateřství, kdy ale v mezičase ženě skončila pracovní smlouva. Takže jde o takzvané smlouvy na dobu určitou, kde pak jsou ty ženy, které měly smůlu a neměly neurčitý pracovní poměr, jsou trestány, na druhé dítě už nemají možnost čerpat mateřskou. Tohle chci řešit. Ozývá se mi kvůli tomu spousta žen a taky kvůli tomu řada žen odkládá mateřství, protože si to umí spočítat a ví, že je prostě nespravedlivé, aby jenom kvůli tomu, že mají opakované smlouvy na dobu určitou, potom s druhým dítětem, které třeba plánují, na tu mateřskou nedosáhly.
Proto navrhujeme jednoduché řešení, aby žena, která čerpala mateřskou na to první dítě a má druhé dítě do čtyř let věku toho prvního taky mohla mít mateřskou, i když by jí už v mezičase ta pracovní smlouva skončila. Je to praktické řešení, je to spravedlivé řešení. Týká se těch, co pracovali, měli nárok na tu peněžitou pomoc v mateřství a zároveň je to podpora mladých lidí. Je to podpora těch, kteří zajišťují budoucnost naší země a já proto navrhuji konkrétní bod na jednání naší schůze a ten zní: (Předsedající: Prosím.)
Pane ministře, Juchelko, začněte se konečně zabývat skutečnou podporou rodin a pravidelně navyšujte rodičovský příspěvek například o 12 000 korun pro děti narozené v daném roce. To je konkrétní návrh bodu k zařazení jako první bod dnes, protože je nejvyšší čas dát mladým najevo, že za nimi stojíme, a že budeme jako Sněmovna, jako zvolení reprezentanti lidí zastupovat i mladou generaci, i když příliš nevolí Andreje Babiše.
Druhý bod, druhý bod, který navrhuji, je zařazení tisku číslo 4, bodu 42, jde o takzvaný rodinný balíček, novelu zákona o daních z příjmů, jako druhý bod dnes. Je to právě náš konkrétní návrh valorizace rodičovského příspěvku a také valorizace slevy na poplatníka, je to tisk 4, bod 42 a ten navrhuji jako druhý bod dnes.
Děkuji.
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