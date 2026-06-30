Bývali spolu u Pirátů. Teď se Lipavský s Gregorovou pohádali o Gazu

Gregorová vystoupila v pořadu přímo ze Štrasburku, kde zasedá Evropský parlament. Současně odmítla, že by její kritický postoj k izraelským vojenským operacím v Pásmu Gazy byl v Pirátské straně ojedinělý.
„Domnívám se, že poté, co nás opustil Jan Lipavský, který bohužel v tomto ohledu na své pozici prosazoval názory ODS, a konkrétně Tomáše Pojara, se moje názory od Pirátské strany a toho, jak se to prezentuje navenek, výrazně neliší,“ uvedla.
Podle Gregorové zastává ODS spolu s Tomášem Pojarem v otázce Izraele velmi vyhraněný postoj. Dodala také, že Jan Lipavský podle ní získal funkci ministra zahraničí mimo jiné tím, že „dodržoval jejich notičky“.
Bývalý ministr zahraničí se proti těmto výrokům ostře ohradil. „Proti tomuto tvrzení se ohrazuji a označuji jej za bláboly,“ reagoval. Zároveň zdůraznil, že se při svém přístupu k Izraeli neřídil ani postoji občanských demokratů, ani Tomáše Pojara. „Co jiného na to můžu říct, než že to jsou bláboly,“ dodal.
Gregorová následně vysvětlovala, že její kritika vychází z přesvědčení, že mezinárodní právo musí být uplatňováno stejně na všechny státy bez ohledu na to, zda jsou spojenci České republiky.
„Můj postoj vyplývá z toho, že se domnívám, na rozdíl od Jana Lipavského, že mezinárodní právo, o kterém on tak rád a často mluvil, se má skutečně dodržovat – a ne selektivně podle toho, koho označujeme za údajného partnera,“ řekla.
Podle ní je přístup bývalého ministra k Izraeli v rozporu s jeho tvrdým postojem vůči Rusku po zahájení invaze na Ukrajinu. Připomněla také loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle kterého Izrael porušuje mezinárodní právo okupací palestinských území.
Lipavský odmítl, že by vůči Izraeli uplatňoval jiná pravidla než vůči jiným státům. „Tohle nebyla nikdy pozice České republiky. Její tvrzení odmítám,“ prohlásil.
Zdůraznil, že česká politika byla dlouhodobě založena na podpoře práva Izraele na existenci a sebeobranu, ale zároveň respektovala mezinárodní i humanitární právo.
„Byla to pozice, která dbala na mezinárodní a humanitární právo. A byla to pozice, která vždycky důsledně hájila právo Izraele na jeho existenci a na sebeobranu. Nebyla to aktivistická pozice, to je pravda,“ uvedl.
Dodal také, že podpora Izraele neznamená souhlas se všemi jeho vojenskými kroky. Připustil, že některé z nich mohou představovat porušení mezinárodního práva a je správné je odsoudit.
„Stojíme na straně Izraele, je to naprosto v pořádku, máme to tak dál dělat. Je to jedna z mála věcí, na které se koneckonců shodneme i se stávající vládou,“ dodal.
Pirátka Gregorová rovněž připomněla, že spokojenost Pirátů s působením Lipavského na ministerstvu zahraničí podle ní postupně slábla.
„Každým rokem jsme s ním byli méně a méně spokojeni,“ řekla. Připomněla také, že po sporu premiéra Petra Fialy s tehdejším předsedou Pirátů Ivanem Bartošem nakonec Lipavský přešel pod politické křídlo ODS.
„Nečekali jsme, že půjde do ODS. Všechny nás to překvapilo,“ dodala.
Na závěrečnou otázku, jaké jsou dnes jeho vztahy s Piráty, odpověděl Lipavský stručně: „Normální.“
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