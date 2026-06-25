Kupka (ODS): Neunesli porážku ve svém trpasličím boji

Co o téhle vládě a vládní většině vypovídá nejvíc? To, jak zoufale a nepatřičně reagují na rozhodnutí Ústavního soudu.
Andrej Babiš ho podprahově napadá jako nezvykle rychlé. Petr Macinka jako smyslů zbavený mluví o ústavním puči a válce vyhlášené vládě. Filip Turek chce Ústavní soud rovnou rušit. Miroslav Ševčík označuje prezidenta za kašpara a ústavní soudce za poskoky. Tomio Okamura mluví o soudu jako o vazalovi.
Neunesli porážku ve svém trpasličím boji. Hlavně ale na sebe odhalili to nejsmutnější: právní stát jim nic neříká. A všemi těmi řečmi dělají to nejhorší - berou lidem důvěru ve stát a v rozumnou politiku.
Jde jim jen o jejich vlastní zájmy a spory. Nenávidí cokoli nezávislého a kritického. Nenávidí Ústavní soud, nenávidí svobodná a nezávislá média. Jak to asi mají se svobodnými a nezávislými občany?
Tím vším si sami vystavují vysvědčení. Vysvědčení opravdu mizerné vlády.
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