Kupka (ODS): Neunesli porážku ve svém trpasličím boji

25.06.2026 9:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předběžnému opatření Ústavního soudu.

Kupka (ODS): Neunesli porážku ve svém trpasličím boji
Foto: Hans Štembera
Popisek: ODS představila svou stínovou vládu. Je v ní i pár benjamínků

Co o téhle vládě a vládní většině vypovídá nejvíc? To, jak zoufale a nepatřičně reagují na rozhodnutí Ústavního soudu.

Andrej Babiš ho podprahově napadá jako nezvykle rychlé. Petr Macinka jako smyslů zbavený mluví o ústavním puči a válce vyhlášené vládě. Filip Turek chce Ústavní soud rovnou rušit. Miroslav Ševčík označuje prezidenta za kašpara a ústavní soudce za poskoky. Tomio Okamura mluví o soudu jako o vazalovi.

Neunesli porážku ve svém trpasličím boji. Hlavně ale na sebe odhalili to nejsmutnější: právní stát jim nic neříká. A všemi těmi řečmi dělají to nejhorší - berou lidem důvěru ve stát a v rozumnou politiku.

Jde jim jen o jejich vlastní zájmy a spory. Nenávidí cokoli nezávislého a kritického. Nenávidí Ústavní soud, nenávidí svobodná a nezávislá média. Jak to asi mají se svobodnými a nezávislými občany?

Tím vším si sami vystavují vysvědčení. Vysvědčení opravdu mizerné vlády. 

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
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Kupka , ODS

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Jak je možné, že když se na soud obrátí prezident je rozhodnuto za 2dny! a v případě obyčejných smrtelníků jako my by soudy za dva dny nerozhodly absolutně o ničem, zřejmě by ani soudci neotevřeli spis a naopak se vlečou i roky? To mi nepřijde vůbec spravedlivé. Jak se říká, když nejde o život o nic...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předběžnému opatření Ústavního soudu.