Odchod „expertů“ z ÚV: Kreček zavzpomínal, jak to fungovalo

30.06.2026 17:31 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Na čem by měl být expert nezávislý?“ ptá se bývalý veřejný ochránce práv Stanislav Křeček v reakci na hromadnou rezignaci 53 členů lidskoprávních a menšinových vládních rad. Odcházející kritiky, kteří varují před ztrátou nadresortního charakteru, označuje spíše za aktivisty toužící po debatách v neziskovém sektoru.

Odchod „expertů“ z ÚV: Kreček zavzpomínal, jak to fungovalo
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stanislav Křeček

Celkem 53 expertů z vládních poradních orgánů v oblasti lidských práv, rovnosti a menšin rezignovalo k 30. červnu. Důvodem je rozhodnutí vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) přesunout příslušné agendy z gesce Úřadu vlády pod tři resorty. Podle odborníků tento krok oslabuje systematickou ochranu zranitelných skupin a likviduje nadresortní koordinaci.

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JUDr. Stanislav Křeček

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Vláda o přesunu rozhodla v polovině května. „Vláda rozhodla o tom, že se část agend, které dnes jsou vykonávány na Úřadu vlády, přesunou na jednotlivá ministerstva. Na vládě a na panu premiérovi zůstane strategické řízení a koordinace rady vlády. Výkon agendy se převádí na jednotlivá ministerstva tak, aby to bylo efektivnější,“ objasnil Jeroným Tejc, ministr spravedlnosti za ANO.

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Dále uvedl, že všechna místa přecházejí pod jednotlivé resorty. „To znamená, že nedochází k žádným změnám pro ty osoby, které na těch věcech pracují, a bude pak samozřejmě věcí jednotlivých ministrů, jak si uspořádají vnitřní poměry, kam je zařadí a jakým způsobem využijí jejich kompetence, a samozřejmě ta agenda jako taková jim zůstane, takže určitě bude třeba z velké části ty, kteří dnes na těch agendách pracují, zachovat,“ dodal Tejc.

Agendy se podle jeho slov postupně dostávaly na Úřad vlády proto, že „byla éra ministrů bez portfeje“. „Aby odůvodnili, proč zde mají být ministři, přestože neměli žádnou agendu, tak si přidávali třeba ta lidská práva do toho svého názvu a pak se děly tyto nesystémové kroky, takže i podle kompetenčního zákona to vychází tak, jak to bylo navrženo, a já myslím, že to je naprosto v pořádku,“ sdělil Tejc.

Premiér Andrej Babiš (ANO) doplnil, že cílem je odstranit dvojkolejnost a nelogičnost. „V minulosti, aby vznikli nějací ministři, tak si vymysleli tuto agendu, a já samozřejmě chodím poctivě na ty rady, pro lidská práva, pro národnostní menšiny atd., a často to zastoupení ministerstev není adekvátní, a když tam něco chci řešit na místě, tak to nějakým způsobem nefunguje. Takže chceme to zjednodušit a my taky jsme po nástupu, nebo ještě před nástupem říkali, že zásadně snížíme počet zaměstnanců Úřadu vlády, a to taky děláme. Teď jsem zaznamenal, že vyšel článek, že Babiš si oblíbil vládní zmocněnce a že jich má víc než ministrů a podobné nesmysly. Strašně mě to baví, když vyjde takovýto nesmyslný článek,“ řekl předseda vlády.

Experti: Hrozí zánik nezávislosti

Agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin, zdravotně postižených, romských záležitostí a neziskových organizací přecházejí na příslušná ministerstva. Současně se přesouvá i zázemí šesti vládních rad.

Kabinet tvrdí, že nové uspořádání bude efektivnější. Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha označila model za lepší, bude podle ní velmi dobře fungovat.

Rezignující odborníci však upozorňují, že změna byla provedena bez předchozího projednání s poradními sbory a že jejich připomínky a kompromisní návrhy vláda ignorovala.

„Za této situace již nevidíme možnost, jak v poradních orgánech účinně naplňovat jejich poslání a odpovědně vykonávat mandát, který jsme přijali. Proto jsme se rozhodli ke společné rezignaci,“ uvádějí v prohlášení.

Hrozí podle nich postupný zánik nezávislosti a nadresortního charakteru těchto struktur. Odhadují, že odchází zhruba třetina aktivních expertů.

Fotogalerie: - Jak jsem se (ne)mýlil v politice

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Mezi rezignujícími je například bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková, šéfka výboru pro práva cizinců Magda Faltová, aktivista Kumar Vishwanathan, právník Jakub Tomšej, ředitelka centra Locika Petra Wünschová nebo místopředseda rady pro romské záležitosti Marian Dancso. Šimůnková změnu označila za nejdramatičtější zásah do fungování těchto orgánů za posledních 30 let, který je „takřka nevratný“.

Odborníci připomínají, že poradní týmy díky různorodému složení odhalovaly problémy napříč resorty a navrhovaly komplexní řešení. Rozdělením agend pod jednotlivá ministerstva podle nich stát ztratí schopnost jednat systematicky. Znepokojení prý vyjádřily i některé evropské instituce.

Křeček nechápe, proč by expert měl být nezávislý

Podiv nad situací vyjádřil bývalý ochránce lidských práv Stanislav Křeček. „53 expertů prý odchází z odborných komisí vlády. Ztratili prý svoji nezávislost tím, že některé agendy z těch, co nyní byly spravovány řadou vládních rad a výborů, budou nyní spravovány jednotlivými ministerstvy. Jsem překvapen, kolik expertů jsme měli k dispozici, s ohledem na to, jak správa věcí a řešení mnoha problémů nyní vypadá. Nechápu, proč by expert měl být nezávislý. Na čem? Expert vysloví své stanovisko a konečné rozhodnutí je na politických orgánech. Jak jinak. Expert nemůže nyní radit ministerstvu? Nebo těmto aktivistům, považujícím sami sebe za experty, bylo jediným vhodným působištěm jen neziskovkářské povídání na radách?“

Opačný názor prezentovala europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Likvidace lidskoprávní agendy nikým nevolenou Babišovou úřednicí dokončena. Experti odchází a všehoschopní resp. neschopní získávají úřad pro sebe. Jejich jedinou kvalifikací je mít dostatečně ohebnou páteř a umět kývat hlavou.“

 

 

Publicista Petr Holec zveřejnil drsný komentář. „Mezi padesátku rezignujících „expertů“ z úřadu vlády patří i tito: Rezignovala také šéfka výboru pro práva cizinců lidskoprávní rady Magda Faltová, člen rady vlády pro lidská práva Kumar Vishwanathan, právník Jakub Tomšej z výboru pro sociální politiku rady pro rovnost žen a mužů, šéfka Centra Locika Petra Wünschová z výboru pro práva dítěte, výboru pro prevenci domácího násilí a výboru pro práva obětí, Štěpán Jurajda z výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice či místopředseda rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marian Dancso!? Chápete, jaké pijavice živíme? Aspoň jedna dobrá zpráva,“ napsal na síti X.

 

 

Bývalý politik Robert Kotzian se České televize ptá, proč nekriticky přebírá označení "expertky a experti z lidskoprávních organizací", když ve skutečnosti podle něj jde v naprosté většině o aktivisty politicky jednajících soukromých organizací, tj. politických neziskovek.

 

 

„Proč převzetím tohoto neutrálně vyznívajícího označení pomáháte tvořit dojem, že dotčení aktivisté v orgánech vlády nebyli politickými aktéry, ale nestrannými odborníky? Kdo je podle vás, tedy veřejnoprávního média, suverénem v této zemi? Lidé, nebo politicky aktivní neziskové organizace? Můžete vládu Andreje Babiše tisíckrát nenávidět, můžete jí pohrdat, a rozhodně je této vládě co vytýkat. Ale bez ohledu na to platí, že demokratický mandát má vláda, ne někdo, kdo se snaží schovat své politické zájmy za "odbornost". Proto vláda nepotřebuje žádné připomínkové řízení na to, aby udělala ve svých poradních orgánech organizační změny. To není otázka obhajoby vlády Andreje Babiše. Z tohoto hlediska je totiž úplně jedno, kdo je premiérem. Je to prostě otázka principu. Proto by veřejnoprávní médium nemělo takto lehce naskakovat na rétorické triky soukromých organizací s konkrétními zájmy, které mají politickou povahu. Pokud jste se rozhodli o hromadné rezignaci 53 aktivistů, což je politický akt sám o sobě (mezi nimi záměrně koordinovaný s cílem vyvolat silnou reakci), informovat, měli jste se omezit na fakta. Už převzetím jejich rétoriky jste svůj text zpolitizovali. Nemáte zač,“ publikoval na platformě X.

A Piráti napsali, že odcházejí experti a nahrazují je loajální lidé.

 

 

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Babiš , experti , Holec , Kotzian , Křeček , lidská práva , menšiny , piráti , Romové , Tejc , vláda , Nerudová

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Je podle vás správné, že vláda přesouvá lidskoprávní agendy přímo pod jednotlivá ministerstva?


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Podle Dobiášové, která vyhrála soud, Wollner stopnul klíčovou investigativní reportáž o hnutí STAN a kriminální kauze Hlubučka. Zajímá mě, co mi k tomu řeknete, pokud se vůbec teda vyjádření dočkáme.

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