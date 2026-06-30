Hřib (Piráti): Andrej Babiš nám krade stát

Vážení, my tady už měsíce řešíme puberťácký kabaret Ano a Motoristů sobě, zdali pojede prezident na ten summit NATO v Ankaře nebo nepojede, a když tedy podle rozhodnutí soudu pojede, tak jak pojede, co tam tedy vlastně bude dělat, kde bude sedět, jestli dostane svačinu, večeři. Co to je? To si děláte srandu. A já vám to řeknu. Vláda se tady chová skutečně jako banda fracků. Podle protokolu je totiž naprosto jasné, že v momentě, kdy je součástí delegace prezident, tak ji prostě vede, protože je to nejvyšší ústavní činitel. A Ústavní soud v tom svém předběžném opatření hovoří naprosto jasně. Je nutné zachovat stávající praxi o účasti prezidenta. A ta vždy zahrnovala plnohodnotnou reprezentaci prezidenta na summitu a cokoliv jiného je prostě jenom další trapný krok vedle.
Já připomenu, že Polsko už... (Poslanec Hřib měl na chvilku vypnutý mikrofon, otočil se k předsedajícímu. Předsedající: Prosím.) Děkuji, pane předsedající.
Prostě cokoliv jiného je jenom další trapný krok vedle. Já bych tady připomněl, že Polsko si tuhle mezinárodní ostudu už jednou zažilo před skoro dvaceti lety. Spor vlády a prezidenta o to, kdo má reprezentovat zemi na summitu. To tehdy skončilo totálním mezinárodním trapasem. A bylo by super, kdyby my jako Česká republika jsme se tomuhle trapasu mohli vyhnout a odpustit si tohle. Prezident jako hlava státu, vrchní velitel ozbrojených sil, má prostě vést delegaci na summit NATO, bez politických naschválů, bez kádrování, bez Babišova papalášství, bez Macinkova trucování. Prostě se vzpamatujte, protože nejste tady s lopatičkou na pískovišti. Tady jsou nadprůměrně horké teploty, lidi kolabují, obrovské množství lidí řeší problémy s bydlením, čím dál víc rodin otáčí každou korunu, a vy, co řešíte? Vy řešíte dokola svoje ublížená ega a foukání na vaše bebíčka.
Takže to, co tady Babišova vláda předvádí, je trapas a ostuda pro celou naši zemi. A hlavně je to mlha. Je to prostě mlha, odklánění pozornosti, abychom se nezabývali tím, co skutečně Andrej Babiš řeší, co chce a co tady vlastně dělá. Protože to, co dělá Andrej Babiš, je, že nám krade stát. Chce si pojistit, že už ho nikdo nikdy nebude moct kritizovat. Takže vládní poslanci tady předložili návrh, který rozebírá ten aktuální zákon o střetu zájmů na součástky. No a řekněme si otevřeně, komu to má sloužit? No samozřejmě má to sloužit Andreji Babišovi a jeho firmám. Vláda tady tuhletu nehoráznou novelu, která zajistí vykostění toho zákona o střetu zájmů, projednala včera a dala tam neutrální stanovisko. Tak asi by bylo možné říct: to je fajn, že tady pod tlakem Pirátů a také Evropské komise vláda už začíná couvat.
Ostatně paní ministryně Mrázová, ta k tomu dala dokonce velice jednoznačné stanovisko. Řekla, že tahle novela akorát usnadní korupci a podvody. S tím nelze než souhlasit. Já myslím, že tady je namístě paní ministryni Mrázovou pochválit, přestože je to tedy Babišova bytová baronka, která by si bez něj ani neškrtla. Ale přece jenom myslím, že je načase objektivně uznat, že tady má paní ministryně skutečně pravdu, že tahleta novela na vykostění zákona o střetu zájmů skutečně jenom usnadní podvody a korupci.
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No a Ministerstvo spravedlnosti řeklo, že se ten návrh má upravit. S tím také nelze než souhlasit, protože ten návrh má ve skutečnosti pouze jeden jediný cíl, prostě má to zbavit Andreje Babiše jakéhokoliv obvinění ze střetu zájmů a otevřít mu cestu k tomu, aby opět skrz své firmy bez překážek čerpal státní dotace a veřejné zakázky pro svoje obohacení, tedy obohatil se na náš úkor z peněz nás všech.
No a místo posílení ochrany veřejných peněz vláda spíše chce oslabit pravidla, která mají bránit tomu zneužívání. Takže jasná zlodějina, ještě s razítkem. Agrofert by podle návrhu poslanců Radka Vondráčka, Davida Pražáka, Marie Pošarové a Filipa Turka mohl dál čerpat miliardy korun z dotací a veřejných zakázek. (Poslanec Turek mimo mikrofon: Přesně.) Pan Turek to tady teďka potvrzuje. A i kdyby byl Andrej Babiš dál premiérem, tak by se na tom nic nezměnilo, protože ten návrh obsahuje několik velice nebezpečných změn.
Za prvé výrazně by osekal pravidla proti střetu zájmů. Ten zákaz čerpání dotací a veřejných zakázek by se totiž nově vztahoval jen na úřad, který má konkrétní člen vlády přímo pod sebou. To znamená v praxi – Andrej Babiš by nemohl čerpat dotace od Úřadu vlády, což je samozřejmě směšné, protože Úřad vlády žádné dotace nerozděluje. Agrofert by si tak mohl stáhnout všechny dotace na všech ostatních ministerstvech a samozřejmě všechny zakázky na všech ostatních ministerstvech i na dalších státních institucích typu Lesy ČR a tak podobně. To je naprosté vyprázdnění smyslu toho zákona, protože premiér samozřejmě má vliv jak na obsazení vlády, tak na to, co ta vláda dělá i na jiných ministerstvech.
Za druhé, to omezení by se nevztahovalo na nárokové dotace. Teď pominu tu terminologii, že podle mě neexistuje nic jako nároková dotace, protože dotace už z principu nárokové být nemohou. Ale řekněme, že jsou tady nějaké podmínky, které když člověk splní, tak v rámci rovného přístupu by měl na to dosáhnout. Jenomže v momentě, kdy premiér určuje ty podmínky, tak je jasné, že to vlastně rovné podmínky pro všechny nejsou. To znamená, opět je nutné, aby si Andrej Babiš vybral, buďto bude ten erár dojit jako oligarcha, a nebo bude prostě v té vládě, protože nelze mít obojí.
Za třetí, ten návrh nově stanoví kontrolu střetu zájmů na čestných prohlášeních lidí a firem. To je naprosto absurdní v situaci, kdy víme, že Agrofert v minulosti předkládal nepravdivá čestná prohlášení, důsledky veškeré žádné. Takže tohle, to je snad špatný vtip.
No a za čtvrté se má zkrátit lhůta, kdy by se daly vymáhat dotace, z deseti let na čtyři roky, a pozor, to i zpětně. To znamená, že ty dotace, které nám dluží, nám všem Andrej Babiš dluží ty dotace ze svého prvního volebního období, to je těch sedm a půl miliardy, na to my jsme mu dali ten QR kód. Tak tyhle dotace tento návrh má znemožnit vymáhat zpět. To znamená, tohle je skutečně loupež za bílého dne, kterou tady navrhuje pan poslanec Turek, pan poslanec Vondráček a další. Opravdu naprostá nehoráznost, protože těchto více než sedm miliard bychom už nikdy neviděli. To jsou naše peníze, připomenu. Ne peníze Andreje Babiše. To jsou peníze, které můžeme investovat třeba do dostupného bydlení, o které se tahle vláda nestará. Bohužel. Protože se stará primárně o to, jak naplnit Babišovy kapsy. A na skutečné nastartování dostupného bydlení mimochodem chybí čtrnáct miliard korun. Takže sedm, jak už víme, ty má v kapse Andrej Babiš, a to jsou ty neoprávněné dotace z minulého období, ty je potřeba vymáhat. No a co ta druhá půlka? No, ta druhá půlka, tu najdeme na Ministerstvu zemědělství, kde tedy souputník Andreje Babiše pan ministr Šebestyán v tom navrženém rozpočtu Ministerstva zemědělství je má připravené na dotace, ze kterých opět těží primárně velcí agrobaroni, tedy opět Andrej Babiš. Takže my máme pro Andreje Babiše i ministra Šebestyána velice jednoduchý vzkaz. Prostě obraťte kapsy, pánové, a bude na dostupné bydlení.
Krize bydlení prostě může být vyřešena velice jednoduše, ale to vás bohužel nezajímá. Vás zajímá jenom to, aby těch 7 miliard neoprávněně čerpaných dotací zůstalo Andreji Babišovi, ale nejsou jeho. To je důležité si uvědomit. Nejsou jeho, jsou tady už soudní rozsudky, ty peníze se mají naopak vymáhat.
A ten problém je v tom, že právě tahle novela zákona o střetu zájmů by měla to vymáhání znemožnit. A pochopitelně, když chcete takhle rozkrádat stát, tak potřebujete také, aby vám do toho nikdo nekecal, aby vám nikdo neviděl pod prsty, aby vás prostě neměl kdo kritizovat. Takže proto tady v pátek vládní většina protlačila Poslaneckou sněmovnou tu novelu služebního zákona, která jasně oslabuje nezávislost státní správy a otvírá prostor pro politické dosazování loajálních lidí namísto skutečných odborníků. Takže Piráti proto společně s dalšími opozičními poslanci sbírají teď podpisy pro napadnutí tohoto zákona u Ústavního soudu, protože tohle je další krok směrem k Babišistánu. Vláda si prostě jedním krokem chce usnadnit vyhazování nepohodlných odborníků a druhým – to je to zrušení nominačního zákona – otvírá cestu k dosazování svých lidí na ty klíčové pozice. No a tím chce úplně rozložit jakékoliv odborné zázemí i kontinuitu na úřadech.
Ale znovu připomínám, stát není firma Andreje Babiše, ani fanklub Motoristů, to je prostě služba občanů a ta musí stát na odbornosti a ne na kamarádšoftech. Ty změny přicházejí navíc v době, kdy už vláda začala nahrazovat zkušené odborníky politicky spřízněnými lidmi, například na Ministerstvu životního prostředí. To oslabení služebního zákona tento trend ještě prohloubí. Takže úředníci podle vládní většiny byli parazity. Odborníky chcete vyházet a místo nich prostě dosadit kamarádíčky.
Takže o koho jde? Tak můžeme začít na České inspekci životního prostředí. Tam tedy jste dosadili nějakého Pavla Straku. O něm nikdo z odborné veřejnosti do té doby vůbec neslyšel, že by se měl nějak zabývat v tomto odboru čímkoliv. Jeho základní kvalifikace je prostě pouze to, že je to sponzor Motoristů a bývalý neúspěšný kandidát Motoristů sobě do Sněmovny.
Takže z tohohle titulu teď povede Českou inspekci životního prostředí. Samozřejmě s médii se bavit nehodlá.
Další takový trafikant Adam Šejna. Ten nastoupil na začátku června na Ministerstvo životního prostředí. Má působit jako referent v oddělení sociálních sítí pod odborem komunikace. Letos maturuje, nemá tedy vysokoškolské vzdělání. Ministerstvo mělo uvést, že na danou pracovní pozici se nevztahuje služební zákon a lze udělit výjimku z požadovaného vzdělání. Je popisován jako pravicově konzervativní influencer, zakladatel projektu Restart Česko ve videích adoruje Filipa Turka a Motoristy. Tedy zcela zjevně trafikant, který se tam dostal primárně z důvodu toho, že je něčí kamarád.
Další Adam Šimice, ten se stal náměstkem ministra spravedlnosti. Je to synovec Renaty Vesecké. Vesecká ho ostatně dříve veřejně chválila jako mladého advokáta se zkušenostmi z mezinárodních kanceláří. Akorát jaksi zapomněla zmínit to, že je to její synovec. Takže Ministerstvo spravedlnosti ho teď má uvedeno ve vedení jako náměstka člena vlády. Asi by bylo lépe uvést ho rovnou v sekci trafikantů. Pak tady máme Kevina Dostála, to je syn Kláry Dostálové, bývalé ministryně pro místní rozvoj. To je ta páni, jak měla ty problémy s tím autem, jak bohužel kvůli tomu nemohla být trestně stíhaná. Nicméně myslím, že si to všichni pamatujeme. Pracuje její syn na Ministerstvu pro místní rozvoj, nyní jako koordinátor implementace změny stavebního zákona pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Je to vystudovaný inženýr hoteliérství a jeho úkolem má být komunikace se stavebními úřady, kraji a obcemi při přechodu na nový režim stavební agendy.
On sám připustil, pro Hospodářské noviny, že věcně ani legislativně o stavebnictví nic neví. Ještě jednou si to řekněme, koordinátor implementace změny stavebního zákona sám připustil, že věcně ani legislativně o stavebnictví nic neví, ale že prý má zkušenosti, umí fungovat jako komunikační spojka. To je fascinující.
Naopak museli skončit například Martin Ábel, expert k tématu klimatické změny, energetiky a akceleračních zón, absolvent Oxfordu. Na kulatém stole k větrné energetice se ostře střetl s Filipem Turkem. No, a krátce poté přišel o spolupráci s Výzkumným ústavem pro krajinu spadajícím pod MŽP.
Vít Lesák, to je mimochodem jeden z největších expertů na dostupné bydlení a spoluautor zákona i parametrů výstavby dostupného bydlení.
Leo Steiner, to je uznávaný dotační expert. Mimochodem, rozkryl kauzu ROP Severozápad s odhadovanou škodou 14 miliard korun. Před pár lety to byly ještě nějaký peníze. Ono i teďka to není úplně k zahození. Těch 14 miliard by mimochodem stačilo na řešení krize dostupnosti bydlení, respektive zahájení toho řešení.
No a potom Eva Pavlíková, to je respektovaná odbornice se zkušeností z privátního sektoru, která se i přes řadu diskomfortů rozhodla jít pracovat pro stát a pomáhat s jeho modernizací. Byla spojená s komunitou Česko Digital, působila v ERVIS. No a patřili lidem, kteří se snažili posouvat tu digitalizaci státu dopředu.
No a to je zjevně teprve začátek, protože tady jsou další a další, třeba pan František Kubásek, ten tedy nastoupil na to Ministerstvo pro životní prostředí. Takže vy jste vyhodili absolventa Oxfordu Martina Ábela a vzali jste tam Frantu Kubáska, řidiče a skladníka. Jako nic proti řidičům, skladníkům, samozřejmě. Naše společnost je potřebuje také, ale uniká mi smysl angažmá tohoto člověka v rozpočtovém oddělení na Ministerstvu životního prostředí, když k tomu zjevně žádnou kvalifikaci nemá. Respektive ta kvalifikace je zjevná, je to člověk, který je názorově spřízněný s Motoristy a to je vlastně jeho jediná kvalifikace, jediná. Takže z tohohle důvodu dostal trafiku. My tedy sbíráme podpisy pro podání k Ústavnímu soudu, protože ten zákon může zpolitizovat státní správu, může oslabit ochranu úředníků před politickým tlakem a ohrozit důvěru v nestranné fungování státu. To je samozřejmě velký problém a všímá si toho i Evropská komise, protože ta profesionální státní správa je a má být pojistkou pro všechny občany a ne nějakou nepohodlnou překážkou pro politiky. To znamená, že Evropská komise samozřejmě chce, aby se rozhodovalo o těch evropských dotacích bez politických tlaků. Vy, když zrušíte služební zákon, tak tím otvíráte právě ty dveře těm politickým tlakům a riskujete, že Evropská komise udělá podobnou věc, kterou udělala třeba vůči Maďarsku, kdy prostě ty evropské dotace se zastavily.
To znamená, vy tady hazardujete s miliardami euro dotací nejenom pro Andreje Babiše, ale také i pro naše obce, pro naše kraje, pro obyvatele naší země. Protože ty evropské dotace jsou využívány třeba na projekty v oblasti dopravy nebo v oblasti životního prostředí nebo v oblasti sociální. To znamená, vy tady skutečně nehorázným způsobem hazardujete s veřejnými penězi. Takže to je ten služební zákon, který vám má umožnit lidi snadno vyhodit. Na druhou stranu tlačíte zase zrušení nominačního zákona, což má umožnit ty trafikanty snadno nabírat bez výběrových řízení, nabírat ty kámoše, nekompetenty, co budou prostě držet tu basu.
Je zajímavé, že když se vám to hodí, tak ten stát chcete řídit jako firmu. Ale když na to přijde, tak nechcete ve skutečnosti zavádět metody řízení, které jsou běžné na západě, třeba u firem, které jsou kotované na světových burzách. Já jsem to tady říkal u toho, když jsme se bavili o tom nominačním zákonu. Ve skutečnosti ty firmy, u kterých má existovat nějaký důkaz o tom, pro akcionáře těch firem, že ten management je skutečně vybíraný nějakým smysluplným způsobem, že se hodnotí nějak kvalifikace, že to prostě není obsazované na základě toho, že je to jenom něčí kámoš, tak mají ty nominační výbory, mají to samozřejmě o tom, že tam nakonec rozhoduje valná hromada, ale je tam prostě to doporučení nebo nedoporučení těch nominačních výborů, ke kterému se přihlíží nebo by se to muselo zdůvodňovat. A takhle to funguje prakticky všude na světě.
A vy naopak chcete právě tenhle nominační zákon zrušit. To znamená místo toho, abyste ten proces dál zlepšovali, dál kultivovali ta pravidla nominačního zákona, který je jednou z klíčových protikorupčních pojistek státu, tak to chcete naopak zrušit. Ten zákon, připomenu, že vznikl proto, aby státní firmy nebyly kořistí politických nominantů, ale tak, aby fungovaly skutečně odborně a v zájmu občanů.
Potom se tady ještě tváříte, že vytváříte komisi na vyšetřování Dozimetru. Prosím vás pěkně, všichni, kdo se v tom elementárně orientují, vědí, že Dozimetr začal tím, že byl do Dopravního podniku dosazen ekonomický ředitel pan Augustín. A ten tam byl dosazen právě bez jakéhokoliv výběrového řízení. Proto naši lidi v dozorčí radě, Piráti, pro něj nehlasovali, takže nijak neasistovali u tohoto dosazení tohoto pána, který zahájil vlastně ten Dozimetr. Mimochodem stejně tak jsme nehlasovali ani pro pana ředitele Witowského, to byl ten takzvaný dozimetrový ředitel, kterého se mi nakonec podařilo zaplaťpánbůh vykývat z Dopravního podniku.
To znamená, místo toho, abyste si vzali poučení tady z téhle záležitosti, jakože ta kauza Dozimetr se týká také hnutí ANO, protože přece jenom i vaše místopředsedkyně Sněmovny kvůli tomu musela rezignovat, tak místo toho, abyste si z toho konečně vzali ponaučení, že skutečně je potřeba dělat otevřená výběrová řízení, která mimochodem Piráti dělají vždy, tak jdete přesně opačným směrem. To znamená, naopak chcete zrušit i ta doporučující ustanovení, která teď jsou k tomu vydávána. Jako že jsem tady vysvětloval, už když jsme se bavili o nominačním zákonu, že přece není pravda, že by mělo docházet k nějakým výrazným zdržením, že lhůty jsou poměrně krátké a hlavně, že je to skutečně naprosto běžný proces toho, že kandidát projde nějakým posouzením přes nějaký nominační výbor, i když nakonec rozhoduje valná hromada. Že to neduplikuje žádné existující kontrolní mechanismy, rozhodně to neduplikuje třeba dozorčí rady a podobně. A že argument vůbec takový, že vždyť je to jenom takové nezávazné doporučení, je prostě naprosto absurdní a lichý, protože přece nezávazná doporučení vydává tady i NKÚ, a přesto nikdo nenavrhuje NKÚ zrušit. Naopak brzo se budeme bavit o rozšíření pravomocí NKÚ.
Takže je zcela zjevné, že tohle je prostě další vaše účelovka. A pracuje to dohromady. Vykostění služebního zákona a zrušení nominačního zákona.
To první má zajistit že budete moci snáze vyrazit z úřadu kritiky tak, abyste dosáhli toho, že skutečně vám všichni odkývají dotace pro vašeho šéfíka bez ptaní, bez řečí, bez jakýchkoliv výhrad. No a ten nominační zákon má zase zajistit, že budete moct své trafikanty dosazovat do představenstev těch městských, pardon, státních společností.
Takže připomenu, že ten nominační zákon tehdy skutečně vznikl v tom předminulém volebním období, kdy jsme ho prosadili ještě jako Piráti za vlády Andreje Babiše. A on vznikl jako reakce na ty dlouhodobé problémy s obsazováním dozorčích rad a vedení státních podniků. Takže dnes je paradoxní, že Andrej Babiš a jeho ANO, tedy Asociace nepřiznaných obydlí, jak jsme si vysvětlili minule, se ho snaží zrušit. Teď. Tak možná by bylo fajn, kdybyste sem přišli k pultíku a vysvětlili, co se tak změnilo. Čím to je, že jste najednou otočili, že najednou je ten nominační zákon takový problém, když předtím někteří z vás – i ti samí lidé, co tady tehdy seděli, pro ten zákon naopak hlasovali.
Takže je neuvěřitelné, že místo nějaké odborné debaty tady sledujeme snahu protlačit zásadní změny bez připomínek co nejrychleji, protože tím skutečným cílem je uvolnit ruce pro zákulisní dohody. Ale jak jsem říkal, stát není soukromá firma, už vůbec ne soukromá firma Andreje Babiše. Stát je společný majetek nás všech a ten musí mít nějaká jasná pravidla. A pokud má ten zákon nedostatky, tak tím řešením je ty nedostatky opravit. Proto my navrhujeme jasná pravidla tak, aby vláda mohla do orgánů státních firem vysílat pouze třeba politické náměstky, ale bez možnosti dvojího odměňování. To je srozumitelné, férové a brání to obcházení zákona.
Takže jsem tady vybral jenom tři rychlé změny, o které se teď Andrej Babiš snaží. Vyhodit lidi, kteří jsou nepohodlní jeho šmelinám s dotacemi, to je ta novela služebního zákona. Naopak nabrat loajální trafikanty, kteří budou krýt jeho kšefty, to je tedy zrušení nominačního zákona. No a za třetí nevracet vůbec žádné peníze, o které se nezákonně obohatil v předchozím období, to znamená těch více než 7 miliard a úplně zrušit jakákoliv možná obvinění ze střetu zájmů. A to je ta novela zákona o střetu zájmů.
Takže Andrej Babiš chce všechno hned a chce to mít oficiálně posvěcené touto Sněmovnou. Chce prostě rychle převzít tento stát, vydojit, přesměrovat peníze, ovládnout a to je jeho základní snaha. To znamená, já navrhuji bod – Pane premiére, vraťte 7 miliard neoprávněně čerpaných dotací pro Agrofert a pomozte lidem nastartovat možnost dostupného bydlení. Nejsou to vaše peníze a nikdy nebudou.
Děkuji.
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