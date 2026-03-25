Kupka (ODS): Vláda má dvě tváře, ale fakt žádnou páteř

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové,
dneska je to přesně sto dnů, kdy vládnete. To je dobrá příležitost podívat se zpětně a říct, jaké to vládnutí vlastně bylo. Po pravdě, bez jakéhokoliv přehánění a s jasným poctivým pohledem na svět.
My jsme už včera představili takový stručný účet za těch sto dnů vládnutí. Je to takové vysvědčení jako ve škole, aby to bylo srozumitelné a pro vás dostatečný vodítkem, v čem by bylo dobře se zlepšit a v čem naopak zlepšení už možné není. Že jste tam jako naprosto dokonalí, třeba arogantní vystupování. Tam popravdě řečeno dosahujete světové špičky, ale není to dobrá zpráva pro českou veřejnost. Myslím, že to zaznamenáváme všichni. Teď pan ministr Macinka odešel, to je škoda. Mohl si tady otevřít nějaké noviny jako posledně, když tady mluvil pan prezident. (Ministr Macinka přichází před řečniště.) Je tady, tak to mě moc těší - tak četl z toho Rudého práva a nějak mu nedošlo, když u toho dělal ty posunky, že je členem vlády, kde dva agenti StB jsou. Takže možná to ukazoval spíš jemu než prezidentovi. Ale to je jenom jedna ukázka arogance toho vystupování.
Potom jsme se to dozvídali na tiskových konferencích, kam někdo směl, někdo nesměl. Jenom zapomínáte na to, že to, jak se chováte k novinářům, zároveň vypovídá o tom, jak se chováte k veřejnosti a ke svým nevoličům. A komentovat například shromáždění lidí v tom směru, že tak jenom protestují proti výsledku voleb, to je fakt ponižující, protože mezi těmi lidmi byla spousta těch, kteří teda rozhodně neprotestovali proti výsledkům voleb, respektovali je. Ale zároveň přece neplatí, že když volby jednou dopadnou, takže pak všichni čtyři roky mlčí. To vy jste přece sami nechtěli a tohle by bylo v přímém rozporu s tím, co je demokracie.
Další důležitý bod, který ukazuje na to, jaká ta vláda ve skutečnosti je, a v tom arogantním vystupování se to zračí, že ve skutečnosti má dvě tváře, ale fakt žádnou páteř. A ukazuje se to na mnoha konkrétních případech. Třeba na tom, když Tomio Okamura představí nějakou svoji verzi útoku na média, ale přitom proti tomu slibuje Oto Klempíř, že to udělá úplně jinak a že nic nebude dotčeno.
A do toho všeho je jasné, že za tím je buď nějaký skrytý záměr zlikvidovat všechna veřejnoprávní média, což je nejpravděpodobnější, byť to ve volebním programu hnutí ANO nebylo, ale docela dobře se to právě díky té tváři Tomia Okamury jako zástupce té extremističtější části této vládní koalice, tak se to vlastně naplňuje.
Pojďme ale k dalšímu předmětu - Projídání budoucnosti. Tady už taky není co překonávat. Projídání budoucnosti na výbornou V čem se to odrazilo? No, především v návrhu rozpočtu, který prostě porušuje zákon, ale hlavně zvyšuje znovuzadlužení České republiky. A zároveň, a to mě vlastně zarazilo ještě víc, protože Motoristé říkali, že to je naposledy, že to je kvůli tomu, jaký rozpočet tu zanechala předchozí vláda, takže výmluvy - ale že příště už to bude mnohem lepší. Tak já jsem pozorně poslouchal pana premiéra v předchozích dnech a vážený pane předsedo Pikoro, prostřednictvím pana předsedajícího, víte, co říkal Andrej Babiš? To by vás mohlo zajímat. Že to příště bude ještě horší. Teda ne lepší ale že ten deficit bude ještě vyšší. A to řekl rok předtím nebo necelých deset měsíců před tím, než by ten rozpočet měl být schválený. To je zpráva o tom, jak to myslíte vážně s odpovědným hospodařením. Dvě tváře, žádná páteř.
Plnění slibů - nedostatečná. Respektive, abych byl přesný, za 4. V čem vidím tohle hodnocení? Slibovali jste svým voličům, že F-pětatřicítky - konec. Já vítám že jste to přehodnotili. Akorát je to jeden z nesplněných slibů Andreje Babiše. Slibovali jste konec muniční iniciativy. SPD na tom postavila velkou podporu té své malé voličské podpory a také z toho, teda naštěstí, nic není. Slibovali jste, že zastropujete důchody. No, zatím se to odkládá, což je taky dobře. Vlastně se ukazuje, že všechny nesplněné sliby budou pro Českou republiku dobrou zprávou. Jak to vysvětlíte vašim voličům, to je druhá věc, ale v každém případě čtyřka z tohohle předmětu je zcela po zásluze.
Lhaní - za 1. Tak se pojďme podívat na všechny ty lži. Ta možná jedna z nejvýznamnějších, tu si vybavuju velmi dobře, To byl začátek října a Andrej Babiš vystoupil před novináře a před českou veřejnost a povídá: My máme rozpočet dávno připravený, my nepotřebujeme vůbec nic! A pak se ukázalo, že ten rozpočet vlastně nemáte. Takže lež. No, ale to zdaleka není jediná. Potom jsem zmiňoval ty důchody, jak se budou zastropovávat, respektive věk odchodu do důchodu, zatím na to nedošlo. A spousta dalších takových lží a nesplněných slibů.
Nezávislost médií - za 5. A tohle je bod, který je určitě jeden z nejdůležitějších a ukazuje na bezpáteřnost toho vládnutí. Přece není normální, když ministr kultury jedné vlády říká, že připraví podrobný materiál, návrh zákona, který zajistí změnu financování a zároveň neohrozí ta média A Tomio Okamura, ta druhá tvář, vystoupí a řekne, že teď navrhnete jako poslanci zákon, který změní, respektive vypustí některé celé skupiny lidí a firem, kteří nebudou koncesionářské poplatky platit. A to už od poloviny roku.
Co je to jiného než normální podraz a brutální útok na ta média? Nebo byste se snadno smířili s tím, že s polovinou roku se prostě mění pravidla a ta organizace, která má jasný rozpočet, podepisuje smlouvy, tak najednou bude počítat s úplně jinými penězi? A za navíc ještě vlastně pořád ještě není známo, aby ten podraz a chaos byl dokonalý, jak to vlastně bude? A jaký výpadek můžou ta veřejnoprávní média očekávat? Česká televize se dohaduje, že to je 2,1 miliardy korun a Český rozhlas, že to bude 700 milionů. No to je dost. A ta média říkají, když tohle uděláte, tak hrozí bankrot. Jestli tohle byl skutečný záměr, tak se to teď jenom odhaluje. Ale znovu říkám, a říkám to teda tady i všem kolegyním a kolegům z hnutí ANO, to jste nepsali ve volebním programu, že zničíte Českou televizi a Český rozhlas. Já nesouhlasím ani se zestátněním, protože v situaci, kdy každý den Andrej Babiš útočí na novináře, na svém sněmu vystoupí a řekne, kdo je největší soupeř. A tady cituju doslova, Andrej Babiš na sněmu hnutí ANO řekl, že největším soupeřem jsou novináři. Fakt přesně takhle to řekl.
Vy se nad tím podivujete, že to vlastně není problém. Akorát jak se potom dívat na všechny další kroky, kdy toho soupeře se snaží Andrej Babiš znectít, potírat, dehonestovat? Co je to jiného, než reálný boj a snaha zlikvidovat a zašlapat nezávislost médií, zastrašit je? A známe to z tiskových konferencí. A teď to známe v přímém přenosu z toho, co předvádíte ve vztahu k veřejnoprávním médiím. Takže v kolonce toho vašeho vysvědčení nezávislost médií za pět Nedostatečná.
Ohrožení pro fungování České republiky. Já ještě jednou vysvětlím, co se skrývá za tou snahou zestátnit. Prostě ochočit, zglajchšaltovat, vytvořit prostě nástroje, jak veřejnoprávní média budou poklonkovat vládě, protože budou závislá na financování ze státního rozpočtu.
Existují modely, ve kterých jsou média financována ze státního rozpočtu. Akorát v takových státech je buďto speciální daň, která znamená, bez toho, aniž by do toho vláda při sestavování rozpočtu mohla zasahovat, kolik finančních prostředků náleží veřejnoprávním médiím. Nebo jsou tam jiné pojistky. O tom není sporu, možná to chystal Oto Klempíř, ale to už je úplně jedno, protože vy jste se mezitím rozhodli předložit poslaneckou novelu, poslanecký zákon. A teď to je zajímavá situace, tohle řekl Tomio Okamura, ne, já, že předložíte ten zákon. A tady se Barbora Rázga rozčiluje, kde že máme ten zákon. No, to je naprosto geniální odpověď. Vy o něm mluvíte, říkáte, ano, všichni, celá současná koalice, mluvil o tom včera Patrik Nacher. To je mimochodem váš místopředseda Poslanecké sněmovny z hnutí ANO. Tak říká, že teprve na tom návrhu zákona pracují. Geniální záležitost. Takže vystrašíme, vyhladovíme, a pak zabijeme. To je geniální strategie hnutí ANO.
Jenom se chci zeptat, nepřipadá vám, že si tady fakt zahráváte se záležitostí, která jednak přesahuje jeden volební mandát a že reálně ohrožuje to, kam Česká republika bude směřovat? Protože jedna z věcí, která tady přece hraje roli, a to není jenom součást základních pravidel Evropské unie, ale financování základních institucí má být předvídatelné, má být transparentní. A jestli přijdete v březnu, jestli se nepletu, máme ještě březen, tak jestli přijdete v březnu a řeknete, že v polovině roku bude všechno jinak, teda jestli to dobře počítám, za nějaké tři měsíce, tak teda pardon, to má k předvídatelnosti na hony daleko. A zjevné - skrývá se zatím prostě snaha, přesně to, co naznačuje Andrej Babiš, prostě si to s těmi soupeři pořádně vypořádat. Akorát s demokracií a s dobrým fungováním vládnutí to nemá nic společného.
Ale pojďme dál. Předmět, ve kterém vyniká současná vláda, pěstování agrodotací. Návrh rozpočtu, rekordní schodek 310 miliard korun, o 21 miliard méně na obranyschopnost českého státu, realita, ale zase pro změnu, oproti původnímu návrhu, dotace pro Agroholdingy šup nahoru, hned o několik miliard. A jedno z největších procentuálních navýšení - pěstování agrodotací, tato vláda Andreje Babiše, někdejšího vlastníka Agrofertu, za jedna. Bezpečnost České republiky za čtyři. Je mi to líto, ale lepší známku nevidím.
Bezpečnost České republiky za čtyři akorát v situaci, kdy je ve světě méně bezpečno, než bylo kdy v předchozích desetiletích. Tak tohle je zásadní, špatná zpráva a snaha poškozovat Českou republiku. Místo toho, abyste udělali všechno pro naplňování našich spojeneckých závazků, abychom nezametali za našimi spojenci, tak určujete České republice unikátní pozici černého pasažéra. Doposud jsme díky posledním letům dokázali v těch spojeneckých vztazích reálně obsadit velmi respektovanou pozici a naši spojenci se s námi bavili. Co nás čeká? Pozice na chvostu, pozice těch, kteří neplní na základě vašeho rozhodnutí, nikdo jiný v tom není. Prostě sebrat 21 miliard na obranyschopnost je vizitka vládnutí, která v téhle době znamená reálně jednu z největších chyb a jedno z největších ohrožení bezpečnosti České republiky.
Abych to proložil něčím v uvozovkách pozitivním, schovávání za imunitu, tak tady v tom předmětu za jedna. Pamatuji si doby, kdy hnutí ANO říkalo, že nechce papalášskou politiku. Co jiného je papalášská politika, než uhnout před soudy a spravedlivým procesem do imunity? Přesně tak, jak to udělal Tomio Okamura a Andrej Babiš. Jasně, chápu. Tohle vlastně naplňuje základní dohody o vládnutí v této zemi. Bez téhle dohody o schování se za imunitu byste nevládli. Akorát veřejnost přesně vidí, že se z těch debat, jak oslovuje Andrej Babiš své voliče, říká, co všechno dělá pro naše lidi, tak se z toho přesně vytratila normální lidská poctivost. Protože v okamžiku, kdy tohle říká, ale zároveň se na rozdíl od nich díky imunitě schová před spravedlivými soudy, tak jsou to přesně ty dvě tváře a žádná páteř.
Směřování na východ za jedna. Nadbíhání Orbánovi, nadbíhání Ficovi například v tom, že reálně ohrožujete fungování médií. Můžete se nad tím zlobit a podivovat se, ale jenom to, co jste v tom chaosu předvedli, kdy ministr říká: předložíme návrh změny financování, a druhá věc, přinesete poslanecký návrh, který reálně útočí a ohrožuje existenci médií už v tomhle roce, takhle se přece nedá vládnout. A tohle veřejnost pochopitelně vnímá - a každý - velmi bolestivě.
Dodržování zákonů za tři. Samozřejmě že v každé normální společnosti se zákony dodržují, a na prvním místě by to měla být vláda, která dodržuje zákony. A co udělala vláda? Ve svém návrhu státního rozpočtu porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Ochrana přírody za pět. My Jsme slyšeli tady od dvojministra Macinky ještě v době, kdy měl na starosti i Ministerstvo životního prostředí, že končí klimatickou krizi, že se vysmívá odborným a vědeckým argumentům, že na to zvysoka kašle a že bude ideologicky určovat, kam bude směřovat například klima na planetě, protože on tomu rozumí víc. A tenhle výsměch odborníkům a vědeckým závěrům, to je přesně to, co vás definuje. Akorát si pamatuju, že ještě před nějakým časem to byla právě vláda Andreje Babiše, která říkala, jak bude sázet na ty experty, na ty odborníky.
A dostávám se k dalšímu bodu, čistky ve státní správě. Za jedna. Protože vy ve skutečnosti žádné odborníky nechcete, protože je nepotřebujete. Tak jako nechcete a nepotřebujete média, která by o vás a vašich záměrech informovala pravdivě, tak nechcete odborníky ve státní správě, na ministerstvech a v dalších institucích, protože by prostě uplatňovali svůj odborný názor, protože by uplatňovali také svoje přesvědčení a těžko by se podrobovali vašim ideologickým návrhům.
Tak to je stručně přehled toho, jak vypadá vládnutí Andreje Babiše po prvních sto dnech. Ano, bojím se toho, co bude následovat. Ke každému tomu bodu a ke každému tomu hodnocení jsem připojil konkrétní důvody. Nic, co by si musel bohužel člověk cucat z prstu, ale podloženo nejen reálným pozorováním, ale výroky představitelů současné vládní koalice. Špatná vizitka, špatné vysvědčení. Fakt neprospíváte. Nejenom že neprospíváte z hlediska hodnocení, ale neprospíváte České republice. Měníte reálně kormidlo směřování České republiky, a to samozřejmě všem, kterým záleží na tom, aby Česká republika prosperovala, aby byla v tomto směru fungující demokracií, která si váží svých institucí v demokratických... A zároveň která respektuje vládu práva... Tak přesně od tohoto se vzdalujete. Je mi to líto.
Já určitě chci na závěr navrhnout dva důležité body programu, protože jedno jsme v tom vysvědčení vynechali, protože ještě nevíme, jak to vlastně dopadlo.
Ale určitě chci na bod dnešního jednání navrhnout jednu z klíčových otázek, a poprosím jenom pro přesné znění, SynBiol - pomlčka, skutečně dořešený střet zájmů Andreje Babiše? Otazník.
A další bod se samozřejmě týká médií, a tady bych poprosil název bodu programu Likvidace České televize a Českého rozhlasu, skutečný záměr vládní koalice Andreje Babiše, Petra Macinky a Tomia Okamury? Otazník.
Děkuju za pozornost.
