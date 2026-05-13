TOP 09 zase sází na Šarapatku. I přes hrozný výsledek z minula

13.05.2026 19:50 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Publicista, politický komentátor a bývalý radní České televize Zdeněk Šarapatka, který bude kandidovat do Senátu za TOP 09 na síti X nyní zveřejnil ostrý komentář proti Andreji Babišovi (ANO), kterého obvinil ze snahy ovládnout Senát a měnit Ústavu. Varoval také před ohrožením veřejnoprávních médií, bezpečnosti i občanských svobod.

Foto: Hana Brožková
Popisek: Zdeněk Šarapatka

Zdeněk Šarapatka, který bude v barvách TOP 09 kandidovat v senátním obvodu č. 21 – Praha 5, zveřejnil k senátním volbám ostrý politický komentář. Svůj příspěvek uvedl titulkem „Dědictví otců zavazuje“ a zaměřil se především na Andreje Babiše, Senát a obavy z možného přepisování politických pravidel.

Nejprve varoval, že útoky premiéra Andreje Babuš na horní komoru Prlamentu podle něj nejsou náhodné. „Útoky Babiše a jeho kumpánů na Senát jsou křivou hrou o trůny. Čím více burácí o jeho ‚marnosti‘, tím větší úsilí v reálu vyvíjí, aby jej na podzim ovládl a získal tu ústavní většinu,“ napsal Šarapatka na sociální síti X.

A následně rozvedl, k čemu by podle něj mohla případná ústavní většina sloužit. „A změnil Ústavu i ústavní zákony, aby pak zatočil s volebním systémem a zbavil se partají, které mu teď vidí pod prsty na jeho zlodějny,“ pokračoval.

Poté připomněl zkušenost české politiky s opoziční smlouvou a naznačil, že podobné zásahy už země zažila. „Čekejme ale i výjimky: zemi, jež byla podryta tunely opoziční smlouvy, jsme tady už zažili,“ uvedl a k možným dopadům na pravomoci prezidenta republiky a veřejnoprávní média doplnil: „Se změnou Ústavy by došlo na kýženou vendetu a omezení pravomoci prezidenta republiky je takřka tutovka. Stejně, jako finální zúčtování s veřejnoprávními médii,“ doplnil.

Své vyjádření ještě vystupňoval, když případný politický vývoj spojil s maďarským modelem Viktora Orbána. „Sečteno a podtrženo, projde-li Babiš ve štítu nácků a proruských figurek na podzim vítězně volbami a zmocní se Senátu, zamete se zemí po vzoru Orbána,“ varoval Šarapatka.

Takový scénář by podle jeho slov zasáhl bezpečnost, zahraniční ukotvení země, média i občanské svobody. „Důsledky tušíme: nulová bezpečnost a ztráta důvěry v NATO a v Evropské unii, hřbet k zemi před Moskvou, ČT a ČRo pod knutou cenzury a občanské svobody leda na papíře,“ napsal.

„Utkat se s tou hydrou ve volbách do Senátu je občanská povinnost,“ uzavřel Šarapatka, který k příspěvku připojil také fotografii s čestným předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem.

Šarapatkův příspěvek následně sdílela také samotná TOP 09. Strana svému kandidátovi vyjádřila podporu slovy: „Tomuhle dejte chvilku času a přečtěte si řádky našeho kandidáta na senátora. Podepisujeme a razítkujeme.“



Nejde přitom o první Šarapatkův pokus dostat se do horní komory. V minulosti už se o Senát ucházel v roce 2022 v obvodu č. 28 – Mělník, kde kandidoval jako nestraník za TOP 09.

Jeho poslední senátní pokus ale skončil výrazným neúspěchem. Šarapatka tehdy v prvním kole získal 5 076 hlasů, tedy 10,94 procenta, a skončil až čtvrtý, do druhého kola se tedy vůbec neprobojoval.

