„Sraz nácků, fašista.“ Lidovec útočil, přišla otázka. A bylo ticho

13.05.2026 20:25 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek se na sociální síti vymezil vůči hnutí SPD i Tommymu Robinsonovi kvůli pařížskému setkání konzervativců a nacionalistů, které označil za „sraz evropských nácků“. V komentářích pak čelil výzvám, aby doložil, proč Robinsona nazval „regulérním fašistou“, odpověď ale nepřišla.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Bartošek

„SPD v klidu jede na sraz evropských nácků, které vede fotbalový chuligán a regulérní fašista Tommy Robinson,“ reagoval poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek na účast zástupce SPD na setkání evropských nacionalistů v Paříži.

Do kritiky zapojil i postoj hnutí k letošnímu sjezdu sudetských Němců v Brně, který se má uskutečnit v Brně a proti němuž SPD vystupuje.

„Ale vadí jim sraz bývalých českých Němců, kteří se od nacismu stokrát distancovali a nemají vůči ČR žádné majetkové požadavky. Dává to smysl?“ dodal.

 

Bartošek reagoval na článek Novinek, který informoval o setkání konzervativců a nacionalistů, jež se uskutečnilo minulý týden v Paříži pod heslem „Make Europe Great Again“. Účastníci měli za zavřenými dveřmi řešit migraci, národní suverenitu, podporu Izraele, evropskou energetickou krizi i přehodnocení sankcí vůči Rusku.

Akce se zúčastnil také poslanec SPD Josef Nerušil. Ten podle článku vystoupil v jedné z panelových diskusí, kde se mluvilo mimo jiné o zrušení sankcí vůči Rusku a ukončení války na Ukrajině.

Nerušil například uvedl, že změna politiky Kremlu nepřijde pod tlakem sankcí. Účastníci diskuse měli rovněž podpořit zrušení sankcí vůči Rusku a vyzvat k ukončení války na Ukrajině.

Setkání vedl britský aktivista Tommy Robinson, spoluzakladatel antiislamistické organizace English Defence League. Organizátoři akce uvedli, že cílem bylo posílit spolupráci mezi evropskými pravicovými hnutími a konzervativci v USA, kteří se hlásí k Donaldu Trumpovi a jeho hnutí MAGA.

Bartoškův příspěvek následně vyvolal na sociálních sítích bouřlivé reakce. Řada uživatelů po něm požadovala konkrétní vysvětlení, proč Tommyho Robinsona označil za „regulérního fašistu“.

Jeden z diskutujících Bartoška označil za lháře a vyzval ho, aby své tvrzení doložil. „Uveď aspoň jednu jedinou věc, podle které je Robinson fašista,“ napsal.

Další uživatel ironicky reagoval na srovnání se sjezdem sudetských Němců v Brně. „On je fašista a sudečtí Němci jsou spolek roztomilých dědečků. Co berete?“ ptal se diskutér.

Opakovaně se pak objevovaly výzvy, aby Bartošek uvedl konkrétní Robinsonův výrok nebo čin, který by podle kritiků jeho ostré označení ospravedlňoval. „Napište jediný Robinsonův názor či čin, který se dá klasifikovat jako fašistický. Pokud to neuděláte, jste obyčejný lhář,“ stálo v jednom z dalších komentářů.

 

Podobné výzvy se v diskusi opakovaly mnohokrát. Nemalá část přispěvatelů do diskuse po Bartoškovi požadovala, aby uvedl konkrétní „fašistickou myšlenku“, kterou měl Tommy Robinson podle něj prosazovat.

I přes množství podobných dotazů však Bartošek v diskusi žádné konkrétní vysvětlení nebo argument, proč Robinsona označuje za „regulérního fašistu“, neuvedl.

