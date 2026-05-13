Jakob (TOP 09): Největší reformou je, že budeme mít den státní vlajky. No to je panečku konsolidace

Děkuju. Já samozřejmě vystoupím potom ještě v rozpravě, ale musím zareagovat na to, co tady zaznělo, tak jsme se dozvěděli od paní ministryně, že nejde sestavit rozpočet, že ona to bez tohoto zákonu nedokáže nebo že by nebylo na investice nebo že musela, tak jak při rozpočtu na tento rok, porušit zákon. A co třeba konsolidovat? Co třeba přijít s reformami? Místo toho zatím vláda tady prosadila čtyři zákony a největší reformou je, že bude mít den státní vlajky. No to je panečku konsolidace!
Protiústavnost, tak tady je celkem zásadní fakt v těch vašich pozměňovacích návrzích. Vy nerespektujete dělbu moci a to bude zásadní součást té naší ústavní stížnosti, pokud tyhle pozměňováky prohlasujete. A mě by zajímalo, když paní ministryně říká, že tady bude vystupovat, tak aby jasně zdůvodnila a aby bylo nevyvratitelné, že ty jejich všechny koaliční pozměňovací návrhy jsou v souladu s evropskou legislativou. Já o tom mám velké velké pochybnosti.
Poslední poznámka. Paní ministryně tady říkala, že my jsme chtěli nebo že jsme okradli důchodce. To je absolutní nesmysl samozřejmě. Důchody rostly za posledních pět let rekordním tempem, ale vy chcete okrást tímto zákonem a vaším postupem budoucí generace, naše děti, vnuky, jejich děti. Vy je chcete okrást a řítíte se do zdi rychlostí přesahující 400 miliard za rok. Děkuju.
