Vidlák odhalil, co se stalo s Čechy a vyhřezlo to na Slavii

Tak se všichni rozhorlují nad tím, co se stalo na Slavii v Edenu. A samozřejmě za to dle liberálů mohou Babiš, Turek a Macinka, protože za jejich vlády dochází ke „zhrubnutí společnosti.“ Jak se to jeví z Vidlákova?
Z Vidlákova se to jeví, že víc než ke zhrubnutí společnosti dochází k masové debilizaci. Víte, já sport vždycky sledoval jen okrajově a nejsem žádný znalec, ale pochopil jsem správně, že Slavia vyhrávala, chyběly jí minuty do výhry titulu a JEJÍ VLASTNÍ FANOUŠCI ji o titul připravili, protože vyběhli na hřiště podle vzoru svých ukrajinských kolegů z Majdanu? A k této debilitě se vyjádřili takřka všichni pravdoláskařští politici a řekli, že za to může Babiš? To bude henten hantavirus... leze to na mozek.
Já si tedy dovoluji tvrdit, že někdy od roku 2020 atmosféra v téhle zemi houstne. Lidé jsou protivní, nedůtkliví a, s prominutím, kyselí jak pr... Všiml jste si toho také?
Jo, všiml jsem si toho, ale vůbec se tomu nedivím. Přestali jsme být pupkem světa, staré zaručené recepty na zbohatnutí a prestiž přestaly fungovat, ukázalo se, že i v Ugandě mají hezčí a čistší letiště než v Praze, jakási Dubaj se během dvaceti let proměnila v centrum světového byznysu a postavili tam nejvyšší mrakodrap světa, zatímco u nás postavili jen tunel Blanka a to jen díky úplatkářskému umění Romana Janouška, protože kdyby nedělal korupci, nepostavilo by se nic.
Se nedivte, že to lidi štve a dvojnásobně je štve, že se s tím nic neudělalo. Evropské hodnoty jsou stále blbější a totalitnější, americké prezidenty víc než svoboda zajímají peníze, naše důchody shořely na Ukrajině... mělo by nás spíš překvapovat, jak málo hustá ta dnešní atmosféra je.
Co s tím vším může Babiš vlastně dělat? Macinka řekl v německém tisku, že vláda nebude škrtat sociální a zdravotní výdaje kvůli zbrojení. Aspoň toto se vláda snaží držet. Ale co dále?
Kdyby někdo opravdu věděl, co dál, už by s tím dávno vyhrál volby. Poslední, kdo měl nějakou vizi, byl jistý Gerhard Schröder, který chtěl pro Evropu levný plyn z Ruska a zařídil ho. Akorát mu z toho Evropa zparchantěla a jeho nástupci tuto devizu prožrali a pak se od ní dobrovolně odstřihli.
Další vizi měl Viktor Orbán - začal dělat politiku všech azimutů pod heslem, že je lepší jeden diktátor v pět tisíc kilometrů vzdáleném Washingtonu než pět tisíc diktátorů za humny v Bruselu. Ale bohužel, americký kamarád mu žádné investice do Maďarska neposlal, čínský kamarád rovněž ne a ruskou ropu mu vypnul Zelenskyj.
Tím všechny vize skončily a to, co dělá Babiš, tomu se ve zdravotnictví říká paliativní péče. Můžete zmírňovat agónii a tlumit bolest.
Jindřichu Rajchlovi „bouchly saze“ poté, co liberální média šířila hoax, že mu z Instagramu ubylo 200 tisíc sledujících. Následně tyto články zmizely, nicméně Rajchl to řeší právní cestou. Je toto cesta, jak se bránit? Nebo je to zbytečné?
Já nejsem příznivcem soudních tahanic, protože to je jen další příznak rozkládajícího se systému. Chápu, že to někdy jinak nejde, ale upřímně – co se změní? Soud nedokáže zařídit, aby Pavel Šafr prožil obrácení. Soud nedokáže zařídit, aby Lukačovičovy presstitutky začaly žít ctnostně. Může jim maximálně napařit nějakou pokutu, takže budou opatrnější, ale jejich smýšlení nezmění. Na to potřebujete něco jiného než soud. Na to potřebujete charisma a autoritu a ta se musí odpracovat, nikoliv vysoudit.
Vy jste nakonec uspěl v jedné věci, která se týká tzv. Oganesjanova gangu. Máte z toho ale vlastně vůbec radost?
Obhajobu mi napsal kolega bloger D-Fens, takže víc než já, uspěl on. Radost z toho mám, protože bez řidičáku bych byl i bez práce a musel bych se dát na kariéru osamělého mstitele, který bere zákon do vlastních rukou. Zároveň jsem zase jednou zjistil, že v naší společnosti pořád ještě existují síly zdravého rozumu, takže moje víra v národ a vlast zase trochu narostla.
A nakonec mám radost i z toho, že jsem nemusel využít rezervu, kterou jsem si připravil pro případ, že by to dobře nedopadlo, a tu teď mohu použít na svůj projekt "Vidlákovny."
Minulá vláda uměla pracovat s médii velmi kreativně, dokonce jim rozdělovala peníze. Teď se ukázalo, že lidovecký ministr životního prostředí Hladík dával peníze na obhajobu zelených agend. Má se Babišova vláda přizpůsobit a dělat to také?
Já to vidím následovně: Buď Babiš může zařídit, aby si NIKDO NIKDY NEMOHL PLATIT PODOBNÉ KAMPANĚ, a to znamená zavést zákon FARA a začít zavádět zákony nikoliv na ochranu novinářů, ale zákony na ochranu před novináři. A nebo může dělat to samé, co dělal Hladík, a začít si prodejné presstitutky platit také, aby zase dělaly kampaň pro něj. Pokud on sám nebude jako Hladík, ale dovolí, aby jeho političtí soupeři mohli být jako Hladík, tak je to hloupost a doplatí na to.
Vladimir Putin ohlašuje brzký konec války na Ukrajině. Kyjevský establishment se navíc otřásá pod tíhou korupčních obvinění, nyní již i proti někdejší Zelenského pravé ruce, Andriji Jermakovi. Blýská se konečně na lepší, mírové časy?
Mám tento týden optimistickou náladu, tak řeknu, že asi ano. Těch náznaků je totiž víc, nejen protikorupční šťáry na Ukrajině a výroky ruského prezidenta. U nás v Kotlince to totiž vypadá, že první korouhvičky začínají cítit změnu větru. ASPEN Landovský přijal kšeft od Babiše, Tomáš Prouza se až podezřele uklidnil, Strnadovi padají ceny akcií jako kámen... a naopak tradiční blbci, kteří nikdy nic nepochopili včas, se snaží dostat na (možná poslední) summit NATO do Ankary, zakládají si Novou sociální demokracii. A Posselt... Jo, vypadá to, že válka na Ukrajině opravdu brzy skončí. Ale Matěji Ondřeji Havlovi z Wishe se to líbit nebude.
Kde tedy konec zatím nevidíme, je válka v Zálivu. Navzdory občasným vyjádřením Donalda Trumpa, že už vlastně USA vyhrály a brzy konec bude. Blížíme se stále víc potížím s nedostatkem paliva a produktů vyrobených z ropy?
Spojené státy v podstatě tiše upustily od své blokády íránských přístavů a Írán zase nezdůrazňuje, že pouští lodě přes Hormuz za výpalné. Potíže budou, ale stále si tam navzájem nerozstříleli infrastrukturu a všeobecně zklidnilihormony.hormon. Podle mě se to teď všechno rozsekne na summitu v Číně. V Pekingu se teď budou překreslovat sféry vlivu.
Prezident Petr Pavel se chce domáhat cesty na summit NATO v Ankaře i u Ústavního soudu. Co o tom soudit?
Mamííí! Andrej si se mnou nechce hrát! Takhle to na mě působí.
Hele, já si nedovedu představit, že by se Zeman nebo Klaus tak ponížili, aby žebrali o podporu u Ústavního soudu nebo u nějakého aktivistického spolku vedeného Lotrandem a Zubejdou.