Poslanecká sněmovna: Memorandum o duchovní službě

Duchovní službu budou v Poslanecké sněmovně nadále vykonávat kaplani pověření jednotlivými církvemi. Ve Sněmovně bude i v dalších letech na základě nominace Ekumenické rady církví působit Daniel Kvasnička, nově se k němu přidá Vojtěch Mátl nominovaný Českou biskupskou konferencí. Federace židovských obcí svého zástupce do Sněmovny vyšle v pozdějším termínu.
„Dosavadní činnost sněmovních kaplanů hodnotím velmi pozitivně, a to také na základě zpětné vazby poslanců a zaměstnanců. Rozhodl jsem proto o opětovném uzavření Memoranda o duchovní službě s dobou platnosti na 4 roky. Jsem rád, že se k memorandu vedle České biskupské konference a Ekumenické rady církví připojila také Federace židovských obcí,“ zhodnotil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.
Duchovní služba je nabídkou pomoci všem poslancům i zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, případně jejich rodinným příslušníkům. Služba sněmovního kaplana je pojata jako nemisijní, není motivována snahou o získání nových členů pro svou víru. Úkolem kaplana je poskytovat službu přítomnosti a duchovní doprovázení poslancům a zaměstnancům KPS, nabízet pomoc při řešení osobních krizí a těžkostí, které vznikají v pracovním, osobním a rodinném životě poslanců a zaměstnanců. Duchovní služba je v prostorách Kanceláře Poslanecké sněmovny vykonávána bezúplatně.
Memorandum o duchovní službě, které bylo uzavřeno na čtyři roky, podepsali vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek, místopředseda České biskupské konference Mons. Stanislav Přibyl, za Ekumenickou radu církví její předseda Pavel Pokorný a generální sekretář Marián Čop a tajemník Federace židovských obcí Michael Pelíšek.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku