Poslanecká sněmovna: Memorandum o duchovní službě

13.05.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kancelář Poslanecké sněmovny, Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v České republice a Federace židovských obcí v České republice uzavřely v úterý 12. května Memorandum o duchovní službě v Poslanecké sněmovně. Jeho účelem je stanovit podmínky pro vzájemnou spolupráci Kanceláře Poslanecké sněmovny, církví a náboženských společností při jejich duchovním působení ve Sněmovně. Navazuje na memorandum z roku 2023.

Poslanecká sněmovna: Memorandum o duchovní službě
Foto: psp.cz
Popisek: Poslanecká sněmovna ČR

Duchovní službu budou v Poslanecké sněmovně nadále vykonávat kaplani pověření jednotlivými církvemi. Ve Sněmovně bude i v dalších letech na základě nominace Ekumenické rady církví působit Daniel Kvasnička, nově se k němu přidá Vojtěch Mátl nominovaný Českou biskupskou konferencí. Federace židovských obcí svého zástupce do Sněmovny vyšle v pozdějším termínu.

„Dosavadní činnost sněmovních kaplanů hodnotím velmi pozitivně, a to také na základě zpětné vazby poslanců a zaměstnanců. Rozhodl jsem proto o opětovném uzavření Memoranda o duchovní službě s dobou platnosti na 4 roky. Jsem rád, že se k memorandu vedle České biskupské konference a Ekumenické rady církví připojila také Federace židovských obcí,“ zhodnotil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

Duchovní služba je nabídkou pomoci všem poslancům i zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, případně jejich rodinným příslušníkům. Služba sněmovního kaplana je pojata jako nemisijní, není motivována snahou o získání nových členů pro svou víru. Úkolem kaplana je poskytovat službu přítomnosti a duchovní doprovázení poslancům a zaměstnancům KPS, nabízet pomoc při řešení osobních krizí a těžkostí, které vznikají v pracovním, osobním a rodinném životě poslanců a zaměstnanců. Duchovní služba je v prostorách Kanceláře Poslanecké sněmovny vykonávána bezúplatně.
      
Memorandum o duchovní službě, které bylo uzavřeno na čtyři roky, podepsali vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek, místopředseda České biskupské konference Mons. Stanislav Přibyl, za Ekumenickou radu církví její předseda Pavel Pokorný a generální sekretář Marián Čop a tajemník Federace židovských obcí Michael Pelíšek.

Psali jsme:

„Mediální impérium Seznamu dělá, co může.“ SOSP vrací úder
Levice: Přidejte se k nám v boji za práva chronicky nemocných
Uhde hájí pozvánku pro sudeťáky. Křeček vytáhl „místa, kde se vraždilo“
Bruselský dopis kvůli ČT rozjel lavinu. „Naše vláda se zodpovídá nám“

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Poslanecká sněmovna , TZ

Mgr. Ondřej Lochman, PhD. byl položen dotaz

Kamiony

To, že přetížené kamiony ničí naše silnice, to neříkáte žádnou novinku, a že na to upozorňujete přeci nic neřeší, spíš se ptám, co s tím hodláte udělat, pokud něco? Protože politik nejste první den, tak proč jste nenavrhl něco, co by problém vyřešilo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Postelové mýty kazí radost z milováníPostelové mýty kazí radost z milování Když s vámi tělo promlouvá přes stav nehtůKdyž s vámi tělo promlouvá přes stav nehtů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Poslanecká sněmovna: Memorandum o duchovní službě

10:29 Poslanecká sněmovna: Memorandum o duchovní službě

Kancelář Poslanecké sněmovny, Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v České republice a…