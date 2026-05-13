Hřib (Piráti): Tak co, Motoristé, jak vám to hlídání Babiše jde?

Vážené dámy, vážení pánové, abychom si tedy řekli, co se tady bude dneska dít. Především tedy se nás tady bude vláda snažit přesvědčit, že máme zadlužit naše děti a děti našich dětí způsobem, který bude úplně obcházet jakoukoliv parlamentní kontrolu. A zajímavé je, že u toho budou vládě asistovat mimo jiné také Motoristé sobě, kteří tady donedávna nebo aspoň ve volební kampani předstírali nějakou pravicovou politiku, která mimochodem je založená na tom, že dluhy by se dělat neměly. A jedno z jejich hlavních hesel bylo, že pohlídáme Babiše. Tak já bych se chtěl zeptat tady Motoristů sobě, třeba támhle pana starosty Krňanského, jak mu to hlídání Babiše jde, prostřednictvím pana předsedajícího, jestli tedy jako tohleto je to, co jste slibovali při té volební kampani na těch billboardech, že pohlídáte Babiše, že to znamená, že budete tvrdit, že jste pravicová strana a přitom tedy dáte vládě bianco šek na to, aby tady vytvořili naprosto neuvěřitelné dluhy bez jakékoliv parlamentní kontroly? Protože to, co vy se snažíte udělat, to je skutečně jako bezprecedentní. Už jenom ta forma, kterou na to jdete, že vezmete pravidla, která budeme implementovat kvůli EU, tak samozřejmě tahle implementace dává smysl, ale jak vždycky říkáte, že EU všechno špatně a ta bruselská regulace a podobně, tak teď naopak vy jdete ještě nad rámec toho, co přišlo z Bruselu a najednou je vám ta EU dobrá, abyste k tomu přilepili nějaké přílepky, které právě umožní bezprecedentní zadlužování našeho státu a našich dětí. To je takový jako zajímavý paradox. Jak vy na to vlastně jdete, že normálně EU všechno špatně, ale teď najednou je vám EU vlastně dobrá. Trošku škoda je, že je vám dobrá na to, abyste tu jejich legislativu využili jako nosič k těm vašim přílepkům.
Co je ještě zajímavé a paradoxní, je to, jakým způsobem jste vybrali ty věci, které by se měly nepočítat do toho limitu pro tu dluhovou brzdu. To je totiž velice zajímavý výběr, když se na to podíváte. Tak já chápu, že jako všichni správní populisté na to jdete logicky tak, že do toho výběru, co se teda nebude počítat, jste dali primárně věci, které, v zásadě na nich je shoda tak nějak celospolečenská, že jsou to věci, které jsou potřeba. To jsou třeba ty nízkoemisní zdroje, energetiku musíme řešit, to je logické. Jsou tam nějaké výdaje na obranu, tak to se asi shodneme, když tady máme tu válku za humny, že tohle jsou výdaje, které dávají smysl a že jsou důležité. Potom tam máte ty výdaje na infrastrukturu 150 miliard, ale asi se shodneme na tom, že infrastrukturu stavět chceme. Takže zcela logicky tohleto je něco, co je také snadno obhajitelné.
Potom tam máte takovou překvapivou položku, že vlastně do toho limitu se nemají počítat náklady na obsluhu té dluhové služby. To mě velice zaujalo, že jste přidali vlastně tohle k těm všem opatřením, která asi bychom se shodli na tom, že ty jsou jako ta dobrá. Chceme investovat, chceme posilovat naši obranu. Chceme samozřejmě být energeticky soběstační, ostatně je to i součást toho našeho manifestu energetické bezpečnosti, který jsme za Piráty představovali před nějakým časem. No ale vy jste se k těmhletěm dobrým věcem rozhodli přidat tedy obsluhu dluhové služby. Tak to mi indikuje, že vy vlastně to taky považujete za jako správnou věc, že tedy platíme ty úroky, že to vám přijde v pořádku. A asi to souvisí s tím, že vy vlastně ty dluhy dělat opravdu chcete, když tedy tohleto zařadíte mezi ty položky, které vám přijdou jako snadno obhajitelné. Ale za mě to normální není. Vy byste měli naopak usilovat o to, aby náklady té dluhové služby byly co nejmenší, ale bohužel vy pro to neděláte vůbec nic.
Jednou z možností jak snížit ty náklady dluhové služby, je třeba to, že přijmeme euro nebo aspoň vstoupíme do toho mechanismu směnných kurzů ERM2, protože u všech zemí, které si tímhle prošly, tak dochází k tomu, že mají prostě ty úroky nižší. Jsou pro ty věřitele atraktivnější, jsou důvěryhodnější, jsou prostě kredibilnější a z toho důvodu mají nižší úroky. A to se taky přelévá potom do toho, že jsou nižší úroky pro lidi, co mají třeba hypotéky, což přispívá k řešení toho problému s dostupností bydlení. Na tom se asi taky shodneme.
Ale bohužel, vy vůbec tímhle směrem nejdete. Vy jdete naopak tím směrem, namísto toho, abychom se snažili být atraktivnější pro mezinárodní věřitele, tak místo toho vy jdete přesně opačným směrem. Vy se snažíte naopak udělat naši zemi méně atraktivní pro ty mezinárodní věřitele, protože ti mezinárodní věřitelé nejsou hloupí. Oni prostě uvidí ten dluh, který vy chcete vytvořit.
To, že vy ho nebudete započítávat do nějakého limitu naší dluhové brzdy, není vůbec relevantní. Ten dluh prostě vznikne, bude reálný, bude mít dopad do našeho ratingu. Skutečnost, že vy se budete tvářit, že neexistuje, na tom nic nezmění.
Znovu bych se chtěl zeptat tady přítomných Motoristů sobě, jak hlídáte toho Babiše? Spadá tohleto do oblasti, kterou jste slibovali před volbami, že pohlídáte Babiše, tak, že ho necháte zadlužit naši zemi, znevěrohodnit nás před zahraničními mezinárodními věřiteli? Já bych opravdu chtěl znát odpověď, jak vy se s tímhletím vlastně vypořádáváte vnitřně, protože tohleto je něco, kde vy jste zcela zjevně podvedli svoje voliče, protože jste slibovali něco úplně jiného, než co teď děláte, nebo u toho minimálně svítíte.
Připomenu, že tenhle postup nekritizujeme jenom my. To kritizuje i Národní rozpočtová rada. Připomenu, že její předseda Mojmír Hampl upozornil, že návrh připouští několik různých výkladů toho, kolik vlastně vláda může utrácet, což je u zákona tohoto typu naprosto nepřijatelné, protože ten zákon musí být skutečně přesný, srozumitelný a vymahatelný.
Takže bych se chtěl zeptat paní ministryně Schillerové, proč tedy vláda vkládá do toho zákona výjimky, které Evropská unie nevyžaduje? Proč je tam lepíte formou přílepků, tedy postupem, který je pro tento účel naprosto nevhodný? Jaká bude tedy reálná hranice dluhové brzdy po všech odečtech? Protože vy se tváříte, že ji zachováváte, akorát že vůbec. Proč má vláda dostat možnost navýšit výdaje až o 10 procent bez standardní kontroly Sněmovny? Protože tohleto je záležitost, která by byla zcela bezprecedentní.
Druhá věc, co bych se chtěl zeptat, je, zeptat se zde přítomné paní ministryně Mrázové, když ji tady vidím, tak se jí zeptat na záležitost opět další z jejích kauz, která se tady objevila zase nově tento týden. Musím říct, že mě to nijak netěší, paní ministryně, že je potřeba se tady tím zabývat. My bychom opravdu rádi tady spíše řešili záležitosti, které pomohou občanům naší země. Ale bohužel ty vaše kauzy tady významným způsobem zasekávají projednávání záležitostí ve Sněmovně, protože prostě je nutné reagovat na to, jak vy se stavíte třeba k dodržování zákonů a podobně.
Teď tedy vyplynulo a objevilo se v médiích, že jste zarazili na ministerstvu dotaz na Babiše u EU a snažíte se zuby nehty ututlat jméno toho, kdo tedy zarazil odeslání toho dotazu do Evropské unie. Připomenu, že šlo o to, že vy chcete co nejdříve začít zase posílat svému šéfovi dotace. To znamená, chcete co nejdřív mu poslat peníze nás všech, které mají sloužit pro rozvoj venkova, rozvoj, který je zajisté potřeba, tak vy chcete tady tyhlety peníze poslat svému šéfovi.
Jenomže se objevily problémy. Připomenu, i soudy u nás rozhodly, že Andrej Babiš se obohatil neoprávněně na dotacích a veřejných zakázkách, proto jsme mu dali ten QR kód. Takže, vy se to teď snažíte nějak vyřešit, ohnout legislativu tak, aby to šlo. Úředníci chtěli na vašem ministerstvu původně získat stanovisko Evropské unie, zda řešení střetu zájmů, které představil váš šéfík Andrej Babiš, splňuje evropské normy. Někdo jim to zatrhnul. Já bych se tedy chtěl zeptat, kdo to byl, paní ministryně? Byla jste to vy?
Chápu, že se chcete zavděčit svému šéfovi, že vás drží v úřadě i přes všechny vaše papalášské kauzy, kdy se tedy ukázalo, že zneužíváte systém pro pomoc lidem, kteří se ocitli v bytové nouzi, že se snažíte prorvat tady ten stavební zákon, který vám umožní snadno legalizovat vaše černé stavby, že pravděpodobně můžeme čekat nějakou novelu zákona o veřejných zakázkách, která řekne, že vlastně je v pohodě, když podepisujete smlouvy s firmou vašeho manžela, že tohleto všechno je teda OK.
Já vlastně tak nějak lidsky rozumím, že se snažíte svému šéfíkovi zavděčit, jenomže tady jde o peníze nás všech. To je problém, že vy chcete přispět Andreji Babišovi z peněz, které jsou tady určené pro něco úplně jiného a pocházejí od daňových poplatníků, kteří poměrně oprávněně čekají, že budou využity pro nějaké věci, které skutečně pomůžou tam, kde je to potřeba.
Zajímalo by mě, kdo tedy zarazil položení dotazů do EU? Byla jste to vy, paní ministryně, nebo to byl někdo jiný? Proč to vlastně tajíte? Děláte něco nelegálního na ministerstvu, že máte potřebu to utajovat? Proč vaše tisková mluvčí Veronika Lukášová nekomunikuje s médii. Proč ignoruje dotazy? Proč se vyhýbá telefonátům médií? Proč vy to tajíte? To tam děláte asi nějakou lumpárnu, paní ministryně, že, protože jinak byste to netajili. Nebo je tady snad nějaký jiný důvod, proč tajíte identitu těch, co zarazili ten dotaz do Bruselu?
Připomenu, že tady jsou už platné soudní rozsudky. Takže je snaha vyhnout se tomu nějakým odkazováním na soudy. (To) nedává žádný smysl. Soudy už rozhodly o tom, že to, jak dostal Andrej Babiš dotace, bylo nelegální. Takže, tady se čeká, že skutečně budete postupovat podle platných pravidel. Vy nemáte ani žádnou právní analýzu, která by potvrzovala, že ten nový svěřenský fond evropské zákony splňuje. Poměrně logicky jste se chtěli tedy zeptat do Evropské unie. Tenhleten postup bych asi ještě dokázal pochopit, byť si myslím, že byste vlastně měli respektovat rozsudky a platné zákony a postupovat podle nich a ne se to snažit ohýbat. Ale přesto, když už jste ho tedy chtěli položit, tak by mě zajímalo, kdo to zaseknul.
Připomenu, že váš postup kritizuje i Transparency International, kdy říkají, že Ministerstvo pro místní rozvoj opakovaně uvádí nepravdivé tvrzení, že pravidla pro střet zájmů mohou v České republice závazně interpretovat pouze soudy. Ty samy však ve svých rozsudcích uvedly, že jsou to právě a především dotační orgány, které mají tyto otázky řešit a zodpovědět. Takže argument čekání na soudy není ničím jiným než součástí celkové zdržovací taktiky, v jejímž mezičase se dotace mají začít proplácet, uvedl za Transparency právník Kryštof Doležal.
Prosím odpověď na tuto otázku. Pochopitelně, když paní ministryně neodpoví, tak využijeme třeba možnost interpelací. Doufám, že nám je příště zase nezrušíte. To by už doopravdy působilo tak, že se tam snažíte utajovat, paní ministryně Mrázová, nějaké svoje další lumpárny. Děkuji předem za odpovědi.
