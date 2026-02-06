Kolář (TOP 09): Evropa se musí i v oblasti migrace probudit a najít pud sebezáchovy

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migraci.

Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Souhlasím s Andrejem Babišem.

Premiér řekl, že právo Evropanů na bezpečnost je víc než právo kriminálníka. A já s ním souhlasím. Evropa se musí i v oblasti migrace probudit a najít pud sebezáchovy.

Ono se to pomalu zlepšuje. Příští týden budeme v europarlamentu projednávat návrh, který může dost pomoct. Počítá s tím, že pokud žadatel o azyl přijde z bezpečné země, bude se posuzovat ve zrychleném řízení (často před hranicemi) a bezpečná země původu bude důvodem proč bude moci stát jeho žádost odmítnout.

Je to docela posun k lepšímu, ulehčí to celému azylovému systému, a taky se vyhneme tomu, že nám neúspěšní žadatelé budou „bloudit“ po Evropě skrz otevřené hranice mezi státy EU.

Všichni ale víme, že těch změn musí přijít víc. A já mám vážně radost, že jako zpravodaj za Výbor pro rozvojovou spolupráci budu moct zasahovat do podoby evropského přístupu k migraci a azylové politice, materiálu, který teď v Evropském parlamentu vzniká.

