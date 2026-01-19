Lachnit (ANO): Bartoš opět řeší bydlení. Zachraň se, kdo můžeš

Mediálně nejúspěšnější tuzemská developerská společnost Piráti s.r.o. protestuje. Nová vláda údajně řekla „ne“ dostupnému bydlení pro lidi. Alespoň to tvrdí jeden z velkých šéfů pirátské firmy Ivan Bartoš, věčně slibující výstavbu stovek tisíc bytů.

Možná vám to jméno něco říká. Ano, je to on, bývalý místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj. Ten, co svým digitálním neumětelstvím v tuzemsku zastavil stavební řízení a zkomplikoval život občanům a firmám. Spekulanti s byty, které Bartoš tak nemá rád, si mnou ruce. Paráda, ceny půjdou ještě nahoru!

Bývalý ministr se na konci loňského roku na Facebooku pochlubil, že připravil komplexní řešení bytové krize – zjednodušení a větší flexibilitu nájemních smluv, snadnější vystěhování problémových nájemníků, zákaz řetězení smluv a širokou poradenskou pomoc k bydlení pro všechny, kdo ji potřebují. Stěžuje si, že po jeho odchodu začala koalice tyto návrhy osekávat a nová vláda se na to evidentně rozhodla navázat. Zákon o podpoře bydlení tak nakonec pomůže jen pár lidem a kompletně se mine účinkem, tvrdí.

Odvaha tohoto „hrobaře“ stavebního řízení nezná hranic. Bez skrupulí se neustále snaží svými nápady oslovovat veřejnost v oblasti, kterou jaksi „zrekultivoval“. Připomíná mi to expremiéra Fialu, když se chlubí tím, že zkrotil inflaci, přičemž všechny z nás za čtyři roky připravil o třetinu úspor. „Je to stejné, jako kdyby pyroman zapálil váš dům, pak ho hasil, a když shořela pouze část, tak byste mu měli děkovat“ konstatuje Petr Lachnit.

Podobně je to na Bartošově facebookové stránce u „bytového“ příspěvku ze dne 30. prosince, kdy uživatelé facebooku hodnotí příspěvek takto: 4 900 uživatelů lajkovalo „haha“, 400 uživatelů „to se mi líbí“, 140 uživatelů „hněv“ a zbylých 50 uživatelů dalšími lajky. Komické, nebo spíše neodvážné je exministrovo mlčení, kdy na výtky svých oponentů (3 249 převážně negativních komentářů u zmiňovaného FB příspěvku) nikterak nereaguje, a není tak schopen obhájit svoje vize. Možná s nimi konkludentně souhlasí. Kdo ví.

Vlastně si nevzpomínám na nic, co Piráti udělali pro lidi. Prospěšného. Nemyslím tím třeba už proslulou „kultivaci“ pražské dopravy.

O pohlavárovi minulého režimu a vyučeném krejčím Vasilu Biľakovi kdysi koloval krásný příměr: „Nepouštět na saka!“ U Ivana Bartoše by rozhodně mělo platit: „Nepouštět na byty!“

