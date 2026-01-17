Lachnit (ANO): Kalamita v rukách Pirátů - revizory na ně!

18.01.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Už léta si kladu otázku, co mají společného rozum a Piráti. A nedávná sněhová kalamita v hlavním městě mě utvrdila v odpovědi, že vůbec nic.

Lachnit (ANO): Kalamita v rukách Pirátů - revizory na ně!
Foto: Vít Hassan
Popisek: Petr Lachnit

Stačilo k tomu vyprávění mého kamaráda, který v inkriminovaný všední den směřoval hromadnou dopravou z Prahy 6 do centra. Po „náročné“ cestě autobusem na stanici metra a následně podzemní dráhou na Pankrác mi rozezleně telefonoval, co to má znamenat. „Josefe, a co jako? To víš, hodně sněží, jsou věci shůry, který prostě lidem komplikujou život,“ snažil jsem se ho uklidnit. „To je mi jasný, ale proboha, proč mě v týhle situaci po cestě třikrát kontrolujou revizoři?“ odvětil nechápavě.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 17735 lidí

Tak nějak mi bleskově naskočily v podstatě každodenní proklamace zástupců pirátské partaje o naprosté podpoře hromadné dopravy. „Nejezděte auty, použijte MHD, hlásají,“ konstatuje Petr Lachnit.

Na tom by vlastně nebylo nic špatného, vždyť svoji mnohaletou destrukcí pražského provozu bezproblémovou jízdu autem po metropoli de facto neumožňují. Ale proč v době kalamity „jejich“ dopravní podnik ještě prostřednictvím náletu revizorů otravuje nervózní a naštvané cestující, spěchající do práce? Proč třeba na jeden den nevyhlásí přepravu v MHD zdarma? Právě proto, aby řidiče motivoval použít jinou formu dopravy.

A tady jsme zpět u rozumu. Ten říká: Pokud je sněhová kalamita, preferujme MHD. I z toho důvodu, aby uvízlá vozidla neblokovala nejen tramvaje a autobusy, ale i složky záchranného systému. Jakou hromadnou dopravu ale město v kalamitě cestujícím nabídlo? Bohužel jako nenasytného molocha, kterému rozum a takt chybí. Tak jako jeho páníčkům od Pirátů.

Článek obsahuje štítky

Lachnit , piráti , ANO

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Chybí pražské hromadné dopravě pod "taktovkou" Pirátů rozum a takt?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
