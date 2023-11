Lachnit (ANO): Fiala by měl učitelům přidat to, co slíbil

reklama

Roky uběhly, a nebyl by to král všech pokrytců a lhářů Petr Fiala, aby dnes i v této oblasti říkal něco zcela jiného. Vždyť čas je nejlepším lékem na odeslání slibů do zapomnění. Nyní podle něj prý učitelé stávkují nezodpovědně, přestože jim vláda garantuje platy na úrovni 130 % českého průměru. Premiér pro sebe už typicky popřel sám sebe, a také de facto přiznal, že školství je pro něj spíše na okraji zájmu. Samozřejmě leckdo z vás může namítnout, že ODS přece školství „řeší“. Ano, vždyť není to tak dávno, co její poslankyně navrhovala pouze dobrovolné oplocování areálů mateřských škol nebo na základních a středních školách pokrokovou možnost nebinárních společných záchodů „pro všechny“. Tudíž ty nejpalčivější problémy ohrožující vzdělanost národa.

Asi se shodneme na tom, že škola a učitelé mají právo učit a vychovávat děti. Nechceme určovat šablonu, jak to mají dělat. Ale chceme, aby spolu s tím právem šla i povinnost. Povinnost přispět svými silami k rozvoji osobnosti toho myšlením zdaleka ne malého človíčka. Vždyť za jeho růst nesou odpovědnost. Nejenom, že jim ho svěřila k výchově rodina, ale především to byla společnost, která jim dala důvěru a nástroje, aby své poslání mohli plnit. To je hezké a záslužné. Ale pouze premiér Petr Fiala si myslí na rozdíl od většiny z nás, že to vše mají činit zadarmo a z lásky.

Podotýkám, že zatímco v roce 2017 se pedagogové pohybovali na 106 procentech průměrné tuzemské mzdy, v roce 2021 už to bylo 125 procent. Loni ale jejich platy spadly na 120 procent a letos se tento trend rozhodně nezmění.

Tak co, (ne)milá vládo, kdo je tady v právu?

Psali jsme: Lachnit (ANO): Když Petr Fiala vyjednává o cenách… Lachnit (ANO): Institut premiéra Fialy mlží kolem financování Lachnit (ANO): Vzpomínková akce ke dni válečných veteránů a obětí válek na Náměstí Kinských Lachnit (ANO): Důchod do dvou dnů. Stačí článek v novinách

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE