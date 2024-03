Lachnit (ANO): Levicový extrémismus je hlavně o penězích

19.03.2024 9:02 | Komentář

V osmdesátých letech jsem občas četl zmínky o teroristické organizaci Frakce Rudé armády působící v ošklivé kapitalistické cizině. Tenkrát to pro mě byla záležitost nepochopitelná a vzdálená, která se postupem času na třicet let vytratila z povědomí. Ale jak to bývá, všeho vždycky do času.