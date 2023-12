Lachnit (ANO): Premiér Fiala vyslal hrdinné signály z kravína

V březnu 2023 svolaly odbory před Úřad vlády protest proti návrhům vlády na „reformu“ důchodů a proti uvažovaným rozpočtovým škrtům. Prý aby i na vládě věděli, že mají jiné představy, a taky s nadějí, že uspějí s výzvami k jednání s předsedou vlády. Vláda tehdy odjela do Jeseníku, údajně na velmi důležité jednání. Možná bylo opravdu nutné odcestovat do Slezska právě v tento den. Možná takové jednání nemohlo počkat.

A co když tento výjezd vlády do regionu byl ve skutečnosti útěkem před demonstranty. Z té dálky se pak mohou mnohem lépe vysílat signály, že takové jednání protestujících je nátlakem. A pod nátlakem přece vláda jednat nebude. Nikdo z kabinetu nenašel odvahu postavit se před demonstrující a říci svůj, byť odlišný názor. Nebo jen slíbit, že se ještě bude jednat.

To, co se stalo teď, v pondělí 27. listopadu, to byl stejný útěk před demonstranty. Jako přes kopírák. Ráno před demonstrací vláda opět z dálky vysvětluje odpůrcům, že pod nátlakem přece nikdo jednat nebude.

Tentokrát si premiér našel ještě lepší důvod své nepřítomnosti. Navštívil soukromou školu. Vždyť privátní školy jsou „oporou“ českého školství a tato je jistě typickým reprezentantem školských problémů. Soukromé školy patrně nemají potíže s financováním. Když se tam nedostává peněz, no tak se zvýší školné. Určitě se nepočítá s nějakou stávkou pedagogů. A taky na kuchařky tam jistě mají peněz dost.

A jak se říká – konec dobrý všechno dobré. Proto se pak zajede na farmu soukromého zemědělce. Světe div se, je to bratr ministra Mariana Jurečky. Prostě hledáte mezi desítkami takových farem a zrovna najdete tu bratra ministra. No uznejte, není to zázrak? A zrovna tam panuje naprostá spokojenost s prací této vlády. To by tak bylo, aby si bratr ministra stěžoval, že jeho spolustraníci vedou zemědělství špatně.

Našim „nezávislým“ médiím to vůbec nevadí. Nepovažují za naprostou absurditu, aby se předseda vlády promenoval právě po provozech, kde jsou jeho blízcí podporovatelé. Proč nejde na farmy známého kritika zemědělské politiky české vlády Zdeňka Jandejska? Nebo proč se nepodívá k řediteli Milanu Teplému do Madety, který si stěžuje na vysoké ceny energií?

Připomíná mně to dobu dávno minulou. Milouš Jakeš taky chodil jen mezi své příznivce, a pak pronášel své povedené projevy. Petr Fiala je dnes v podobné situaci. Stává se směšným. Vůbec si neuvědomuje, jak moc se jeho postoje a návštěvy podobají chování někdejších funkcionářů. Možná si tu dobu nepamatuje. Třeba ho tehdy daleko více zajímala děvčata a připravoval se usilovně na svoji kariéru učitele. A díky tomu si nejspíš nevšiml, jak velká podobnost je mezi tím, co dělá dnes, a chováním funkcionářů v dobách dávno minulých. Rovněž by neměl zapomenout, že to může také podobně skončit.

My dnes máme námět na přemýšlení, zda je to jenom „nestatečný člověk“, jak se o něm vyjádřil jeden z řečníků na demonstraci, anebo je to slovníkem prezidenta Klause „nehrdina“, který se vyhýbá střetu s lidmi jinak myslícími. Nicméně ale nepromarní žádnou příležitost, jak se jim vysmívat a posílat je „kamsi“.

